Aktiva fonder tog revansch i PPM – råvaror årets vinnare

Efter flera år där indexnära fonder dominerat premiepensionens avkastningsstatistik tog aktiva förvaltare åter plats i strålkastarljuset under 2025.

I den årliga sammanställningen från Fondtorgsnämnden framgår att aktiv förvaltning ofta belönade sparare, särskilt inom råvaru- och energisektorn.

Dessa fonder blev därmed bland de mest framgångsrika för dem som placerat premie­pensionen i egna val. Det skriver finanswatch.

Råvaror och energi i topp

Råvaru- och energifonder stod i särklass för 2025.

I fondtorgets absolut bästa fonder märktes kraftiga uppgångar för fonder med fokus på ädelmetaller och traditionellt cykliska råvaror.

Några av de bäst presterande fonderna ökade med över 100 procent under året, mycket tack vare starka prisrallyn i guld och silver.

För pensionssparare har denna utveckling varit särskilt lönsam.

Vid sidan av de generella marknadsuppgångarna som präglade börsåret bidrog råvarusektorn till att lyfta genomsnittlig avkastning för dem som sökt alternativ till indexnära placeringar. Det skriver Morningstar.

Det har också stärkt argumentet för diversifiering i premiepensionens portföljer.

