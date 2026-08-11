Swedbank har uppdaterat sin lista med sektorfavoriter på Stockholmsbörsen inför hösten. Två nya aktier kvalar in.
Aktien plus 90 procent – banken ser köpläge
Den ena har redan stigit 90 procent sedan årsskiftet men petar tar ändå plats i bank- och finanskategorin.
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Wallenbergs aktie tar plats
Storbanken Swedbanks lista med sin analysfirma SB1 Markets absoluta favoritaktier har fått två nya tillskott.
Dels får Wallenbergarnas verkstadsbolag Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) plats i verkstadssektorn.
Atlas Copco rusar – halvledarlyft i orderboken
Atlas Copcos aktie rusar uppåt med drygt 6 procent efter kvartalssiffrorna.Verkstadskoncernen Atlas Copco går bättre än väntat. Och orderingången – inte
”Atlas Copco gynnas av den snabba utbyggnaden av AI-datacenter som driver kraftigt ökade investeringar hos halvledartillverkare, vilket ger stark medvind för Vacuum Technique, accelererande organisk tillväxt och marginalexpansion”, skriver banken.
Securitas ut
Ut från listan och verkstadssektorn åker Securitas (börskurs Securitas).
”Köprekommendationen i Securitas kvarstår, men på relativ basis föredrar vi för stunden de karakteristika som Atlas Copco erbjuder”.
Den andra aktien som plockas in är finansbolaget Hoist..
Aktien har rusat senaste åren
Aktien är upp 90 procent i år och 555 procent på tre år.
Men det räds som sagt inte Swedbanks experter.
”Hoist Finance står efter SDR-kvalificeringen i februari 2026 inför en strukturell vinstexpansion genom frigörande av cirka 1,2 mdkr i CET1-kapital, högre CET1-kvot och möjlighet till full balansräkningshållning av nya portföljer till branschledande finansieringskostnad”, skriver banken och konstaterar;
”Detta, tillsammans med starka indrivningsresultat, driver hög tillväxt i vinst per aktie och avkastning på eget kapital”.
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