Experten optimistisk till börsen: "Värderingarna har kommit ned"

Starka orderingångar

Mattias Isakson är bankens chefsstrateg.

”Vi förblir konstruktiva till aktier, samtidigt som vi ser potential för bredare deltagande med möjlig rotation på region- och sektornivå, vilket också är ett argument till en fortsatt neutral regionallokering”, sammanfattar han.

Storbanken betonar att många bolag visar stark orderingång, vilken i sin tur har bidragit till uppreviderade prognoser inför det andra halvåret.

”Eftersom den globala kursutvecklingen under sommaren har varit relativt sidledes, har aktievärderingarna också kommit ned en del och även om de inte är låga i ett historiskt perspektiv ser vi att det är sekundärt mot bakgrund av en stark revideringstrend”, står det att läsa i den nya strategin.

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Avvakta räntepapper

Investeringar i räntepapper är man dock fortsatt mer negativ till som sagt.

”I juli månads investeringsstrategi minskade vi allokeringen till räntor ytterligare, till förmån för ett ökat

risktagande i aktier, och vi gör ingen förändring denna månad”.

Framåt väntar sig Swedbank att Riksbanken kommunicerar 50 procents sannolikhet för en höjning innan årsskiftet.

”Swedbanks prognos pekar på oförändrade räntor under 2026/2027, dock med

risker på uppsidan i form av oljepris och starkare konjunktur, därav vår övervikt mot penningmarknad”.

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