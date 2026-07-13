Fick andra att köpa krypto – Trump köpte aktier för pengarna

Sönerna marknadsför

Vid utgången av 2025 uppgick dessa traditionella investeringar till mellan 703 miljoner och 2,6 miljarder dollar, jämfört med mellan 225 och 608 miljoner dollar året innan. Eftersom redovisningen endast anger värdeintervall går det inte att fastställa exakt hur stor del av kryptovinsterna som placerades i aktier och obligationer.

Flera experter på digitala tillgångar som Reuters talat med menar att redovisningen antyder att Trump inte betraktar kryptovalutor som den främsta platsen att bevara sin privata förmögenhet. Samtidigt som han och hans två äldsta söner har marknadsfört kryptoinvesteringar har en stor del av vinsterna enligt redovisningen flyttats till mer traditionella tillgångar.

Har fortfarande betydande innehav

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Trump har fortfarande ett betydande innehav i World Liberty Financial. Vid utgången av 2025 ägde han 15,75 miljarder styrningstoken i bolaget, med ett redovisat värde på över 50 miljoner dollar. Han och hans söner var med och grundade företaget, och enligt villkoren är hans innehav bundet under en längre period innan det kan säljas.

En talesperson för Trump Organization uppgav i ett uttalande att redovisningen visar att företaget har en stark finansiell ställning med hög likviditet och en konservativ balansräkning.

Vita huset uppgav för Reuters att presidentens tillgångar förvaltas i konton där oberoende externa kapitalförvaltare fattar investeringsbesluten.

Samtidigt har Trumps söner fortsatt att marknadsföra familjens kryptosatsningar. Eric Trump har vid flera tillfällen beskrivit bitcoin som ”den främsta tillgången i modern tid” och sagt att kryptovalutan på sikt kan nå ett värde på en miljon dollar.

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