Året har börjat riktigt bra för verkstadsjätten Atlas Copco. Analytikernas samlade uppmaning pekar på köpläge.
Alla blickar på svenska verkstadsjätten – haussad aktie
Mest läst i kategorin
Buffetts fråga som skiljer vinnare från resten
Den legendariske investeraren menar att framgång inte handlar om talang eller tur i första hand utan om valen du gör varje dag. Warren Buffett är van vid att dela med sig av sin erfarenhet. Under Berkshire Hathaways årliga bolagsstämmor har han inför fullsatta arenor besvarat frågor om allt från försäkringsverksamhet till artificiell intelligens och privatekonomi. …
"Han gör världen fattigare och mer osäker"
Kanonbåtskapitalism. Det nya begreppet som styr politiken. Problemet? Den gör inte världen bättre för någon, menar tung kritiker. Det är ansedda The Economist som tar bladet från munnen och sågar Donald Trumps politik som president och hans alltmer öppet auktoritära ambitioner. Trumps kanonbåtskapitalism kommer att göra världen fattigare – och hans sätt att använda storföretag …
Konkurs hotar nytt grönt jätteprojekt
Erkänn att du tänkte ”nu igen?”. Det är begripligt. Rubrikerna om gröna jätteprojekt i norr som går åt skogen har varit många. Här är en till. De två senaste rubrikerna på pressmeddelanden från Cinis Fertilizer säger en del både om utvecklingen för företaget – och tempot i den. 10 december 2025, för en dryg månad …
Lurades på miljoner – Nordea tvingas betala tillbaka
Ett kryptobedrägeri ledde till att en man i Norge blev av med nästan två miljoner kronor. Men nu får han tillbaka en del. En norsk man som utsattes för ett långvarigt investerings- och kryptobedrägeri får delvis rätt mot Nordea. Enligt beslut från Finansklagenemnda måste banken ersätta vissa överföringar, men slipper ansvar för huvuddelen av förlusten …
Iskall prognos: Vi är på väg in i en fjärde AI-vinter
Förväntningarna kring artificiell intelligens saknar motstycke i modern tid. Men historien ger oss en bister påminnelse. Efter varje period av optimism har en iskall AI-vinter väntat. Skeptiker varnar för att vi närmar oss slutet på den nuvarande ”våren” och menar att en fjärde vinter står för dörren. Investeringarna i generativ AI och stora språkmodeller (LLM) …
Det går bra för Atlas Copco.
Haussad aktie
Det är en haussad aktie där analytikerna uppmanar till köpläge, bland annat från Nordea, skriver Privata Affärer.
“Industrikontakter indikerar att både värdekedjan och kunder förbereder för ett meningsfullt efterfrågelyft in i 2027”, låter det från storbanken.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Revansch för aktien
Hittills under 2026 har aktien tagit fart rejält, med 15 procent, och det innebär inte bara en revansch för det svenska bolaget, utan även Atlas Copcos starkaste start på ett kalenderår sedan mitten av 1980-talet, uppger EFN, Handelsbankens mediekanal.
Verkstadsjätten surfar på AI-vågen, precis som många andra bolag.
“Jag skulle säga att uppgången nästan bara har med AI att göra och att aktier generellt går starkt. Aktien går på att halvledarinvesteringar väntas växa med omkring 20 procent i år. Investerarna tar ett bet på att det nu tar fart på riktigt”, säger Handelsbankens verkstadsanalytiker Gustaf Schwerin vidare.
Köpläge för Atlas Copco
Han och många analytiker verkar överens – det är helt klart läge att investera i Atlas Copco. Sammanlagt tycker 73 procent av analytikerna som bevakar aktien att det är köpläge.
Bolaget följer även trenden för halvledarsektorn i övrigt som fortsätter upp.
Barclays har tidigare förutspått en försäljningstillväxt för Atlas Copco under 2026, enligt Investing.com.
Tillväxten kommer drivas av företagets båda nyckeldivisioner – kompressorer, som står för drygt hälften av rörelseresultatet och affärsområdet Vakuumteknik som tillverkar vakuumpumpar som är nödvändiga i fabriker som tillverkar halvledarchip.
“Vi tycker att man ska äga aktien i år. Får vi ett bra år för Vakuumteknik och samtidigt en bättre industricykel, då kommer den att gå bra”, säger Gustaf Schwerin vidare.
Tvekar inför rapport
Investerare tvekar dock kring vad som händer vid den kommande rapporten i slutet av januari, där Bank of America uppger att förväntningarna är för höga. Storbanken uppger dock fortfarande köpläge.
”Vi förväntar oss att eventuell kursnedgång till följd av en marginalmiss blir kortvarig, med tanke på utsikterna för en ny uppgångscykel för halvledare och kompressorer”, uppger Bank of America.
Läs även:
Källor: Europa rullar ut hämndtullar mot USA. Dagens PS
Efter lyftet: Ännu ett köpråd för Investors börsjätte. Dagens PS
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Alla blickar på svenska verkstadsjätten – haussad aktie
Året har börjat riktigt bra för verkstadsjätten Atlas Copco. Analytikernas samlade uppmaning pekar på köpläge. Det går bra för Atlas Copco. Haussad aktie Det är en haussad aktie där analytikerna uppmanar till köpläge, bland annat från Nordea, skriver Privata Affärer. "Industrikontakter indikerar att både värdekedjan och kunder förbereder för ett meningsfullt efterfrågelyft in i 2027", …
Källor: Europa rullar ut hämndtullar mot USA
Efter Trumps nya tullhot mot bland annat Sverige slår länderna tillbaka enligt nya källor. Det kan bli aktuellt med enorma hämndtullar och att begränsa amerikanska bolag på den europeiska marknaden. Donald Trump uppger att han tänker slå till hårt mot en rad europeiska länder kring Grönlandsfrågan. Inför tullar mot 8 länder I helgen uppgick presidenten …
Kreativitet utan ångest – vad vi kan lära oss av Bhutan, Thailand och Nordkorea
I väst har kreativitet blivit ett prestationskrav, ofta med ångest som bieffekt. I Bhutan ses den som ett sätt att förstå sig själv. I Thailand väntar man lugnt på idén. I Nordkorea, märkligt nog, påminns man om hur lika vi människor är bakom systemen. När Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling intervjuar Fredrik Härén, aktuell med …
Efter tullhoten: Slår tillbaka mot Trump
De länder Trump hotar med nya strafftullar, slår tillbaka gemensamt. Samtidigt vill svenska företag satsa på andra marknader än USA. De länder som pekas ut i Donald Trumps senaste tullhot slår nu tillbaka i ett gemensamt uttalande. De länder som står bakom uttalandet är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. De 8 …
Ny chockrapport: Klimatkrisen dubbelt så dyr som vi trott
Haven har länge varit en bortglömd del av klimatkalkylen. Nu visar ny forskning hur dyrt det blivit att blunda för blå värden. Klimatförändringarnas ekonomiska nota är betydligt högre än man tidigare trott. En ny studie från Scripps Institution of Oceanography i Kalifornien visar att den globala kostnaden för utsläpp nästan fördubblas när skador på haven …