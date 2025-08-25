Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Saab får order på fyra nya Gripenplan till Thailand

Saab
Saab har mottagit en order värd cirka 5,3 miljarder kronor på fyra Gripen E/F-stridsplan till Thailand. (Foto: Pressbild från Saab)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 25 aug. 2025Publicerad: 25 aug. 2025

Det svenska försvarsbolaget Saab har mottagit en order värd cirka 5,3 miljarder kronor på fyra Gripen E/F-stridsplan till Thailand.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Ordern innehåller tre Gripen E-stirdflygplan och ett F-stridsflygplan, enligt ett pressmeddelande från Saab.

Kontraktet med Försvarets Materielverk (FMV) inkluderar även utrustning, support och utbildning på Gripen-planen till Thailand.

ANNONS

Utöver detta har Saab, skriver bolaget, ”tecknat ett kontrakt med det thailändska flygvapnet om att leverera ett långsiktigt offset-paket till Thailand som en del av köpet av stridsflygplanen” som omfattar överföring av försvarsteknik och industriellt samarbete med Thailand.

Saabs vd: Thailand etablerad Gripenanvändare

På det följer nya investeringar, enligt företaget, inom en rad sektorer i Thailands ekonomi.

”Vi välkomnar Thailand som den senaste kunden till Gripen E/F. Thailand är redan en väletablerad Gripenanvändare och känner till de styrkor som Gripen tillför den thailändska försvarsmakten. Thailand har valt marknadens modernaste stridsflygplan för att bygga nästa generations strategiska och oberoende förmåga”, säger Micael Johansson, vd och koncernchef på Saab.

I dagsläget har Thailand, som det heter, ”en skvadron med Gripen C/D-flygplan”.

De nya Gripen E/F-planen ska operera tillsammans med de Gripenplan som redan finns i landet.

Läs också: Saab får miljardorder från svenska FMV DagensPS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FörsvarGripenOrderSaabStridsflygplanThailand
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS