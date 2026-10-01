Binance skulle lämna Europa. Men kunderna fortsätter att handla. Nu vill EU:s finansmyndigheter veta hur det är möjligt.
Krypto-jätten rundar reglerna i Europa: Riskerar att kastas ut
Världens största kryptobörs saknar den licens som krävs enligt EU:s nya kryptoregler och skulle från den 1 juli ha börjat avveckla sin verksamhet i unionen. Men Binance använder ett juridiskt undantag för att fortsätta betjäna vissa europeiska kunder.
Det har fått tillsynsmyndigheterna att reagera.
”På vilken grund hävdar ni att det var kunden som tog initiativet?” säger en person med insyn i diskussionerna till Financial Times.
Kryphålet: ”Reverse solicitation”
Frågan handlar om det så kallade ”reverse solicitation”. Undantaget innebär att ett företag utanför EU i vissa fall får erbjuda tjänster om kunden själv, helt på eget initiativ, söker upp företaget.
Men EU:s värdepappersmyndighet Esma är tydlig med hur regeln ska användas.
”Undantaget ska förstås som mycket snävt”, säger en talesperson för Esma till Financial Times. Det ska vara ”undantaget” och får inte användas för att kringgå MiCA-reglerna.
Bolagets tidigare nationella licenser i bland annat Frankrike, Spanien och Polen har löpt ut under övergången till MiCA. Enligt Financial Times får kunder i andra EU-länder i stället tjänster från Binances Abu Dhabi-reglerade bolag.
Samma upplevelse
En användare i Österrike säger till tidningen att han knappt märkt någon skillnad.
”Ingenting har förändrats för mig, samma upplevelse som tidigare”, säger användaren. Han kan fortfarande köpa, sälja och handla olika produkter i appen.
Binance håller fast vid sin linje. Bolaget säger att det ”följer tillämpliga regulatoriska krav” på de marknader där det verkar och att tjänsterna löpande anpassas efter regelverken. Binance arbetar för att få en MiCA-licens, enligt Reuters.
Många länder i Europa på bollen
Myndigheterna kan begära ytterligare information och, om de inte accepterar Binances argument, gå vidare med tillsynsåtgärder och böter. Förutom EU:s myndigheter är frågan också under lupp hos de nationella tillsynsmyndigheterna.
”Kryptotjänsteleverantörer kan inte bara hävda reverse solicitation”, säger nederländska finansinspektionen AFM till FT.
Frankrike, Tyskland och Grekland granskar också frågan.
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