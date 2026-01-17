Aktiva fonder tog revansch i PPM – råvaror årets vinnare

Under 2025 var det aktiva fonder som gav svenskarnas premiepension högst avkastning.
Efter flera år där indexnära fonder dominerat premiepensionens avkastningsstatistik tog aktiva förvaltare åter plats i strålkastarljuset under 2025.
I den årliga sammanställningen från Fondtorgsnämnden framgår att aktiv förvaltning ofta belönade sparare, särskilt inom råvaru- och energisektorn.
Dessa fonder blev därmed bland de mest framgångsrika för dem som placerat premiepensionen i egna val. Det skriver finanswatch.
Råvaror och energi i topp
Råvaru- och energifonder stod i särklass för 2025.
I fondtorgets absolut bästa fonder märktes kraftiga uppgångar för fonder med fokus på ädelmetaller och traditionellt cykliska råvaror.
Några av de bäst presterande fonderna ökade med över 100 procent under året, mycket tack vare starka prisrallyn i guld och silver.
För pensionssparare har denna utveckling varit särskilt lönsam.
Vid sidan av de generella marknadsuppgångarna som präglade börsåret bidrog råvarusektorn till att lyfta genomsnittlig avkastning för dem som sökt alternativ till indexnära placeringar. Det skriver Morningstar.
Det har också stärkt argumentet för diversifiering i premiepensionens portföljer.
Regionala skillnader och svagare marknader
Samtidigt som råvarurelaterade fonder gick bra fanns det kategorier som utvecklades betydligt svagare under samma period.
Fonder med inriktning mot vissa geografiska marknader, särskilt USA och Indien, rapporterade negativa eller svaga avkastningar jämfört med fondtorgets genomsnitt.
Denna utveckling speglar bredden i marknadsrörelserna under året.
Medan råvaror och energi gynnades av global efterfrågan och osäkerhet på aktiemarknaderna påverkade valutaförändringar och regionala utmaningar tillväxtaktier och mer traditionella aktiekorgar.
Betydelsen för pensionssparare
Att aktiva fonder tog revansch i PPM-systemet har betydelse för den svenska pensionsdebatten.
Under flera år har passiva indexfonder varit dominerande, men fjolårets resultat visar att det finns utrymme för aktiv förvaltning att skapa meravkastning i vissa segment.
För pensionärer och långsiktiga sparare innebär nyheten att en genomtänkt fondstrategi kan ge bättre resultat än att enbart följa breda index.
Samtidigt betonar experter att historisk avkastning inte garanterar framtida resultat.
Den generella uppgången på fondtorget, i kombination med sektor- och regionskillnader, pekar på vikten av kontinuerlig översyn av pensionsportföljer och riskhantering i sparandet.
