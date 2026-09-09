Nordnet får kritik av norska Finanstilsynet för bristande kontroll av kunder som tar stora risker. Myndigheten kräver bättre koll på högriskhandeln.
Finansmyndighet kritiserar Nordnet om högriskkunder
Den norska motsvarigheten till Finansinspektionen riktar kritik mot Nordnet för brister i hanteringen av kunder som tar ovanligt stora risker på marknaden.
Finanstilsynet anser att nätmäklarens norska filial inte har tillräckligt bra rutiner för att identifiera kunder med särskilt riskfyllt handelsbeteende. Nu kräver myndigheten att Nordnet skärper sin uppföljning, rapporterar Finansavisen.
I granskningen hittade myndigheten omfattande högriskhandel bland utvalda kunder. Handeln bestod till stor del av hävstångsprodukter och andra volatila instrument.
Problemet, enligt Finanstilsynet, är att Nordnet inte har tillräckliga system för att upptäcka och följa upp den typen av handelsmönster.
Måste ta höjd för förändringar
Det räcker inte heller att en kund en gång har bedömts ha tillräcklig kunskap om komplexa finansiella produkter. Om kundens beteende förändras och visar att den tidigare bedömningen inte längre håller ska nätbanken göra en ny bedömning och vid behov varna kunden.
Nordnet har protesterat mot kraven. Nätmäklaren menar bland annat att en löpande övervakning av kundernas handelsmönster kan komma i konflikt med integritetsregler och att ett särskilt norskt krav riskerar att gå längre än EU:s MiFID II-regler.
Finanstilsynet avvisar argumentet.
Myndigheten anser att kravet på god affärssed ger tillräckligt stöd för att följa upp och varna kunder vars handelsbeteende inte ligger i deras eget intresse. Det innebär inte att Nordnet ska stoppa handeln. Kunden ska kunna välja att fortsätta efter en varning.
Pekar ut Nordnets egen marknadsföring
Myndigheten pekar också på brister i marknadsföringen genom partners och informationen om kostnader för komplexa produkter.
Den norska myndigheten riktar också blicken mot hur Nordnet marknadsför kortsiktig handel.
På Nordnets sajt beskrivs Active Trading som ett alternativ för aktiva handlare, med särskilda villkor för dagshandel. Finanstilsynet menar att kortsiktig handel över tid sannolikt inte ligger i kundens bästa intresse, bland annat eftersom courtage och spreadar ackumuleras.
Mer intäkt på högre aktivitet
Här ser myndigheten också en möjlig intressekonflikt.
Högre handelsaktivitet innebär högre transaktionskostnader för kunden – men också högre intäkter för Nordnet.
Det är inte första gången Nordnet hamnar i skottlinjen för brister i hanteringen av risker. 2022 fick nätmäklaren en anmärkning och en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor av Finansinspektionen efter brister i rutinerna kring intradagsblankning, vilket Dagens PS rapporterade om då. FI konstaterade bland annat att tjänsten kunde innebära risk för att kunder blankade aktier utan täckning.
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