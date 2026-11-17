På flera håll i Europa skärps reglerna för korttidsuthyrning, eftersom städerna vill få tillbaka bostäder till sina invånare. I Paris har en lägenhetsägare nu dömts att betala motsvarande 1,2 miljoner kronor efter att ha hyrt ut sin bostad via Airbnb.
Lägenhetsägare får böta 1,2 miljoner – hyrde ut sin bostad
Senast i september skrev PS om EU-kommissionens planer på att ge städer större möjligheter att begränsa korttidsuthyrningen i områden med bostadsbrist. Förslaget presenterades senare samma månad och behandlas fortfarande inom EU.
I exempelvis Barcelona vill kommunen avveckla licenserna för drygt 10 000 turistlägenheter till 2028. I Paris har gränsen för hur många dagar en permanentbostad får hyras ut till turister sänkts från 120 till 90 dagar om året.
Nu har en fastighetsägare i den franska huvudstaden fått en dyr påminnelse om vad som kan hända när reglerna inte följs.
Hyrde ut lägenheten 553 nätter
Mannen äger en lägenhet på 63 kvadratmeter i Paris åttonde arrondissement. Han hade uppgett att bostaden var hans permanentbostad, men enligt domstolen hade den hyrts ut via Airbnb under nästan hela året.
Det rapporterar Le Parisien, som tagit del av domen.
För att hyra ut en bostad som inte är permanentbostad till turister krävs särskilda tillstånd i Paris. Fastighetsägaren hade inte de tillstånd som behövdes.
Domstolen dömde honom därför att betala 100 000 euro för otillåten användning av bostaden. Sammanlagt landade böterna på 110 000 euro, motsvarande omkring 1,2 miljoner kronor.
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Paris har skärpt reglerna
De höga böterna har blivit möjliga genom en fransk lagändring. Tidigare låg maxbeloppet för otillåten ändrad användning av en bostad på 50 000 euro. Nu är det 100 000.
Paris stad har länge försökt komma åt bostäder som används för omfattande turistuthyrning. Kommunen anser att verksamheten minskar tillgången på vanliga hyreslägenheter och bidrar till högre bostadskostnader.
Jacques Baudrier, biträdande borgmästare med ansvar för bostadsfrågor, välkomnar den nya domen.
”Rättsprocesserna är lättare att vinna och beloppen är mycket mer avskräckande”, säger han till Le Parisien.
Han uppger att kommunen tidigare vann omkring tio procent av målen, men att andelen nu ligger nära 100 procent. Omkring hundra ytterligare rättsprocesser väntar på avgörande.
Redan i oktober dömdes en annan lägenhetsägare i Paris till sammanlagt 110 000 euro i böter. Hans lägenhet hade hyrts ut under 864 nätter mellan 2021 och 2025 och genererat intäkter på över 270 000 euro.
Branschen kritiserar böterna
Alla är förstås inte lika förtjusta i de hårdare straffen.
Philippe Bauer, ordförande för den franska branschorganisationen UNPLV som företräder bland andra Airbnb och Booking.com, tycker att bötesnivån är för hög.
”100 000 euro förefaller mig helt oproportionerligt i förhållande till överträdelserna. Det handlar trots allt inte om ett brott mot en person”, säger han till Le Parisien.
Airbnb framhåller i sin tur att nästan nio av tio bostäder som hyrs ut via plattformen i Paris används för tillfällig uthyrning av invånare som vill dryga ut inkomsten. Företaget uppger att bedrägerier utgör en liten minoritet.
Barcelona vill få tillbaka 10 000 bostäder
I Barcelona har kommunen beslutat att inte förnya licenserna för omkring 10 100 turistlägenheter när de löper ut 2028. Tanken är att fler bostäder ska bli tillgängliga för människor som bor permanent i staden.
Även EU har börjat göra det lättare att kontrollera korttidsuthyrningen. Sedan den 20 maj 2026 gäller en förordning som reglerar hur uthyrningsplattformar ska lämna uppgifter till myndigheter.
EU:s ytterligare förslag om att ge kommuner ett tydligare rättsligt stöd för begränsningar i områden med bostadsbrist behandlas fortfarande.
I Paris räknar kommunen med fler domar framöver. Enligt Jacques Baudrier väntar omkring hundra mål mot ägare som misstänks ha hyrt ut sina bostäder olagligt.
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