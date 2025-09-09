Trots svagt sentiment i sektorn ser Handelsbankens analytiker nu ett unikt läge att ta position i en aktie där man delar ut ett tydligt köpråd.
Köpråd: Industrin i ett skifte – 35 procents uppsida i aktien
Regulatoriska förändringar och strategiska förvärv väntas skapa helt nya förutsättningar för lönsamhet menar bankens börsexpert.
Läs även: Swedbanks strateg: Därför är det dags att köpa mer aktier igen – Dagens PS
Nya regler öppnar dörrar
Mobilspelsbranschen står inför stora förändringar.
Nya regelverk som EU:s Digital Markets Act och domen i USA mellan Epic och Apple gör att alternativa app-butiker nu får större spelrum. Det innebär att de höga avgifter som länge tagits ut av Apple riskerar att minska rejält menar Handelsbankens Jesper Stugmo i en ny aktieanalys.
Ett bolag som kan dra nytta av den förändrade spelplanen är MTG (börskurs MTG), som efter förvärvet av spelutvecklaren Plarium blev Europas största börsnoterade mobilspelsutgivare.
MTG börsrusar på israelisk miljardaffär
MTG rusar på börsen efter att köpet av en Israelisk spelstudio offentliggjorts nu på morgonen. Cirka 6,8 miljarder svenska kronor uppges prislappen på förvärvet till.
”Det här öppnar upp för konkurrens från alternativa aktörer och begränsar Apples möjligheter att driva in avgiften om 30 procent från externa landningssidor”, skriver bankens analytiker i sitt köpråd.
För MTG, som redan har 24 procent av intäkterna från direktförsäljning till konsument, kan det innebära ett betydande lyft i marginalerna.
Långsiktig vinstpotential för köprådet
Analysen pekar på att förändringarna i branschen kan ge tydliga effekter på lönsamheten.
Om MTG ökar andelen direktförsäljning till 35 procent beräknas bolaget få nio procent lägre kostnader och elva procent högre resultat, med tre procentenheter bättre marginal.
”Skalbarhet och storlek blir allt viktigare. Större aktörer kan nu allokera mer investeringar till samma marginal eller överföra kapital till aktieägarna. Mindre aktörer riskerar samtidigt att hamna under press, vilket kan öppna för förvärv”, skriver Jesper Stugemo.
Förvärvet av Plarium beskrivs som ett vältajmat steg som inte bara dubblerade storleken på MTG, utan också stärkte bolagets position i en bransch där konkurrensen hårdnar.
Kapitalmarknadsdag kan bli katalysator
Efter en period av svag kursutveckling ser analytikern nu ett attraktivt läge att gå in i MTG och delar därför ut ett köpråd.
En central händelse framöver är den kommande kapitalmarknadsdagen i oktober, där bolaget väntas presentera både synergier från Plariumförvärvet och nya tillväxtmål.
”Vi tror att kapitalmarknadsdagen kan bli en katalysator för aktien, då bolaget kan sätta scenen för de tillväxtmöjligheter man eftersträvar till rimliga marginaler”, skriver Jesper Stugemo.
Stark kassaflödesgenerering gör också att sannolikheten för ett aktieåterköpsprogram bedöms som hög.
Köprådet landar i en riktkurs på 140 kronor på 12 månaders sikt vilket är nära 35 procents uppsida från nuvarande kurs.
Läs även: Banken tror aktien kan stiga 32 procent: “Accelererande tillväxt” – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
