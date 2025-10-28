Europas import av diesel och flygbränsle är på väg mot rekordnivåer i oktober, då handlare förbereder sig inför vintern och nya sanktioner mot Ryssland.
Europa bunkrar bränsle inför kall vinter – sanktioner skapar oro
Enligt data från analysföretaget Kpler som Bloomberg sammanställt anlände nästan 1,9 miljoner fat per dag till EU-hamnar under perioden 1-20 oktober från länder som Indien, Saudiarabien och USA.
Om takten fortsätter kommer oktober att bli den månad med högst import av dessa bränslen någonsin.
Nya sanktioner skapar osäkerhet
Sedan EU förbjöd direktimport av ryska petroleumprodukter i början av 2023 har unionen tvingats vända sig till andra leverantörer för att täcka behovet av diesel och flygbränsle.
Men nu hotar nya restriktioner att skaka om energiförsörjningen igen.
Från och med den 21 januari kommer EU att stänga ett tidigare kryphål som gjort det möjligt för länder utanför unionen att importera rysk råolja, raffinera den och sedan sälja slutprodukterna till Europa. Den nya regeln syftar till att ytterligare begränsa EU:s beroende av ryska energiråvaror.
Samtidigt har USA svartlistat de ryska energijättarna Rosneft och Lukoil. Det gör det ännu svårare och dyrare för mellanhänder att hantera ryskproducerad olja på världsmarknaden.
Indien i fokus
Indien har blivit en nyckelspelare i det omformade energilandskapet. Under oktober utgjorde indiska leveranser cirka 362 000 fat per dag. Eller 20 procent, av EU:s totala import av diesel och flygbränsle.
Om den takten håller i sig blir det den högsta månadssiffran från Indien sedan 2017.
Men de senaste amerikanska sanktionerna mot Rosneft och Lukoil väntas få ryska oljeleveranser till stora indiska raffinaderier att sjunka mot noll. Indien har sedan 2022 varit en betydande importör av rysk olja. Då landet drog nytta av det internationella pristaket på 60 dollar per fat.
Fernando Ferreira, direktör på analysföretaget Rapidan Energy Group, säger till Bloomberg att förändringarna kommer att leda till “en minskning eller omfördelning av handelsflöden. Men inte ett fullständigt stopp av import från Indien.”
Kina kan bli avgörande
Situationen väntas sätta igång ett slags “hela havet stormar” på den globala oljemarknaden, där indiska raffinaderier måste hitta nya leverantörer medan Ryssland söker andra köpare.
En avgörande fråga är om Kina, den andra stora köparen av rysk råolja, är villig att öka sina volymer. Särskilt nu när landet förhandlar om en handelsuppgörelse med USA.
Samtidigt som Europa står inför utmaningar med energitillgångar bunkras det även andra tillgånger. EU och USA bunkrar just nu kritiska mineraler som svar på geopolitiska spänningar.
Ytterligare ett tecken på hur stormakterna förbereder sig för en osäker framtid.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
