Ekonomin bromsar in: Rysslands desperata drag

Ryssland sänker räntan när ekonomin stannar av
Rysslands diktator Vladimir Putin leder ett möte om ekonomin med centralbankens chef Elvira Nabiullina, som i dag meddelat en räntesänkning. (Foto: Vjatjeslav Prokofjev/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

När den ryska ekonomin fortsätter sakta in gör Rysslands centralbank vad den kan för att skaka liv i den, nu via en fjärde räntesänkning.

Ekonomin i Ryssland saktar ner, hjulen snurrar allt långsammare, exporten stryps och nya sanktioner kommer.

Då meddelar den ryska centralbanken att den sänker styrräntan en halv procentenhet, från 17 till 16,5 procent.

Sänkningen var den fjärde räntesänkningen i rad sedan juni, då banken började marschen nedåt från sin krigstidsstopp på 21 procent i styrränta.

Alla gissade fel

De flesta av marknadens astrologer var oeniga inför beslutet. Majoriteten gissade på att banken skulle hålla kvar räntan oförändrad, en minoritet att den skulle sänka räntan er aggressivt.

Båda sidor gissade alltså fel, vilket understryker osäkerheten kring hur länge strama monetära förhållanden kan samexistera med avtagande produktion och rekordlåg arbetslöshet, skriver Moscow Times.

Den uppdaterade prognos ryska centralbanken nu levererar talar om att räntorna kommer att ligga på 13-15 procent 2026, en ökning från prognosen i juli som talade om 12-13 procent.

Elvira Nabiullina och den ryska centralbanken ska på något års sikt få ned den ryska inflationen till 4 procent, med ”de medel som krävs”. (Foto: Yuri Kochetkov/AP-TT)
Dyra lån – hämmad tillväxt

Ryska företag har kämpat länge mot höga lånekostnader som hämmar tillväxt och håller tillbaka ekonomin.

Centralbankens svar på det är att höga räntor behövs för att få ner inflationen, som enligt banken låg över 8 procent i oktober, främst drivet av bränslekostnader och en ”säsongsbetonad” ökning av matpriserna.

“Centralbanken säger i huvudsak att vi nästa år kan få se mycket allvarlig ekonomisk stagnation”, tolkar oberoende ekonomen Yevgenij Kogan beskedet på Telegram.

Ska få ner inflationen

Centralbanken säger att den kommer att hålla en linje som är ”så stram som nödvändigt” för att få ned inflationen till målet på 4 procent, ett mål den nu säger sig kunna nå 2026-2027.

”Ytterligare beslut om styrräntan kommer att fattas beroende på hur hållbar inflationsnedgången är och dynamiken i inflationsförväntningarna”, står det i bankens uttalande.

Rysslands centralbank säger sig nu kalkylera med en inflation på 6,5-7 procent i slutet av 2025 för att sedan se en minskning till 4-5 procent under 2026.

Nästa besked om den ryska styrräntan kan komma efter centralbankens möte 19 december.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

