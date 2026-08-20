Bitcoin rusar efter Trumps krav på ny lagstiftning

Långräntorna gav extra skjuts

Det var dock inte bara politiken som drev kryptomarknaden.

USA finansdepartement meddelade också att det ska öka återköpen av långfristiga statsobligationer. Åtgärden fick räntorna på långa amerikanska statspapper att falla och bidrog till ett bredare ökat intresse för mer riskfyllda tillgångar.

För bitcoin blev kombinationen av politisk medvind och lägre räntor särskilt gynnsam.

Geoffrey Kendrick, global chef för analys av digitala tillgångar på Standard Chartered, menar att marknaden nu har fått en ny katalysator.

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”Investerare bör nu positionera sig för en rörelse mot 100 000 dollar vid slutet av 2026”, säger han enligt CNBC.

Bröt sex veckors stiltje

Uppgången kom efter en frustrerande period för bitcoinhandlarna. Kryptovalutan hade under omkring sex veckor rört sig inom ett relativt snävt intervall mellan cirka 62 000 och 66 000 dollar.

Nu har priset brutit upp ur intervallet, även om bitcoin fortfarande ligger långt under årets topp på 94 820 dollar från mitten av januari. Rekordnivån på 126 198 dollar nåddes i oktober förra året.

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