Alla blickar på svenska verkstadsjätten – haussad aktie

Revansch för aktien

Hittills under 2026 har aktien tagit fart rejält, med 15 procent, och det innebär inte bara en revansch för det svenska bolaget, utan även Atlas Copcos starkaste start på ett kalenderår sedan mitten av 1980-talet, uppger EFN, Handelsbankens mediekanal.

Verkstadsjätten surfar på AI-vågen, precis som många andra bolag.

“Jag skulle säga att uppgången nästan bara har med AI att göra och att aktier generellt går starkt. Aktien går på att halvledarinvesteringar väntas växa med omkring 20 procent i år. Investerarna tar ett bet på att det nu tar fart på riktigt”, säger Handelsbankens verkstadsanalytiker Gustaf Schwerin vidare.

Köpläge för Atlas Copco

Han och många analytiker verkar överens – det är helt klart läge att investera i Atlas Copco. Sammanlagt tycker 73 procent av analytikerna som bevakar aktien att det är köpläge.

Bolaget följer även trenden för halvledarsektorn i övrigt som fortsätter upp.

Barclays har tidigare förutspått en försäljningstillväxt för Atlas Copco under 2026, enligt Investing.com.

Tillväxten kommer drivas av företagets båda nyckeldivisioner – kompressorer, som står för drygt hälften av rörelseresultatet och affärsområdet Vakuumteknik som tillverkar vakuumpumpar som är nödvändiga i fabriker som tillverkar halvledarchip.

“Vi tycker att man ska äga aktien i år. Får vi ett bra år för Vakuumteknik och samtidigt en bättre industricykel, då kommer den att gå bra”, säger Gustaf Schwerin vidare.

Tvekar inför rapport

Investerare tvekar dock kring vad som händer vid den kommande rapporten i slutet av januari, där Bank of America uppger att förväntningarna är för höga. Storbanken uppger dock fortfarande köpläge.

”Vi förväntar oss att eventuell kursnedgång till följd av en marginalmiss blir kortvarig, med tanke på utsikterna för en ny uppgångscykel för halvledare och kompressorer”, uppger Bank of America.

