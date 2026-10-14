Kryptovalutabörs stämd på över 260 miljoner kronor

Den digitala plattformen grundades av miljardären Ben Delo. Ben Delo har nyligen uppmärksammats för en rekordstor donation till det brittiska partiet Reform UK.

Inte godkänt från finansinspektionen

Kravet baseras på påståenden om att BitMEX sålde oreglerade finansiella produkter till investerare i Storbritannien. Bolaget saknade tillstånd från den brittiska finansinspektionen Financial Conduct Authority för att erbjuda denna typ av tjänster.

Enligt stämningsansökan innebär brittisk lagstiftning att sådana kontrakt kan betraktas som ogiltiga. Konsumenter som drabbats kan därmed ha rätt till ersättning för förlorade tillgångar.

Målsäganden uppger att stora summor försvann i samband med handel mellan åren 2018 och 2022. Advokaterna som företräder investeraren menar att detta kan vara ett av tusentals liknande fall där icke professionella handlare lidit stora förluster. Bolaget HDR Global Trading Limited, som äger och driver BitMEX, har avböjt att kommentera det specifika ärendet. En företrädare för företaget uppger att stämningsansökan ännu inte har delgetts formellt, berättar The Guardian som rapporterar om stämningen mot kryptovalutabörsen.

Juridiska motgångar och politiska band

BitMEX stängde frivilligt ner sin verksamhet i september månad efter en strategisk översyn. Företaget har tidigare drabbats av rättsliga prövningar i andra länder. Bland annat har investerare i New York drivit grupptalan gällande anklagelser om insiderhandel och påstådd stöld av tillgångar.

Grundarna har tidigare erkänt brott mot amerikansk lagstiftning gällande bristande rutiner för att förhindra penningtvätt.

Kopplingarna till den politiska sfären väcker stor uppmärksamhet i Storbritannien. Ben Delo gav tidigare 35 miljoner pund till Reform UK i en uppmärksammad donation. Partiet har skakats av diskussioner kring finansiering och utländska bidrag.

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Om den aktuella stämningen mot kryptobörsen faller ut till målsägandens fördel kan de totala skadestånden för bolaget växa avsevärt. Juridiska experter bedömer att slutnotan för bolaget kan uppgå till hundratals miljoner pund om fler liknande fall prövas av domstol.