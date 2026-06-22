Dagens PS
JUST NU:

Starmer avgår och lämnar fältet öppet för Burnham

Dagensps.se
PS Studio

Kryptobörsen: "Bitcoin är säkrare än dollarn inom tio år"

Bitcoin är ingen spekulationsvaluta säger Gustav Buder i denna intervju med Lennart Ekdal

Gustav Buder leder kryptobörsen Bybits expansion i Norden. I en intervju med Lennart Ekdal förklarar han varför han tror att bitcoin är svaret på ett finansiellt system som håller på att falla samman.

Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.

Bitcoin är ingen spekulationsvaluta. Det är i alla fall inte hur Gustav Buder, Nordenchef på världens näst största kryptovalutabörs Bybit, ser på saken.

”Jag skulle säga att det är en hedge mot det här systemet vi lever i just nu, som håller på att fallera mer och mer”, säger Buder i programmet Ekdals Perspektiv.

Tre krafter som river upp systemet

Buders resonemang vilar på tre teknologiska skiften som tillsammans utmanar det finansiella systemet vi levt med i 250 år.

Internet gav fri kommunikation. AI ger fri tillgång till kunskap. Och robotar är på väg att leverera arbetskraft till nästan ingen kostnad alls.

”Hela vårt finansiella system kräver komiskt nog inflation för att kunna överleva”, säger Buder. ”Vi skapar så hög produktivitet med internet, AI och robotar att det blir en jättestor kris för systemet.”

I det här landskapet erbjuder bitcoin ett alternativ. Valutan har ett tak på 21 miljoner enheter. Mer kan aldrig skapas. Det gör den till en digital motsvarighet till guld, menar Buder.

Dollarn har enligt Buder tappat över 99 procent av sin köpkraft på hundra år. Officiella siffror från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet visar ett fall på runt 97 procent sedan 1913.

Under de senaste fem åren har penningmängden ökat dramatiskt för att kompensera för kriser. Buder tror att trenden bara är i sin början.

”Nästan aldrig gått minus efter tre år”

Bitcoins genomsnittliga årsavkastning har historiskt legat på runt 60 procent, enligt Buder. Det stämmer med oberoende data som visar ett spann på 50 till 80 procent beroende på mätperiod.

Statistiken visar också att risken att förlora pengar minskar kraftigt ju längre man håller bitcoin. Enligt en studie från Bitwise Europe är sannolikheten att gå minus efter tre års innehav under en procent.

”Men det betyder att du behöver vara beredd att hålla bitcoin över tre år när du köper”, säger Buder. ”Alla rekommenderar att du ska tänka plus fyra år.”

Buder förespråkar en successiv strategi. En del av månadssparandet i bitcoin. Ombalansera portföljen gradvis. Inte satsa allt på en gång.

Han hävdar att svenska AP-fonder redan har indirekt exponering mot bitcoin, genom innehav i börsnoterade Strategy (tidigare MicroStrategy), som har världens största bitcoinbalansräkning bland noterade bolag.

”Det vet inte svenska pensionssparare”, säger Buder.

Hacken som stärkte förtroendet

Bybit hanterar miljarder dollar i daglig handelsvolym. I februari 2025 drabbades börsen av en stor hackincident där en underleverantörs säkerhetsläcka utnyttjades av nordkoreanska Lazarus Group. Ethereum till ett värde av 1,5 miljarder dollar stals.

Buder beskriver händelsen som ”otroligt hälsosam” för bolaget. Bybit genomförde alla uttag inom 24 timmar trots en klassisk bank run-effekt.

”Vi har återställt det kapitalet på tio månader”, hävdar Buder. ”Så får du räkna själv vad lönsamheten var.” Bybit har inte publicerat reviderade siffror som bekräftar uppgiften.

Betalkort och tennisturnering

Bybits nya Mastercard-kort gör det möjligt att betala med krypto i svenska butiker. Växlingen från bitcoin till kronor sker i realtid vid betalning.

Bolaget har också blivit ny partner för Stockholm Open i ett treårigt avtal. Turneringen heter numera Bybit Stockholm Open.

Att finansmannen Christer Gardell, som satsar 100 miljoner kronor på svensk tennis, samtidigt har kallat bitcoin ”spekulativt nonsens” tar Buder med ro.

”Han håller sig lite mindre uttrycksfull för varje år. Det tycker jag ändå säger någonting”, säger Buder, och bjuder in Gardell till en debatt.

Från 8 till 80 procent

Buder jämför bitcoins utveckling med internets. Det tog ungefär lika lång tid att gå från noll till åtta procents adoption som det sedan tog att nå 80 procent.

”Bitcoin är 17 år gammal, snart fullvuxen på det sättet, De nästa 18 åren tror jag att vi går från 8 till 80 procent som någonsin har använt bitcoin.”

Hans prognos för de kommande tio åren: Bitcoin blir en säkrare tillgång än dollarn, med lägre volatilitet. Dollarn rör sig åt andra hållet.

”Dollarn tror jag kommer successivt bli mer och mer volatil till nedsidan. Och bitcoin kommer successivt vara fortfarande volatil till uppsidan, men mindre volatil i upplevelse.”

EKDALS PERSPEKTIV SPONSRAS AV

Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

Mest lästa i kategorin

Kina kontrollerar råvarorna
Spela klippet
PS Studio

Europas råvaruberoende av Kina – "Inte bara svårt, utan helt omöjligt att bryta"

15 juni 2026