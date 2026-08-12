I Swedbanks färska investeringsstrategi är det en positiv framtidsbild av börsen som tecknas trots de senaste veckornas rekordnoteringar.
Experten optimistisk till börsen: "Värderingarna har kommit ned"
Rådet till kunderna är att fortsätta satsa på aktier – och banken gillar samtliga marknader välden över.
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Positiv till börsen
”Vi behåller vår tydliga aktieövervikt samt den neutrala fördelningen på regionnivå”, skriver Swedbanks i den nya strategin.
”Vi ser fortsatt att bolagens starka vinsttillväxt backar upp en positiv hållning. Vinstutvecklingen har bekräftats under rapportsäsongen för det andra kvartalet, då intrycken på samtliga stora regioner har övertygat”.
Spararna gör därför fortsatt klokt i att ha övervikt i aktier och undervikt i räntor tycker Swedbank.
Starka orderingångar
Mattias Isakson är bankens chefsstrateg.
”Vi förblir konstruktiva till aktier, samtidigt som vi ser potential för bredare deltagande med möjlig rotation på region- och sektornivå, vilket också är ett argument till en fortsatt neutral regionallokering”, sammanfattar han.
Storbanken betonar att många bolag visar stark orderingång, vilken i sin tur har bidragit till uppreviderade prognoser inför det andra halvåret.
”Eftersom den globala kursutvecklingen under sommaren har varit relativt sidledes, har aktievärderingarna också kommit ned en del och även om de inte är låga i ett historiskt perspektiv ser vi att det är sekundärt mot bakgrund av en stark revideringstrend”, står det att läsa i den nya strategin.
Avvakta räntepapper
Investeringar i räntepapper är man dock fortsatt mer negativ till som sagt.
”I juli månads investeringsstrategi minskade vi allokeringen till räntor ytterligare, till förmån för ett ökat
risktagande i aktier, och vi gör ingen förändring denna månad”.
Framåt väntar sig Swedbank att Riksbanken kommunicerar 50 procents sannolikhet för en höjning innan årsskiftet.
”Swedbanks prognos pekar på oförändrade räntor under 2026/2027, dock med
risker på uppsidan i form av oljepris och starkare konjunktur, därav vår övervikt mot penningmarknad”.
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