Facket ursinnigt på Volkswagen – lovar att sätta hårt mot hårt

Stor betydelse för arbetsmarknaden

Nu anklagar Benner VW-ledningen för att försöka gå längre än vad som tidigare avtalats. Hon kritiserar också koncernens mål att samtidigt höja rörelsemarginalen från omkring 3,8 procent till mellan 8 och 10 procent fram till 2030.

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Konflikten handlar därmed inte bara om enskilda fabriker, utan om Volkswagens hela strategi för att återställa lönsamheten.

IG Metall pekar dessutom på den ekonomiska betydelsen av fabrikerna för de regioner där de ligger. I Emden är omkring 30 000 arbetstillfällen direkt eller indirekt kopplade till verksamheten.

Även Zwickau har stor betydelse för arbetsmarknaden i östra Tyskland, där bilindustrin står för en betydande del av sysselsättningen.

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Vill höja lönsamheten

Facket anser därför att Volkswagen fortfarande har tid att utveckla nya modeller och affärsverksamheter för de hotade anläggningarna.

Samtidigt har ledningens kommunikation skapat oro bland de anställda. Besked om ytterligare nedskärningar och möjliga fabriksstängningar har enligt IG Metall gjort många anställda osäkra på om och när deras jobb kan försvinna.

Inför Volkswagens kommande styrelsemöte väntas därmed en ny kraftmätning mellan ledningen och facket. För Blume handlar utmaningen om att pressa ned kostnaderna och höja lönsamheten.

För IG Metall handlar den om att hindra att sparpaketet förvandlas till en betydligt större nedmontering av Volkswagens tyska industri.

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