Bitcoin rasade under andra kvartalet och Strategy tvingades redovisa en förlust på över 8 miljarder dollar, motsvarande omkring 83 miljarder kronor. Trots det tog investerarna rapporten med ro – aktien steg i efterhandeln.
Back 83 miljarder på bitcoin – aktien tar det med ro
Michael Saylors Strategy redovisade på torsdagen en nettoförlust på 8,22 miljarder dollar, omkring 83 miljarder kronor, för årets andra kvartal, rapporterar Crypto News.
Den enorma smällen beror nästan uteslutande på att bitcoin fallit kraftigt i värde. Under kvartalet bokförde bolaget en orealiserad värdeminskning på 8,32 miljarder dollar på sitt enorma innehav av kryptovalutan.
Trots miljardförlusten reagerade marknaden oväntat lugnt. Aktien handlades svagt upp i efterhandeln, ett tecken på att investerarna redan räknat med att bitcoinfallet skulle slå hårt mot resultatet.
Inköpsvärdet är högre
Strategy är världens största börsnoterade innehavare av bitcoin och ägde den 26 juli totalt 843.775 bitcoin. Innehavet har köpts till ett genomsnittligt pris på 75 476 dollar per bitcoin.
När rapporten presenterades handlades kryptovalutan kring 64 700 dollar, vilket innebär att bolagets innehav ligger nära 9 miljarder dollar under det sammanlagda inköpsvärdet.
Förlusten är dock inte realiserad. Den speglar den lägre värderingen på innehavet och innebär inte att Strategy har sålt sina bitcoin med motsvarande förlust.
Samma månad förra året redovisade bolaget en vinst på 14 miljarder dollar, motsvarande 133 miljarder svenska kronor med dagens växelkurs. Anledningen var då den rakt motsatta – att priset på bitcoin hade rusat.
Sålt av små innehav
Under året har bolaget däremot avyttrat bitcoin för omkring 218 miljoner dollar för att finansiera utdelningar på preferensaktier. Försäljningarna är små i förhållande till det totala innehavet.
Strategy steg på börsen på torsdgen, som en del av en generell återhämtning för teknikaktier. I efterhandeln på Wall Street verkade marknaden ta kvartalsrapporten med ro. Aktien handlades till drygt en procent lägre än torsdagens stängningskurs.
Bolaget kommunicerar också nyheter att de stärker sin finansiella ställning. Under året har bolaget tagit in drygt 17 miljarder dollar på kapitalmarknaden, minskat sina konvertibla skulder med 18 procent och ökat kassan till 3,75 miljarder dollar.
Sett över hela 2026 är Strategys aktie ned 38 procent.
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