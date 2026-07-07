Bitcoin-krisen fortsätter: Strategy säljer bitcoin för 2 000 miljoner

Så påverkas svenska sparare

Aktören som sög upp utbudet under uppgången har alltså blivit en programmatisk säljare. Samtidigt tömdes de amerikanska bitcoinfonderna på rekordbelopp i juni, och kursen har fallit drygt 50 procent från toppen.

Många svenskar äger bitcoin via börshandlade produkter hos Avanza och Nordnet, och de känner samma nedgång. Bitcoin har tappat 31,56 procent på sex månader. Det betyder att 100 000 kronor placerade för ett halvår sedan är värda omkring 68 400 kronor i dag.

PS analys: Vart är bitcoin på väg?

Vår bedömning är att Saylor i tysthet dödförklarar fyraårscykeln, och att han gör det av nödvändighet. Så länge bitcoin handlas under snittpriset på 75 000 dollar fungerar inte längre hjulet där bolaget ger ut aktier dyrt och köper mer bitcoin. Snittpriset blir då ett tak i stället för ett golv, eftersom varje rejäl uppgång möter Strategys behov av att sälja.

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Vårt huvudscenario är en skakig marknad i sidled de kommande kvartalen, med 75 000 dollar som magnet uppåt och fondutflödena som tyngd nedåt.

Nedåtrisken är att säljmandatet på 1,25 miljarder dollar används snabbare än väntat om kursen viker igen.

Uppsidan kräver att Saylor får rätt. Det vill säga att riktigt institutionellt kapital tar över som marginalköpare där småspararna och halveringscykeln en gång stod. Uteblir det kapitalet är risken att bitcoin fastnar långt under sina gamla toppar under en längre tid.

Detta är analys och inte investeringsråd.

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