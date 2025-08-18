91 procent av fondförvaltarna ser amerikanska aktier som övervärderade. Nu letar de i stället guld i Asien i AI-sektorn.
Eniga förvaltare: "USA-aktier övervärderade"
Rekordhöga amerikanska aktiekurser å ena sidan. Ett decennium av svag avkastning i Kina å andra sidan.
Utvecklingen har gjort Kinas aktiemarknad till ”ett helvete för investerare” och en belastning för landet, när man fortsätter se börsen som en finansiering för bolag men nonchalerat investerarna.
Nu kan en AI-driven optimism locka tillbaka optimisterna, tror fondförvaltare som ser positivt både på Kina och andra tillväxtmarknader.
Optimismen kring AI har lett till ökat intresse för asiatiska teknikföretag med AI-exponering, skriver Dagens näringsliv.
Samtidigt råder fortfarande osäkerhet kring den kinesiska ekonomin och den blev inte lägre efter svagare siffror för detaljhandel och industriproduktion i juli.
Ligger långt efter
En investering på motsvarande 100 000 kronor i amerikanska S&P 500 för tio år sedan skulle vara värd mer än 300 000 kronor i dag. Samma investering i kinesiska CSI 300 skulle i dag ge 130 000 kronor.
”Kinas kapitalmarknad har länge varit ett paradis för finansiärer och ett helvete för investerare. Tillsynsmyndigheter och börser gynnar ständigt finansieringssidan, om det sedan är avsiktligt eller omedvetet”, säger värdepappersexperten Liu Jipeng hos Bloomberg.
”Inget ansvar för investerare”
CSI 300-indexet har stigit 10 procent i år, samma som S&P 500-indexet. Det genomsnittliga P/E-talet i USA är över 27.
I Kina är det bara 11, den femte lägsta av 41 länder, enligt den senaste uppdateringen från worldperatio.com.
”Aktiemarknaderna handlas i linje med regeringens uppmaning att stärka företagens förmåga att anskaffa kapital. Få känner ansvar för investerarna”, säger Lian Ping, ordförande för tankesmedjan China Chief Economist Forum.
Börjar bli överviktade
Samtidigt visar en ny undersökning från Bank of America att 37 procent av fondförvaltarna nu är överviktade i aktier på tillväxtmarknader, den högsta nivån sedan februari 2023 och ett bevis på att Kina är tillbaka på radarn.
”Investerare har en stark tilltro till tillväxtmarknadernas potential. När man kombinerar ökat förtroende för Kinas ekonomi med en negativ syn på dollarn skapar det en idealisk situation för tillväxtmarknader”, menar Elyas Galou, investeringsstrateg hos Bank of America, hos Financial Times.
Hela 91 procent av de tillfrågade fondförvaltarna anser att amerikanska aktier är övervärderade.
“Investeringstrenden vänder. Med höga värderingar i USA och en försvagad dollar återvänder tillväxtmarknaderna till rampljuset, särskilt bland investerare som söker diversifiering, inkomstgenerering och långsiktig avkastning”, sammanfattar Fidelity Internationals investeringschef Andrew Oxlade, i en kommentar.
AI driver optimismen
En våg av optimism kring AI har svept över Asien. Företag som producerar viktiga komponenter för AI-revolutionen har blivit investerarfavoriter.
SK Hynix har stigit med 57 procent, Samsung Electronics med 32 procent och TSMC med cirka 10 procent.
De sex största bidragsgivarna till tillväxtmarknadsindexets uppgång i år är alla teknikföretag med stark AI-exponering, inklusive TSMC, SK Hynix, Tencent, Alibaba och Samsung.
”AI kommer att stå för en allt större andel av vinsttillväxten framöver. Den teknikdrivna AI-vågen skapar ett nytt, långsiktigt tillväxtsegment, särskilt i Nordasien”, säger UBS-strategen Xingchen Yu hos Business Times.
