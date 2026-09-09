Finansmyndighet kritiserar Nordnet om högriskkunder

Finanstilsynet anser att nätmäklarens norska filial inte har tillräckligt bra rutiner för att identifiera kunder med särskilt riskfyllt handelsbeteende. Nu kräver myndigheten att Nordnet skärper sin uppföljning, rapporterar Finansavisen.

I granskningen hittade myndigheten omfattande högriskhandel bland utvalda kunder. Handeln bestod till stor del av hävstångsprodukter och andra volatila instrument.

Problemet, enligt Finanstilsynet, är att Nordnet inte har tillräckliga system för att upptäcka och följa upp den typen av handelsmönster.

Måste ta höjd för förändringar

Det räcker inte heller att en kund en gång har bedömts ha tillräcklig kunskap om komplexa finansiella produkter. Om kundens beteende förändras och visar att den tidigare bedömningen inte längre håller ska nätbanken göra en ny bedömning och vid behov varna kunden.

Nordnet har protesterat mot kraven. Nätmäklaren menar bland annat att en löpande övervakning av kundernas handelsmönster kan komma i konflikt med integritetsregler och att ett särskilt norskt krav riskerar att gå längre än EU:s MiFID II-regler.

Finanstilsynet avvisar argumentet.

Myndigheten anser att kravet på god affärssed ger tillräckligt stöd för att följa upp och varna kunder vars handelsbeteende inte ligger i deras eget intresse. Det innebär inte att Nordnet ska stoppa handeln. Kunden ska kunna välja att fortsätta efter en varning.