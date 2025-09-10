Analys: Kvävebrist kan bli guldgruva för aktien

Det menar en ny analys från Swedbank som ser att kemibolaget har utrymme för fortsatt uppgång.

Kväve – råvaran som inte kan ersättas

Efterfrågan på kväveprodukter som ammoniak, urea och nitrater har ökat i en takt som överträffar utbudet menar norska producenten Yara noterad på Oslobörsen.

Bolagsledning framhåller att kväve är en helt oumbärlig insatsvara för jordbruket. Utan tillförsel skulle skördarna minska med upp till 60 procent enligt Yaras beräkningar.

”Det håller priserna på bra nivåer”, fyller analytikern Christian Faitz från Swedbank i.

Även om amerikanska lantbrukare väntas skifta delar av odlingsarealen från majs till mindre kvävekrävande soja kommande säsong, motsvarar detta bara några få procent av den totala marknaden. Kvävebehovet som helhet förblir mycket starkt lyfter Swedbank i sin analys.