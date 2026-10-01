Krypto-jätten rundar reglerna i Europa: Riskerar att kastas ut

Det har fått tillsynsmyndigheterna att reagera.

”På vilken grund hävdar ni att det var kunden som tog initiativet?” säger en person med insyn i diskussionerna till Financial Times.

Kryphålet: ”Reverse solicitation”

Frågan handlar om det så kallade ”reverse solicitation”. Undantaget innebär att ett företag utanför EU i vissa fall får erbjuda tjänster om kunden själv, helt på eget initiativ, söker upp företaget.

Men EU:s värdepappersmyndighet Esma är tydlig med hur regeln ska användas.

”Undantaget ska förstås som mycket snävt”, säger en talesperson för Esma till Financial Times. Det ska vara ”undantaget” och får inte användas för att kringgå MiCA-reglerna.

Bolagets tidigare nationella licenser i bland annat Frankrike, Spanien och Polen har löpt ut under övergången till MiCA. Enligt Financial Times får kunder i andra EU-länder i stället tjänster från Binances Abu Dhabi-reglerade bolag.