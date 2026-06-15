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Börs & Finans

Uppåt på Asienbörserna efter Iran-besked

Kospi ökar. Arkivbild.
Kospi ökar. Foto: Ahn Young-joon/AP/TT
Sydkoreanska Kospi stiger 5,4 procent under förmiddagen.

På flera håll i Asien visar börserna tydliga uppgångar under måndagens inledande handel, efter USA och Iran nått en överenskommelse om konflikten i Mellanöstern.

Sydkoreanska Kospi stiger 5,4 procent under förmiddagen.

Även på Tokyobörsen är humöret på topp. Det japanska Nikkei 225-indexet stiger med 5,4 procent och det bredare Topix med 3,6 procent.

I Kina är Shenzhen upp 2,4 procent och även Shanghai stiger, upp 0,9 procent.

Hongkong-baserade Hang Seng är ökar med 0,4 procent.

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