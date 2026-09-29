1 000 meter upp i luften – skyskrapan som ska slå alla rekord

Det har varit på gång länge och under stora problem, men nu talar det mesta för att det kommer att byggas klart.

”Vi har nått en höjd på 430 meter av över 1 000 meter. Tack och lov fortsätter arbetet, och vi kommer att färdigställa världens högsta torn”, säger prins Alwaleed bin Talal till Khaleej Times.

Utanför atmosfäriska gränsskiktet

När tornet står klart ska det sträcka sig 1 008 meter upp i luften. Det skulle göra Jeddah Tower till världens högsta byggnad och samtidigt den första skyskrapan som passerar den symboliska kilometergränsen. Den nuvarande rekordhållaren Burj Khalifa i Dubai är 828 meter hög och har behållit rekordet sedan invigningen 2010.

”Det unika med Jeddah Tower är att ungefär en tredjedel av byggnaden ligger ovanför det atmosfäriska gränsskiktet”, säger John Peronto, ansvarig på konstruktionsfirman Thornton Tomasetti, till El Balad.

”Det som verkligen driver de här konstruktionerna är att de måste stå emot enorma gravitationslaster.”

Ju högre byggnaden blir, desto större blir problemen med vind, transporter och själva byggprocessen. Jeddah Tower är utformat med tre avsmalnande ”vingar” som gradvis blir smalare ju högre upp man kommer. Formen ska hjälpa till att minska vindbelastningen på konstruktionen.

Byggnaden kommer att innehålla minst 157 våningar, ett lyxhotell med 200 rum, kontor, exklusiva bostäder, restauranger, 59 hissar och en skyterrass som enligt arkitekterna ska bli världens högst belägna observatorium.