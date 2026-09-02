Volkswagen-vd:n Oliver Blume har gått hårt åt med sparkniven. Det har väckt ont blod hos fackförbundet som lovar att bjuda motstånd.
Facket ursinnigt på Volkswagen – lovar att sätta hårt mot hårt
Volkswagens sparplaner skapar en allt hårdare konflikt mellan koncernledningen och den mäktiga tyska fackföreningen IG Metall.
Fackförbundets ordförande Christiane Benner anklagar vd Oliver Blume för allvarliga misstag och lovar motstånd mot eventuella fabriksnedläggningar.
Bakgrunden är Volkswagens omfattande besparingsprogram.
Kan krävas ytterligare uppsägningar
Koncernen planerar redan att minska personalstyrkan med omkring 50 000 tjänster fram till 2030. Enligt ledningen räcker det inte för att få ned kostnaderna tillräckligt, och ytterligare tiotusentals jobb kan därför försvinna.
Samtidigt har flera tyska fabriker hamnat i blickfånget. Anläggningarna i Emden, Zwickau och Hannover samt Audis fabrik i Neckarsulm uppges sakna tillräcklig beläggning för att vara konkurrenskraftiga under 2030-talet.
Det är något IG Metall motsätter sig kraftigt. Facket menar att Volkswagen redan har ingått ett avtal om personalminskningar och framtiden för de tyska anläggningarna, skriver Die Press.
Avtalet slöts i slutet av 2024 och innebär att 50 000 tjänster ska försvinna genom naturliga avgångar och andra socialt ansvarsfulla åtgärder, utan uppsägningar av ekonomiska skäl.
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Stor betydelse för arbetsmarknaden
Nu anklagar Benner VW-ledningen för att försöka gå längre än vad som tidigare avtalats. Hon kritiserar också koncernens mål att samtidigt höja rörelsemarginalen från omkring 3,8 procent till mellan 8 och 10 procent fram till 2030.
Konflikten handlar därmed inte bara om enskilda fabriker, utan om Volkswagens hela strategi för att återställa lönsamheten.
IG Metall pekar dessutom på den ekonomiska betydelsen av fabrikerna för de regioner där de ligger. I Emden är omkring 30 000 arbetstillfällen direkt eller indirekt kopplade till verksamheten.
Även Zwickau har stor betydelse för arbetsmarknaden i östra Tyskland, där bilindustrin står för en betydande del av sysselsättningen.
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Vill höja lönsamheten
Facket anser därför att Volkswagen fortfarande har tid att utveckla nya modeller och affärsverksamheter för de hotade anläggningarna.
Samtidigt har ledningens kommunikation skapat oro bland de anställda. Besked om ytterligare nedskärningar och möjliga fabriksstängningar har enligt IG Metall gjort många anställda osäkra på om och när deras jobb kan försvinna.
Inför Volkswagens kommande styrelsemöte väntas därmed en ny kraftmätning mellan ledningen och facket. För Blume handlar utmaningen om att pressa ned kostnaderna och höja lönsamheten.
För IG Metall handlar den om att hindra att sparpaketet förvandlas till en betydligt större nedmontering av Volkswagens tyska industri.
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