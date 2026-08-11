Securitas ut

Ut från listan och verkstadssektorn åker Securitas (börskurs Securitas).

”Köprekommendationen i Securitas kvarstår, men på relativ basis föredrar vi för stunden de karakteristika som Atlas Copco erbjuder”.

Den andra aktien som plockas in är finansbolaget Hoist..

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Aktien har rusat senaste åren

Aktien är upp 90 procent i år och 555 procent på tre år.

Men det räds som sagt inte Swedbanks experter.

”Hoist Finance står efter SDR-kvalificeringen i februari 2026 inför en strukturell vinstexpansion genom frigörande av cirka 1,2 mdkr i CET1-kapital, högre CET1-kvot och möjlighet till full balansräkningshållning av nya portföljer till branschledande finansieringskostnad”, skriver banken och konstaterar;

”Detta, tillsammans med starka indrivningsresultat, driver hög tillväxt i vinst per aktie och avkastning på eget kapital”.

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