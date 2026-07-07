Michael Saylors Strategy sålde 3 588 bitcoin för omkring 216 miljoner dollar förra veckan, motsvarande drygt 2 miljarder kronor, enligt bolagets inlämning till den amerikanska finansinspektionen SEC. Vi analyserar vad som händer med Bitcoin nu.
Bitcoin-krisen fortsätter: Strategy säljer bitcoin för 2 000 miljoner
Detta är den största försäljningen sedan bolaget började köpa 2020 och bara den tredje någonsin, enligt Bloomberg. Mer avslöjande än själva affären var dock vad Michael Saylor skrev efteråt på X: Att bitcoins nästa tillväxtfas drivs mindre av halveringscykler och mer av institutionellt kapital.
I början av juni sålde Strategy blygsamma 32 bitcoin för cirka 2,5 miljoner dollar, en symbolisk affär för att vänja marknaden vid tanken, som Dagens PS då analyserade i detalj. Vi skrev att det verkliga testet skulle komma om kursen föll under en längre tid. En månad senare är försäljningen hundra gånger större.
Från marknadens största köpare till säljare
Efter affären äger Strategy 843 775 bitcoin till ett snittpris på omkring 75 000 dollar, motsvarande 724 000 kronor, enligt bolaget. Bitcoin handlas under tisdagen till 63 393 dollar, vilket betyder att innehavet ligger under anskaffningsvärdet i grova drag.
Bolaget redovisade en förlust på digitala tillgångar på 8,32 miljarder dollar, eller 80,3 miljarder kronor, för andra kvartalet, enligt Strategy. Bolaget har dessutom gett sig självt rätt att sälja bitcoin för upp till 1,25 miljarder dollar, eller 12 miljarder kronor, varav omkring 17 procent redan använts, enligt det nya ramverket.
Så påverkas svenska sparare
Aktören som sög upp utbudet under uppgången har alltså blivit en programmatisk säljare. Samtidigt tömdes de amerikanska bitcoinfonderna på rekordbelopp i juni, och kursen har fallit drygt 50 procent från toppen.
Många svenskar äger bitcoin via börshandlade produkter hos Avanza och Nordnet, och de känner samma nedgång. Bitcoin har tappat 31,56 procent på sex månader. Det betyder att 100 000 kronor placerade för ett halvår sedan är värda omkring 68 400 kronor i dag.
PS analys: Vart är bitcoin på väg?
Vår bedömning är att Saylor i tysthet dödförklarar fyraårscykeln, och att han gör det av nödvändighet. Så länge bitcoin handlas under snittpriset på 75 000 dollar fungerar inte längre hjulet där bolaget ger ut aktier dyrt och köper mer bitcoin. Snittpriset blir då ett tak i stället för ett golv, eftersom varje rejäl uppgång möter Strategys behov av att sälja.
Vårt huvudscenario är en skakig marknad i sidled de kommande kvartalen, med 75 000 dollar som magnet uppåt och fondutflödena som tyngd nedåt.
Nedåtrisken är att säljmandatet på 1,25 miljarder dollar används snabbare än väntat om kursen viker igen.
Uppsidan kräver att Saylor får rätt. Det vill säga att riktigt institutionellt kapital tar över som marginalköpare där småspararna och halveringscykeln en gång stod. Uteblir det kapitalet är risken att bitcoin fastnar långt under sina gamla toppar under en längre tid.
Detta är analys och inte investeringsråd.
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