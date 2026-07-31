Back 83 miljarder på bitcoin – aktien tar det med ro

Den enorma smällen beror nästan uteslutande på att bitcoin fallit kraftigt i värde. Under kvartalet bokförde bolaget en orealiserad värdeminskning på 8,32 miljarder dollar på sitt enorma innehav av kryptovalutan.

Trots miljardförlusten reagerade marknaden oväntat lugnt. Aktien handlades svagt upp i efterhandeln, ett tecken på att investerarna redan räknat med att bitcoinfallet skulle slå hårt mot resultatet.

Inköpsvärdet är högre

Strategy är världens största börsnoterade innehavare av bitcoin och ägde den 26 juli totalt 843.775 bitcoin. Innehavet har köpts till ett genomsnittligt pris på 75 476 dollar per bitcoin.

När rapporten presenterades handlades kryptovalutan kring 64 700 dollar, vilket innebär att bolagets innehav ligger nära 9 miljarder dollar under det sammanlagda inköpsvärdet.

Förlusten är dock inte realiserad. Den speglar den lägre värderingen på innehavet och innebär inte att Strategy har sålt sina bitcoin med motsvarande förlust.

Samma månad förra året redovisade bolaget en vinst på 14 miljarder dollar, motsvarande 133 miljarder svenska kronor med dagens växelkurs. Anledningen var då den rakt motsatta – att priset på bitcoin hade rusat.