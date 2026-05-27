Världens största flygbolag American Airlines vill erbjuda sina kunder Starlink wi-fi med start nästa år. Beslutet ses som ett viktigt steg i den snabbt växande konkurrensen om framtidens uppkopplade flygresor och markerar ännu en stor framgång för SpaceX och Starlink.
American Airlines satsar på Starlink – aktien lyfter efter miljarddraget
Det är mycket på gång för SpaceX just nu.
Det handlar utan tvekan om 2026 års hetaste börsnotering, beräknad till cirka 14 biljoner kronor. Det är den största noteringen i mänsklighetens historia, och marknaden förväntas jubla.
Samtidigt har Elon Musk-bolaget kraftigt höjt priserna för användningen av satellitnätverket Starlink under den pågående Iran-konflikten, och därmed hamnat i konflikt med Pentagon.
Nu kommer även en nyhet om att flygbolaget American Airlines ska låta 500 av sina flygplan utrustas med Starlink wi-fi, med start under 2027.
Utrullningen kommer främst att omfatta inrikesflyg och kortare internationella rutter, enligt uppgifter från Yahoo Finance.
Internet viktigt ombord
Bakgrunden är att snabbt och stabilt internet ombord blivit en allt viktigare del av flygupplevelsen. Resenärer förväntar sig i dag att kunna streama filmer, delta i videomöten och arbeta från luften på samma sätt som på marken.
Traditionellt har wi-fi på flygen ofta varit långsamt och opålitligt, men Starlinks nätverk av lågflygande satelliter erbjuder betydligt högre hastigheter och lägre fördröjning än äldre system.
”Som ett globalt premiumflygbolag söker vi ständigt efter partners i världsklass som Starlink för att leverera vad våra kunder behöver och vill ha”, säger Heather Garboden, kundansvarig på American Airlines, i ett uttalande.
Aktien steg
Som ett resultat steg American Airlines-aktien med 6 procent under tisdagen.
American Airlines ansluter sig därmed till en växande lista av flygbolag som redan valt Starlink, bland annat United Airlines, Southwest Airlines och Alaska Airlines i USA samt internationella bolag som Emirates, Air France och Lufthansa Group.
Redo för börsnotering
För SpaceX är avtalet ännu en viktig framgång för Starlink, som blivit en av företagets största intäktskällor inför den planerade börsnoteringen i juni.
Att lägga till världens största flygbolag ser bra ut på meritlistan – när SpaceX nu strävar efter att samla in tiotals miljarder från investerare.
Starlink drog in över 11 miljarder dollar i intäkter under förra året och står nu för en stor del av SpaceX totala verksamhet.
Läs även:
Uppgifter: SpaceX kan utveckla en Starlink-telefon. Dagens PS
Europa fortfarande beroende av Musk – kan inte byta ut Starlink än. Dagens PS