Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Alla blickar på svenska verkstadsjätten – haussad aktie

Vagner Rego, koncernchef och vd för Atlas Copco.
Vagner Rego, koncernchef och vd för Atlas Copco. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Året har börjat riktigt bra för verkstadsjätten Atlas Copco. Analytikernas samlade uppmaning pekar på köpläge.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det går bra för Atlas Copco.

Haussad aktie

Det är en haussad aktie där analytikerna uppmanar till köpläge, bland annat från Nordea, skriver Privata Affärer.

“Industrikontakter indikerar att både värdekedjan och kunder förbereder för ett meningsfullt efterfrågelyft in i 2027”, låter det från storbanken.

Atlas Copco
Atlas Copco verkar inom affärsområdena kompressorteknik, vakuumteknik, industriteknik samt energiteknik. (Foto: Atlas Copco)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Revansch för aktien

Hittills under 2026 har aktien tagit fart rejält, med 15 procent, och det innebär inte bara en revansch för det svenska bolaget, utan även Atlas Copcos starkaste start på ett kalenderår sedan mitten av 1980-talet, uppger EFN, Handelsbankens mediekanal.

Verkstadsjätten surfar på AI-vågen, precis som många andra bolag.

“Jag skulle säga att uppgången nästan bara har med AI att göra och att aktier generellt går starkt. Aktien går på att halvledarinvesteringar väntas växa med omkring 20 procent i år. Investerarna tar ett bet på att det nu tar fart på riktigt”, säger Handelsbankens verkstadsanalytiker Gustaf Schwerin vidare.

ANNONS

Köpläge för Atlas Copco

Han och många analytiker verkar överens – det är helt klart läge att investera i Atlas Copco. Sammanlagt tycker 73 procent av analytikerna som bevakar aktien att det är köpläge.

Bolaget följer även trenden för halvledarsektorn i övrigt som fortsätter upp.

Barclays har tidigare förutspått en försäljningstillväxt för Atlas Copco under 2026, enligt Investing.com.

Tillväxten kommer drivas av företagets båda nyckeldivisioner – kompressorer, som står för drygt hälften av rörelseresultatet och affärsområdet Vakuumteknik som tillverkar vakuumpumpar som är nödvändiga i fabriker som tillverkar halvledarchip.

“Vi tycker att man ska äga aktien i år. Får vi ett bra år för Vakuumteknik och samtidigt en bättre industricykel, då kommer den att gå bra”, säger Gustaf Schwerin vidare.

Tvekar inför rapport

Investerare tvekar dock kring vad som händer vid den kommande rapporten i slutet av januari, där Bank of America uppger att förväntningarna är för höga. Storbanken uppger dock fortfarande köpläge.

”Vi förväntar oss att eventuell kursnedgång till följd av en marginalmiss blir kortvarig, med tanke på utsikterna för en ny uppgångscykel för halvledare och kompressorer”, uppger Bank of America.

ANNONS

Läs även:

Källor: Europa rullar ut hämndtullar mot USA. Dagens PS

Efter lyftet: Ännu ett köpråd för Investors börsjätte. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktieAnalytikerAtlas CopcoHalvledareInvesterareKöplägeRevanschSverige
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.

Se erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS