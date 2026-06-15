Uppåt på Asienbörserna efter Iran-besked
På flera håll i Asien visar börserna tydliga uppgångar under måndagens inledande handel, efter USA och Iran nått en överenskommelse om konflikten i Mellanöstern.
Sydkoreanska Kospi stiger 5,4 procent under förmiddagen.
Även på Tokyobörsen är humöret på topp. Det japanska Nikkei 225-indexet stiger med 5,4 procent och det bredare Topix med 3,6 procent.
I Kina är Shenzhen upp 2,4 procent och även Shanghai stiger, upp 0,9 procent.
Hongkong-baserade Hang Seng är ökar med 0,4 procent.