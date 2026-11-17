Paris har skärpt reglerna

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De höga böterna har blivit möjliga genom en fransk lagändring. Tidigare låg maxbeloppet för otillåten ändrad användning av en bostad på 50 000 euro. Nu är det 100 000.

Paris stad har länge försökt komma åt bostäder som används för omfattande turistuthyrning. Kommunen anser att verksamheten minskar tillgången på vanliga hyreslägenheter och bidrar till högre bostadskostnader.

Jacques Baudrier, biträdande borgmästare med ansvar för bostadsfrågor, välkomnar den nya domen.

”Rättsprocesserna är lättare att vinna och beloppen är mycket mer avskräckande”, säger han till Le Parisien.

Han uppger att kommunen tidigare vann omkring tio procent av målen, men att andelen nu ligger nära 100 procent. Omkring hundra ytterligare rättsprocesser väntar på avgörande.

Redan i oktober dömdes en annan lägenhetsägare i Paris till sammanlagt 110 000 euro i böter. Hans lägenhet hade hyrts ut under 864 nätter mellan 2021 och 2025 och genererat intäkter på över 270 000 euro.

Branschen kritiserar böterna

Alla är förstås inte lika förtjusta i de hårdare straffen.

Philippe Bauer, ordförande för den franska branschorganisationen UNPLV som företräder bland andra Airbnb och Booking.com, tycker att bötesnivån är för hög.

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”100 000 euro förefaller mig helt oproportionerligt i förhållande till överträdelserna. Det handlar trots allt inte om ett brott mot en person”, säger han till Le Parisien.

Airbnb framhåller i sin tur att nästan nio av tio bostäder som hyrs ut via plattformen i Paris används för tillfällig uthyrning av invånare som vill dryga ut inkomsten. Företaget uppger att bedrägerier utgör en liten minoritet.

Barcelona vill få tillbaka 10 000 bostäder

I Barcelona har kommunen beslutat att inte förnya licenserna för omkring 10 100 turistlägenheter när de löper ut 2028. Tanken är att fler bostäder ska bli tillgängliga för människor som bor permanent i staden.

Även EU har börjat göra det lättare att kontrollera korttidsuthyrningen. Sedan den 20 maj 2026 gäller en förordning som reglerar hur uthyrningsplattformar ska lämna uppgifter till myndigheter.

EU:s ytterligare förslag om att ge kommuner ett tydligare rättsligt stöd för begränsningar i områden med bostadsbrist behandlas fortfarande.

I Paris räknar kommunen med fler domar framöver. Enligt Jacques Baudrier väntar omkring hundra mål mot ägare som misstänks ha hyrt ut sina bostäder olagligt.

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