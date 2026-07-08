$TRUMP: Trump fick 6 100 miljoner – sparare förlorade 36 700

Så berörs svenska sparare

Det här är en klassisk pump-och-dump klädd i kostym, och konsekvenserna når hela vägen till Sverige.

$TRUMP går inte att handla via Avanza eller Nordnet, utan köps av svenskar via plattformar som eToro. Det placerar spararen utanför det skydd som gäller på den reglerade aktiemarknaden.

Finansinspektionen har redan varnat för att kändislanserade memecoins fungerar som ”rug pulls”, där värdet pumpas via sociala medier innan skaparna säljer, något Realtid har granskat.

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Att var tredje svensk mellan 18 och 29 år uppger sig ha köpt krypto, enligt en YouGov-undersökning, gör exponeringen påtaglig. Vi har tidigare beskrivit memecoin-kulturen där alla lurar varandra.

PS analys

Ett mynt vars egen webbplats säger att det inte är en investering ska behandlas därefter. Den stora faran handlar mer om strukturer där utgivaren alltid vinner och den sena köparen betalar. Det gör gröngölingar som letar efter snabba cash sårbara.

Denna typ av struktur och affärsuppbyggnad blir allt mer normaliserad bland kändisar och stora profiler. De drar sedan med sig sina följare och fans in i spelet. Det är även dessa trogna anhängare som in i det sista försvarar legitimiteten i det hela, trots att de själva kanske har förlorat pengar, vilket ytterligare vilseleder nyintroducerade sparare.

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