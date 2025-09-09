Köpråd: Industrin i ett skifte – 35 procents uppsida i aktien

Regulatoriska förändringar och strategiska förvärv väntas skapa helt nya förutsättningar för lönsamhet menar bankens börsexpert.

Nya regler öppnar dörrar

Mobilspelsbranschen står inför stora förändringar.

Nya regelverk som EU:s Digital Markets Act och domen i USA mellan Epic och Apple gör att alternativa app-butiker nu får större spelrum. Det innebär att de höga avgifter som länge tagits ut av Apple riskerar att minska rejält menar Handelsbankens Jesper Stugmo i en ny aktieanalys.

Ett bolag som kan dra nytta av den förändrade spelplanen är MTG (börskurs MTG), som efter förvärvet av spelutvecklaren Plarium blev Europas största börsnoterade mobilspelsutgivare.

”Det här öppnar upp för konkurrens från alternativa aktörer och begränsar Apples möjligheter att driva in avgiften om 30 procent från externa landningssidor”, skriver bankens analytiker i sitt köpråd.

För MTG, som redan har 24 procent av intäkterna från direktförsäljning till konsument, kan det innebära ett betydande lyft i marginalerna.