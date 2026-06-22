Kryptobörsen: "Bitcoin är säkrare än dollarn inom tio år"

”Nästan aldrig gått minus efter tre år”

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Bitcoins genomsnittliga årsavkastning har historiskt legat på runt 60 procent, enligt Buder. Det stämmer med oberoende data som visar ett spann på 50 till 80 procent beroende på mätperiod.

Statistiken visar också att risken att förlora pengar minskar kraftigt ju längre man håller bitcoin. Enligt en studie från Bitwise Europe är sannolikheten att gå minus efter tre års innehav under en procent.

”Men det betyder att du behöver vara beredd att hålla bitcoin över tre år när du köper”, säger Buder. ”Alla rekommenderar att du ska tänka plus fyra år.”

Buder förespråkar en successiv strategi. En del av månadssparandet i bitcoin. Ombalansera portföljen gradvis. Inte satsa allt på en gång.

Han hävdar att svenska AP-fonder redan har indirekt exponering mot bitcoin, genom innehav i börsnoterade Strategy (tidigare MicroStrategy), som har världens största bitcoinbalansräkning bland noterade bolag.

”Det vet inte svenska pensionssparare”, säger Buder.

Hacken som stärkte förtroendet

Bybit hanterar miljarder dollar i daglig handelsvolym. I februari 2025 drabbades börsen av en stor hackincident där en underleverantörs säkerhetsläcka utnyttjades av nordkoreanska Lazarus Group. Ethereum till ett värde av 1,5 miljarder dollar stals.

Buder beskriver händelsen som ”otroligt hälsosam” för bolaget. Bybit genomförde alla uttag inom 24 timmar trots en klassisk bank run-effekt.

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”Vi har återställt det kapitalet på tio månader”, hävdar Buder. ”Så får du räkna själv vad lönsamheten var.” Bybit har inte publicerat reviderade siffror som bekräftar uppgiften.

Betalkort och tennisturnering

Bybits nya Mastercard-kort gör det möjligt att betala med krypto i svenska butiker. Växlingen från bitcoin till kronor sker i realtid vid betalning.

Bolaget har också blivit ny partner för Stockholm Open i ett treårigt avtal. Turneringen heter numera Bybit Stockholm Open.

Att finansmannen Christer Gardell, som satsar 100 miljoner kronor på svensk tennis, samtidigt har kallat bitcoin ”spekulativt nonsens” tar Buder med ro.

”Han håller sig lite mindre uttrycksfull för varje år. Det tycker jag ändå säger någonting”, säger Buder, och bjuder in Gardell till en debatt.

Från 8 till 80 procent

Buder jämför bitcoins utveckling med internets. Det tog ungefär lika lång tid att gå från noll till åtta procents adoption som det sedan tog att nå 80 procent.

”Bitcoin är 17 år gammal, snart fullvuxen på det sättet, De nästa 18 åren tror jag att vi går från 8 till 80 procent som någonsin har använt bitcoin.”

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Hans prognos för de kommande tio åren: Bitcoin blir en säkrare tillgång än dollarn, med lägre volatilitet. Dollarn rör sig åt andra hållet.

”Dollarn tror jag kommer successivt bli mer och mer volatil till nedsidan. Och bitcoin kommer successivt vara fortfarande volatil till uppsidan, men mindre volatil i upplevelse.”

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