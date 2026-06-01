Få bolag har satsat lika mycket på bitcoin som Strategy. Nu väljer man att sälja några av dem, men det ska inte tolkas som en kursändring, menar experter.
Strategy säljer av bitcoin – behöver pengarna till utdelningar
Mjukvarubolaget Strategy, tidigare känt som MicroStrategy, har för första gången sedan 2022 sålt bitcoin ur sin omfattande kryptokassa.
Försäljningen omfattade 32 bitcoin till ett värde av cirka 2,5 miljoner dollar, enligt bolagets senaste myndighetsrapport.
Affären är liten i relation till bolagets totala innehav på 843 706 bitcoin, men väcker ändå uppmärksamhet eftersom Strategy under flera år profilerat sig som en av kryptomarknadens mest konsekventa nettoköpare.
Har spekulerats länge
Spekulationerna tog fart redan innan beskedet offentliggjordes.
Analytiker som följer blockkedjan noterade att bitcoin flyttats från plånböcker kopplade till Strategy till handelsplattformen Coinbase Prime, skriver Yahoo Finance.
Det ledde till diskussioner om huruvida bolaget planerade att sälja delar av sitt innehav.
Utvecklingen fick även konsekvenser på prediktionsmarknaden Polymarket, där användare kunde satsa pengar på om Strategy skulle sälja bitcoin före månadsskiftet.
En handlare som satsade på att en försäljning skulle ske när sannolikheten bedömdes som låg uppges ha gjort en vinst på omkring 200 000 dollar när utfallet bekräftades.
Ska gå till utdelningar
Den senaste gången bolaget sålde bitcoin var i december 2022. Då avyttrades 704 bitcoin i samband med skatteplanering, innan bolaget kort därefter återupptog sina köp.
Enligt den nya rapporten såldes de 32 bitcoinen till ett genomsnittspris på cirka 77 135 dollar per bitcoin efter avgifter.
Bolaget uppger att pengarna ska användas för att finansiera utdelningar på olika preferensaktier. Strategy har dessutom reserverat omkring 900 miljoner dollar i kontanter för framtida åtaganden.
Äger stora mängder
Trots försäljningen fortsätter Strategy att vara världens största företagsägare av bitcoin. Det sammanlagda anskaffningsvärdet för innehaven uppgår till cirka 63,9 miljarder dollar.
Försäljningen motsvarar mindre än 0,004 procent av bolagets innehav och innebär därför ingen större förändring av strategin.
Samtidigt markerar den ett avsteg från den tidigare linjen att enbart bygga upp bitcoinreserven. Marknaden kommer nu att följa om det handlar om en engångsåtgärd eller början på en mer aktiv förvaltning av bolagets kryptotillgångar.
