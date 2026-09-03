Pool, privat butler och tio stugor mitt i Tanganyikasjön. Miljardären Tim Draper vill sälja ”sin” exklusiva ö till högstbjudande. Då kommer Tanzanias regering med ett besvärande besked: Ön är inte hans.
Miljardären försöker sälja en ö – som inte är hans: "Fantastisk plats"
Riskkapitalisten Tim Draper gjorde det enkelt för den som drömmer om en egen ö.
I ett inlägg på X annonserade han ut Lupita Island i Tanzania för 7,9 miljoner dollar. Någon mäklare behövde inte blandas in. Spekulanterna kunde kontakta miljardären direkt via mejl.
”Fantastisk plats, men vi använder den inte tillräckligt mycket”, skrev Draper enligt Moneywise.
Intresset lät inte vänta på sig. Redan dagen därpå uppgav Draper för Forbes att flera bud hade kommit in och att han räknade med en snabb affär.
Sedan blandade sig Tanzanias regering i försäljningen.
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Staten äger marken
Landets markministerium gick ut med ett offentligt besked efter att annonsen fått spridning i sociala medier.
Förklaringen är tämligen enkel: Enligt Tanzanias lag är all mark i landet offentlig och förvaltas av presidenten. Varken landets invånare eller utländska investerare kan därför äga marken på samma sätt som i många andra länder.
Lupita Island är upplåten för investeringar genom Tanzania Investment and Special Economic Zones Authority, TISEZA. Myndigheten har i sin tur gett bolaget Firelight Safaris rätt att använda ön för hotellverksamhet.
Draper är en av bolagets aktieägare – men han äger alltså inte själva ön.
Det som kan överlåtas är i stället investeringen och rätten att använda marken. En sådan affär måste följa Tanzanias lagar och regler, enligt den tanzaniska tidningen The Citizen.
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Lyxliv med privat butler
En köpare blir därmed inte öägare i juridisk mening. Bakom erbjudandet finns däremot en minst sagt påkostad turistverksamhet.
På Lupita Island finns tio stugor, pool, spa, gym och spelrum. Gästerna har tillgång till privat butler och resorten har fler än 30 anställda.
Resan dit kräver också en viss planering. Gäster kan flyga privatjet till resortens landningsbana på fastlandet och fortsätta med båt. Det går även att flyga reguljärt till Mpanda, men då återstår en bilresa på omkring fyra timmar före båtfärden.
Inspirerades av Richard Branson
Idén till den exklusiva resorten föddes efter ett besök hos en annan välkänd miljardär.
Draper hade semestrat på Virgin-grundaren Richard Bransons privata ö i Karibien när han började fundera på att skapa något liknande.
”Vi hade fantastiskt roligt. Någonstans i bakhuvudet tänkte jag att det skulle vara härligt att skapa en annan ö som var lika rolig”, berättade Draper för SFGate 2011.
Draper engagerade sig i Lupita Island 2004 och gick in i hotellverksamheten tillsammans med safariarrangören Tom Lithgow och hans hustru Belinda. Resorten öppnade 2008 och kostade enligt SFGate sex miljoner dollar att bygga.
När Draper jämförde Lupita Island med Bransons ö var han inte särskilt blygsam.
”Utsikten är bättre och det finns mer avskildhet”, sade han.
Oklart vad köparen får
Vad prislappen på 7,9 miljoner dollar faktiskt omfattar är fortfarande oklart.
I Drapers korta annons framgår inte vilka tillstånd, avtal, bokningar eller skyldigheter som följer med verksamheten. Det finns inte heller någon offentlig och oberoende värdering av det som erbjuds.
Den som mejlar miljardären för att köpa en privat ö förhandlar alltså i praktiken om något annat: en investering kopplad till bolaget som har rätt att driva resort på statlig mark.
Fortfarande exklusivt, onekligen. Men inte riktigt samma sak som att äga en egen ö.
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