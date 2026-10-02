Kryptorånare hotade döda gravid hustru – trenden sprider sig

En brittisk investerare misshandlades med hammare när tre maskerade kryptorånare bröt sig in i hans hem. Hans höggravida hustru hölls fast och både hon och barnet hotades till livet. Mannen tvingades föra över kryptovaluta för hundratusentals pund.
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Attacken inträffade i Birmingham i december förra året och beskrivs av paret som ”fruktansvärd”.
”Han sa i princip: ’Hör på, om du inte skickar de här pengarna till oss nu kommer vi att hugga din fru i magen och döda ditt barn. Vi kommer att döda din fru'”, berättar mannen för BBC.
Svårt att spåra
Fallet är ett exempel på vad som kallas för ”wrench attacks”, där rånare med våld eller hot om våld tvingar en person att göra överföringar. Det blir ett allt vanligare tillvägagångssätt med målet att just komma över kryptovalutor, som är svåra att spåra när pengarna väl förts över.
I fallet som BBC skriver om var det tre män som bröt sig in parets hem, och misshandlade mannen med hammare när han försökte försvara sig. Kvinnan blev nedtryckt på en soffa och kvävd med en kudde.
Paret hade fortfarande ingen aning om vad förövarna ville, förrän en av männen krävde att James skulle låsa upp sin telefon och lämna över den. Rånarna verkade vara medvetna om att mannen ägde kryptovalutor, men verkade inte veta hur man använde apparna. De följde istället instruktioner från någon annan via videosamtal.
Rädd att förlora barnet
James tvingades föra över hundratusentals pund i kryptovalutor, alltså miljoner i svenska kronor.
Kvinnan, som var i början av trettioårsåldern, väntade sitt tredje barn vid tillfället och sade att hon fruktade att hon skulle förlora barnet på grund av stressen från överfallet. Barnet överlevde och föddes efter fullgången graviditet, skriver BBC.
Kryptoutredare hos Chainalysis uppger att sådana attacker rusat de senaste åren. USA, Thailand och Brasilien ser en kraftig rusning, men allra värst är det i Frankrike till följd av ett dataintrång hos en skattemyndighet som uppenbarligen har gjort det möjligt att lokalisera förmögna kryptovalutaägare.
”De fysiska säkerhetsantagandena som skyddar traditionell förmögenhet, såsom bankvalv och bepansrade bilar, gäller inte automatiskt i kryptovalutor. Ofta förvarar innehavare sina tillgångar i relativt lågsäkerhetsmiljöer, som självförvarande plånböcker, som kan komprometteras utan att någon institutionell grindvakt står i vägen”, skriver Chainanalysis i en rapport.
Rapporten visar också:
30 miljoner dollar stulna genom våldsamma kryptorån under första halvåret 2026.
46 dokumenterade våldsamma attacker fram till slutet av juni.
12 av 46 attacker ledde till att kryptovaluta faktiskt betalades ut.
2025 var tidigare rekordår med 58 miljoner dollar stulna.
Heminvasioner stod för 37 procent av attackerna 2026, upp från 26 procent 2023.
Familjemedlemmar eller andra närstående utsattes i cirka 25–30 procent av fallen i början av 2026, jämfört med nära noll 2021.
Frankrike hade 30 offentligt kända incidenter fram till mitten av 2026.
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