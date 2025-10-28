Europa bunkrar bränsle inför kall vinter – sanktioner skapar oro

Enligt data från analysföretaget Kpler som Bloomberg sammanställt anlände nästan 1,9 miljoner fat per dag till EU-hamnar under perioden 1-20 oktober från länder som Indien, Saudiarabien och USA.

Om takten fortsätter kommer oktober att bli den månad med högst import av dessa bränslen någonsin.

Nya sanktioner skapar osäkerhet

Sedan EU förbjöd direktimport av ryska petroleumprodukter i början av 2023 har unionen tvingats vända sig till andra leverantörer för att täcka behovet av diesel och flygbränsle.

Men nu hotar nya restriktioner att skaka om energiförsörjningen igen.

Läs även:

Ekonomin bromsar in: Rysslands desperata drag. Dagens PS

Från och med den 21 januari kommer EU att stänga ett tidigare kryphål som gjort det möjligt för länder utanför unionen att importera rysk råolja, raffinera den och sedan sälja slutprodukterna till Europa. Den nya regeln syftar till att ytterligare begränsa EU:s beroende av ryska energiråvaror.

Samtidigt har USA svartlistat de ryska energijättarna Rosneft och Lukoil. Det gör det ännu svårare och dyrare för mellanhänder att hantera ryskproducerad olja på världsmarknaden.