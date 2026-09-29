Jeddah Tower ska bli världens första skyskrapa över en kilometer hög och slå Dubais Burj Khalifa med omkring 180 meter. Nu har bygget passerat 450 meter och siktar på invigning 2028.
1 000 meter upp i luften – skyskrapan som ska slå alla rekord
Jeddah Tower växer åter snabbt ur marken i Saudiarabiens huvudstad. I början av september nådde bygget 454 meter och 113 våningar, enligt Council on Vertical Urbanism. Det innebär att tornet redan har passerat de berömda Petronas Towers i Kuala Lumpur och nu är världens 22:a högsta byggnad trots att mindre än halva den planerade höjden är färdig.
Det har varit på gång länge och under stora problem, men nu talar det mesta för att det kommer att byggas klart.
”Vi har nått en höjd på 430 meter av över 1 000 meter. Tack och lov fortsätter arbetet, och vi kommer att färdigställa världens högsta torn”, säger prins Alwaleed bin Talal till Khaleej Times.
Utanför atmosfäriska gränsskiktet
När tornet står klart ska det sträcka sig 1 008 meter upp i luften. Det skulle göra Jeddah Tower till världens högsta byggnad och samtidigt den första skyskrapan som passerar den symboliska kilometergränsen. Den nuvarande rekordhållaren Burj Khalifa i Dubai är 828 meter hög och har behållit rekordet sedan invigningen 2010.
”Det unika med Jeddah Tower är att ungefär en tredjedel av byggnaden ligger ovanför det atmosfäriska gränsskiktet”, säger John Peronto, ansvarig på konstruktionsfirman Thornton Tomasetti, till El Balad.
”Det som verkligen driver de här konstruktionerna är att de måste stå emot enorma gravitationslaster.”
Ju högre byggnaden blir, desto större blir problemen med vind, transporter och själva byggprocessen. Jeddah Tower är utformat med tre avsmalnande ”vingar” som gradvis blir smalare ju högre upp man kommer. Formen ska hjälpa till att minska vindbelastningen på konstruktionen.
Byggnaden kommer att innehålla minst 157 våningar, ett lyxhotell med 200 rum, kontor, exklusiva bostäder, restauranger, 59 hissar och en skyterrass som enligt arkitekterna ska bli världens högst belägna observatorium.
Byggs av Binladin Group
Även om det nu byggs för fullt har projektet dragit ut på tiden och haft enorma problem. Bygget började 2013, men rekordjakten fick ett abrupt avbrott fem år senare. En saudisk antikorruptionskampanj, problem hos huvudentreprenören och senare coronapandemin gjorde att tornet blev stående på 63 våningar i flera år.
Byggentreprenören heter Saudi Binladin Group, och drevs tidigare av Bakr bin Laden, halvbror till den ökända terroristen Osama bin Laden. Men när han greps i korruptionshärvan 2018 skrev han över majoritetsägarskapet på den Saudiarabiska staten.
Saudi Binladin Group projektchef Ian Norman Miller uppgav i september att arbetet sker med ungefär en våning var femte dag, vilket är mycket snabbare än tidigare. Just nu är tidsplanen att tornet ska stå färdigt 2028.
Världens fem högsta byggnader – färdiga eller under konstruktion
- Jeddah Tower – 1 008 meter (under konstruktion)
- Burj Khalifa – 828 meter
- Burj Azizi – 725 meter (under konstruktion)
- Merdeka 118 – 678,9 meter
- Shanghai Tower – 632 meter
Läs mer: Saudiarabien bygger världens högsta skyskrapa – snart passerar den Burj Khalifa
Läs mer: Européerna flockas till Saudiarabien – diktaturen blir nästa semesterhit
Läs mer: Sälja sand till Saudiarabien – därför är det en miljonindustri