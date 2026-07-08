Handeln med president Donald Trumps memecoin har blivit en lektion i vem som tjänar och vem som betalar. Trump tjänade mångmiljonbelopp, medan 66 procent av investerarna gick back.
$TRUMP: Trump fick 6 100 miljoner – sparare förlorade 36 700
Av de 1,48 miljoner plånböcker som köpte $TRUMP vid lanseringen strax före att han valdes in i januari 2025, gick omkring 66 procent, nästan 989 000 stycken, med förlust vid halvårsskiftet.
De samlade förlusterna uppgick till 3,81 miljarder dollar, motsvarade cirka 36,79 miljarder kronor enligt blockkedjeanalysföretaget Nansen. Samtidigt redovisade Trump 636 miljoner dollar, motsvarande 6,1 miljarder kronor, i intäkter från just detta mynt, enligt presidentens ekonomiska redovisning.
Trump-familjen berikar sig själva
Dagens PS har följt hur Trump-familjen har byggt en kryptoförmögenhet med presidentämbetet som hävstång. Den nya statistiken visar mekaniken bakom.
Trumpnära bolag kontrollerar runt 80 procent av myntutbudet och tar en avgift vid varje köp och sälj, vilket ger vinst oavsett om kursen stiger eller faller, enligt CNN. Myntet toppade på drygt 75 dollar, eller 725 kronor, och handlas nu kring 1,68 dollar eller 16 kronor, ett ras på 97 procent.
Enligt Reuters har Trumpfamiljens sammanlagda kryptobolag tjänat ungefär lika mycket som spararna sammanlagt förlorat.
Så berörs svenska sparare
Det här är en klassisk pump-och-dump klädd i kostym, och konsekvenserna når hela vägen till Sverige.
$TRUMP går inte att handla via Avanza eller Nordnet, utan köps av svenskar via plattformar som eToro. Det placerar spararen utanför det skydd som gäller på den reglerade aktiemarknaden.
Finansinspektionen har redan varnat för att kändislanserade memecoins fungerar som ”rug pulls”, där värdet pumpas via sociala medier innan skaparna säljer, något Realtid har granskat.
Att var tredje svensk mellan 18 och 29 år uppger sig ha köpt krypto, enligt en YouGov-undersökning, gör exponeringen påtaglig. Vi har tidigare beskrivit memecoin-kulturen där alla lurar varandra.
PS analys
Ett mynt vars egen webbplats säger att det inte är en investering ska behandlas därefter. Den stora faran handlar mer om strukturer där utgivaren alltid vinner och den sena köparen betalar. Det gör gröngölingar som letar efter snabba cash sårbara.
Denna typ av struktur och affärsuppbyggnad blir allt mer normaliserad bland kändisar och stora profiler. De drar sedan med sig sina följare och fans in i spelet. Det är även dessa trogna anhängare som in i det sista försvarar legitimiteten i det hela, trots att de själva kanske har förlorat pengar, vilket ytterligare vilseleder nyintroducerade sparare.
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