Kryptorånare hotade döda gravid hustru – trenden sprider sig

Svårt att spåra

Fallet är ett exempel på vad som kallas för ”wrench attacks”, där rånare med våld eller hot om våld tvingar en person att göra överföringar. Det blir ett allt vanligare tillvägagångssätt med målet att just komma över kryptovalutor, som är svåra att spåra när pengarna väl förts över.

I fallet som BBC skriver om var det tre män som bröt sig in parets hem, och misshandlade mannen med hammare när han försökte försvara sig. Kvinnan blev nedtryckt på en soffa och kvävd med en kudde.

Paret hade fortfarande ingen aning om vad förövarna ville, förrän en av männen krävde att James skulle låsa upp sin telefon och lämna över den. Rånarna verkade vara medvetna om att mannen ägde kryptovalutor, men verkade inte veta hur man använde apparna. De följde istället instruktioner från någon annan via videosamtal.