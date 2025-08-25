Saab får order på fyra nya Gripenplan till Thailand

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Ordern innehåller tre Gripen E-stirdflygplan och ett F-stridsflygplan, enligt ett pressmeddelande från Saab.

Kontraktet med Försvarets Materielverk (FMV) inkluderar även utrustning, support och utbildning på Gripen-planen till Thailand.

Utöver detta har Saab, skriver bolaget, ”tecknat ett kontrakt med det thailändska flygvapnet om att leverera ett långsiktigt offset-paket till Thailand som en del av köpet av stridsflygplanen” som omfattar överföring av försvarsteknik och industriellt samarbete med Thailand.

Saabs vd: Thailand etablerad Gripenanvändare

På det följer nya investeringar, enligt företaget, inom en rad sektorer i Thailands ekonomi.

”Vi välkomnar Thailand som den senaste kunden till Gripen E/F. Thailand är redan en väletablerad Gripenanvändare och känner till de styrkor som Gripen tillför den thailändska försvarsmakten. Thailand har valt marknadens modernaste stridsflygplan för att bygga nästa generations strategiska och oberoende förmåga”, säger Micael Johansson, vd och koncernchef på Saab.

I dagsläget har Thailand, som det heter, ”en skvadron med Gripen C/D-flygplan”.

De nya Gripen E/F-planen ska operera tillsammans med de Gripenplan som redan finns i landet.

