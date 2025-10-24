Ekonomin bromsar in: Rysslands desperata drag

Ekonomin i Ryssland saktar ner, hjulen snurrar allt långsammare, exporten stryps och nya sanktioner kommer.

Då meddelar den ryska centralbanken att den sänker styrräntan en halv procentenhet, från 17 till 16,5 procent.

Sänkningen var den fjärde räntesänkningen i rad sedan juni, då banken började marschen nedåt från sin krigstidsstopp på 21 procent i styrränta.

Alla gissade fel

De flesta av marknadens astrologer var oeniga inför beslutet. Majoriteten gissade på att banken skulle hålla kvar räntan oförändrad, en minoritet att den skulle sänka räntan er aggressivt.

Båda sidor gissade alltså fel, vilket understryker osäkerheten kring hur länge strama monetära förhållanden kan samexistera med avtagande produktion och rekordlåg arbetslöshet, skriver Moscow Times.

Den uppdaterade prognos ryska centralbanken nu levererar talar om att räntorna kommer att ligga på 13-15 procent 2026, en ökning från prognosen i juli som talade om 12-13 procent.

