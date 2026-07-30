Oatly-aktien upp 70 procent på en vecka: "Marknaden tror på vändningen"

Klarade inte att möta efterfrågan

Sedan gick det snabbt fel. Aktien rasade omkring 90 procent inom ett år, och föll så lågt att bolaget senare tvingades göra en omvänd aktiesplit för att undvika avnotering.

Problemet låg inte i varumärket utan i den operativa verksamheten: Oatly klarade inte att möta den explosiva efterfrågan.

Konkurrenterna sprang förbi

Man misslyckades med den uppmärksammade leveransöverenskommelsen med Starbucks.

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Än värre, man lät stora livsmedelsjättar hinna före med konkurrerande havreprodukter medan Oatlys egna hyllor gapade tomma.

Ny vd, bättre ekonomi

Vändningsförsöket inleddes efter en nyemission på 465 miljoner dollar 2023, då grundaren och långvarige vd:n Toni Petersson fick lämna.

Efterträdaren Jean-Christophe Flatin, rekryterad från Mars, har städat i organisationen, effektiviserat leverantörskedjorna och övergett kostsamma egna fabriker till förmån för partnerskap.

Enligt bolaget växer nu både Europa (plus 18 procent) och det tidigare krisdrabbade Nordamerika, med bättre marginaler i båda regionerna.

Verklig förändring?

Kan man hoppas att vändningen är på riktigt? Delvis, men med reservationer.

Bolaget är fortfarande förlusttyngt och skuldsatt, och på bolagets egen resultatkonferens varnade finanschef Marie-José David för att tillväxttakten väntas mattas av under andra halvåret på grund av tuffare jämförelsetal.

Kriget i Mellanöstern ökar kostnader

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Ledningen pekade också ut kriget i Mellanöstern som en faktor som pressar kostnader för logistik och förpackningar.

Långvariga investerare menar ändå att Oatlys varumärke, som i praktiken definierat en helt ny produktkategori, fortfarande har ett betydande, ofta underskattat värde.