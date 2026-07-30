Oatly-aktien har rusat närmare 70 procent sedan kvartalsrapporten den 22 juli, efter att bolaget höjt sin tillväxtprognos rejält. Men aktien ligger fortfarande 97 procent under toppnoteringen från börsintroduktionen 2021. Är det här starten på en verklig vändning?
Oatly-aktien upp 70 procent på en vecka: "Marknaden tror på vändningen"
Oatly rapporterade en omsättning på 240 miljoner dollar för andra kvartalet, en ökning med 15,2 procent, samtidigt som bolaget höjde sin helårsprognos för organisk tillväxt från 3–5 procent till 8–10 procent.
”Jag är glad att kunna rapportera ännu ett kvartal av lönsam tillväxt”, sa vd Jean-Christophe Flatin i samband med rapporten. Bruttomarginalen förbättrades till 33,9 procent, och nettoförlusten minskade kraftigt till 31,3 miljoner dollar, från 55,9 miljoner samma kvartal i fjol.
Succé i New York
Hur hamnade Oatly här? Bolaget fick sitt kommersiella genombrott efter nästan 20 års arbete, år 2014. Man blev pandemins och hållbarhetstrendens paradexempel.
Vid börsnoteringen på Nasdaq New York 2021 sattes introduktionskursen till 17 dollar, första avslutet gjordes på 22 dollar, och bolaget värderades till omkring 13 miljarder dollar.
Klarade inte att möta efterfrågan
Sedan gick det snabbt fel. Aktien rasade omkring 90 procent inom ett år, och föll så lågt att bolaget senare tvingades göra en omvänd aktiesplit för att undvika avnotering.
Problemet låg inte i varumärket utan i den operativa verksamheten: Oatly klarade inte att möta den explosiva efterfrågan.
Konkurrenterna sprang förbi
Man misslyckades med den uppmärksammade leveransöverenskommelsen med Starbucks.
Än värre, man lät stora livsmedelsjättar hinna före med konkurrerande havreprodukter medan Oatlys egna hyllor gapade tomma.
Ny vd, bättre ekonomi
Vändningsförsöket inleddes efter en nyemission på 465 miljoner dollar 2023, då grundaren och långvarige vd:n Toni Petersson fick lämna.
Efterträdaren Jean-Christophe Flatin, rekryterad från Mars, har städat i organisationen, effektiviserat leverantörskedjorna och övergett kostsamma egna fabriker till förmån för partnerskap.
Enligt bolaget växer nu både Europa (plus 18 procent) och det tidigare krisdrabbade Nordamerika, med bättre marginaler i båda regionerna.
Verklig förändring?
Kan man hoppas att vändningen är på riktigt? Delvis, men med reservationer.
Bolaget är fortfarande förlusttyngt och skuldsatt, och på bolagets egen resultatkonferens varnade finanschef Marie-José David för att tillväxttakten väntas mattas av under andra halvåret på grund av tuffare jämförelsetal.
Kriget i Mellanöstern ökar kostnader
Ledningen pekade också ut kriget i Mellanöstern som en faktor som pressar kostnader för logistik och förpackningar.
Långvariga investerare menar ändå att Oatlys varumärke, som i praktiken definierat en helt ny produktkategori, fortfarande har ett betydande, ofta underskattat värde.