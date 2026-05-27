American Airlines satsar på Starlink – aktien lyfter efter miljarddraget

Samtidigt har Elon Musk-bolaget kraftigt höjt priserna för användningen av satellitnätverket Starlink under den pågående Iran-konflikten, och därmed hamnat i konflikt med Pentagon.

Nu kommer även en nyhet om att flygbolaget American Airlines ska låta 500 av sina flygplan utrustas med Starlink wi-fi, med start under 2027.

Utrullningen kommer främst att omfatta inrikesflyg och kortare internationella rutter, enligt uppgifter från Yahoo Finance.

Internet viktigt ombord

Bakgrunden är att snabbt och stabilt internet ombord blivit en allt viktigare del av flygupplevelsen. Resenärer förväntar sig i dag att kunna streama filmer, delta i videomöten och arbeta från luften på samma sätt som på marken.

Traditionellt har wi-fi på flygen ofta varit långsamt och opålitligt, men Starlinks nätverk av lågflygande satelliter erbjuder betydligt högre hastigheter och lägre fördröjning än äldre system.

”Som ett globalt premiumflygbolag söker vi ständigt efter partners i världsklass som Starlink för att leverera vad våra kunder behöver och vill ha”, säger Heather Garboden, kundansvarig på American Airlines, i ett uttalande.