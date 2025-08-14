Planen: "AI kan ersätta regeringen"

Det är Albanien som riktar sig mot AI för att bekämpa korruptionen i landet och få en godkänt-stämpel av EU.

Premiärminister Edi Rama nämnde nyligen AI som ett verktyg för att utrota korruptionen och tillade att AI-tekniken snart kan bli den ”mest effektiva medlemmen” av den albanska regeringen.

”En dag kanske vi till och med har ett ministerium som styrs helt av AI”, sade Rama vid en presskonferens kring digitalisering, citerad av Politico.

“På så sätt skulle det inte finnas någon nepotism eller intressekonflikter.”

Kan ersätta alla utom honom

Rama fick minst sagt feeling och landade i ett resonemang om att landet skulle kunna bli ”det första att ha en hel regering med AI-ministrar och en premiärminister”, spekulerade han, uppenbarligen villig att rationalisera bort alla utom sig själv från sammanträdesbordet.

Rama får medhåll, åtminstone principiellt, från Ben Blushi, en tidigare politiker och författare med stort intresse för AI.

”Varför måste vi välja mellan två eller flera mänskliga alternativ om den tjänst vi får från staten skulle kunna utföras av AI” frågar Blushi.

”Samhällen kommer att styras bättre av AI än av oss eftersom det inte kommer att göra misstag, inte behöver en lön, inte kan korrumperas och inte slutar fungera.”

