Ett globalt sug efter kväve göder optimismen kring en norsk börsjätten vars aktie får ett köpråd.
Analys: Kvävebrist kan bli guldgruva för aktien
Det menar en ny analys från Swedbank som ser att kemibolaget har utrymme för fortsatt uppgång.
Läs även: Köpråd: Industrin i ett skifte – 35 procents uppsida i aktien – Dagens PS
Kväve – råvaran som inte kan ersättas
Efterfrågan på kväveprodukter som ammoniak, urea och nitrater har ökat i en takt som överträffar utbudet menar norska producenten Yara noterad på Oslobörsen.
Bolagsledning framhåller att kväve är en helt oumbärlig insatsvara för jordbruket. Utan tillförsel skulle skördarna minska med upp till 60 procent enligt Yaras beräkningar.
”Det håller priserna på bra nivåer”, fyller analytikern Christian Faitz från Swedbank i.
Även om amerikanska lantbrukare väntas skifta delar av odlingsarealen från majs till mindre kvävekrävande soja kommande säsong, motsvarar detta bara några få procent av den totala marknaden. Kvävebehovet som helhet förblir mycket starkt lyfter Swedbank i sin analys.
Strategi: Stark balansräkning framför expansion
Trots att efterfrågan är hög väljer Yara att hålla igen på stora investeringar.
Fokus ligger på att säkra en stark balansräkning och att leverera stabila utdelningar till aktieägarna bedömer Swedbank.
Finanschefen Magnus Krogh Ankarstrand, som citeras i storbankens analys av aktien, har varit tydlig i sin hållning:
“Yara kommer under min ledning inte att vända sig till aktiemarknaden, exempelvis för att finansiera ett större ammoniakprojekt.”
Aktien: Köpläge betydande uppsida
Med en aktiekurs runt 370 norska kronor och en riktkurs på 410 norska kronor ser analytiker fortsatt uppsida på dryga 10 procent.
Att bolaget inte låter sig lockas av sidospår utanför kvävesektorn stärker bilden av en fokuserad strategi. Fosfater och kalium till de mer avancerade produkterna säkras istället via konkurrenskraftiga leverantörer på olika håll i världen menar Swedbank.
Yaras aktie står enligt analysen väl positionerat för att dra nytta av ett globalt sug efter kväve.
Med kostnadsbesparingar i ryggen, en försiktig kapitalstrategi och en råvara som är avgörande för världens livsmedelsförsörjning kan aktien enligt Swedbanks börsexpert bli en vinnare på medellång sikt.
Läs även: Aktieägandet når historiskt topprekord – så många miljoner sparar nu – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
