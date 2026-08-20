Bitcoin och andra kryptovalutor steg kraftigt efter att Donald Trump uppmanat USA kongress att anta den så kallade Clarity Act.
Bitcoin rusar efter Trumps krav på ny lagstiftning
Bitcoin handlades under torsdagen kring 71 880 dollar, upp drygt 5 procent. Ether steg med mer än 9 procent till omkring 2 289 dollar, enligt CNBC.
Uppgången fick ytterligare stöd av fallande amerikanska långräntor.
Är krypto värdepapper eller råvaror?
Rallyt kom efter att USA president Donald Trump vid ett möte i Vita huset uppmanade kongressen att anta en ”rättvis version” av Clarity Act. Lagförslaget ska skapa tydligare regler för kryptomarknaden och bland annat klargöra vilka myndigheter som ska ha tillsyn över olika digitala tillgångar.
För kryptobranschen är frågan central. Osäkerheten kring om olika kryptotillgångar ska behandlas som värdepapper eller råvaror har länge varit en stridsfråga i USA.
Lagförslaget har dock fastnat i senaten, där bland annat frågor om intressekonflikter kring politiker och kryptoinvesteringar har bidragit till motståndet.
Långräntorna gav extra skjuts
Det var dock inte bara politiken som drev kryptomarknaden.
USA finansdepartement meddelade också att det ska öka återköpen av långfristiga statsobligationer. Åtgärden fick räntorna på långa amerikanska statspapper att falla och bidrog till ett bredare ökat intresse för mer riskfyllda tillgångar.
För bitcoin blev kombinationen av politisk medvind och lägre räntor särskilt gynnsam.
Geoffrey Kendrick, global chef för analys av digitala tillgångar på Standard Chartered, menar att marknaden nu har fått en ny katalysator.
”Investerare bör nu positionera sig för en rörelse mot 100 000 dollar vid slutet av 2026”, säger han enligt CNBC.
Bröt sex veckors stiltje
Uppgången kom efter en frustrerande period för bitcoinhandlarna. Kryptovalutan hade under omkring sex veckor rört sig inom ett relativt snävt intervall mellan cirka 62 000 och 66 000 dollar.
Nu har priset brutit upp ur intervallet, även om bitcoin fortfarande ligger långt under årets topp på 94 820 dollar från mitten av januari. Rekordnivån på 126 198 dollar nåddes i oktober förra året.
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