Eniga förvaltare: "USA-aktier övervärderade"

Rekordhöga amerikanska aktiekurser å ena sidan. Ett decennium av svag avkastning i Kina å andra sidan.

Utvecklingen har gjort Kinas aktiemarknad till ”ett helvete för investerare” och en belastning för landet, när man fortsätter se börsen som en finansiering för bolag men nonchalerat investerarna.

Nu kan en AI-driven optimism locka tillbaka optimisterna, tror fondförvaltare som ser positivt både på Kina och andra tillväxtmarknader.

Optimismen kring AI har lett till ökat intresse för asiatiska teknikföretag med AI-exponering, skriver Dagens näringsliv.

Samtidigt råder fortfarande osäkerhet kring den kinesiska ekonomin och den blev inte lägre efter svagare siffror för detaljhandel och industriproduktion i juli.

Planen: “AI kan ersätta regeringen”. Dagens PS

Ligger långt efter

En investering på motsvarande 100 000 kronor i amerikanska S&P 500 för tio år sedan skulle vara värd mer än 300 000 kronor i dag. Samma investering i kinesiska CSI 300 skulle i dag ge 130 000 kronor.

”Kinas kapitalmarknad har länge varit ett paradis för finansiärer och ett helvete för investerare. Tillsynsmyndigheter och börser gynnar ständigt finansieringssidan, om det sedan är avsiktligt eller omedvetet”, säger värdepappersexperten Liu Jipeng hos Bloomberg.

