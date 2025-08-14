AI ska bekämpa korruption, öka transparens och effektivisera det offentliga. Framför allt ska den bereda vägen till EU, enligt plan.
Planen: "AI kan ersätta regeringen"
Det är Albanien som riktar sig mot AI för att bekämpa korruptionen i landet och få en godkänt-stämpel av EU.
Premiärminister Edi Rama nämnde nyligen AI som ett verktyg för att utrota korruptionen och tillade att AI-tekniken snart kan bli den ”mest effektiva medlemmen” av den albanska regeringen.
”En dag kanske vi till och med har ett ministerium som styrs helt av AI”, sade Rama vid en presskonferens kring digitalisering, citerad av Politico.
“På så sätt skulle det inte finnas någon nepotism eller intressekonflikter.”
Kan ersätta alla utom honom
Rama fick minst sagt feeling och landade i ett resonemang om att landet skulle kunna bli ”det första att ha en hel regering med AI-ministrar och en premiärminister”, spekulerade han, uppenbarligen villig att rationalisera bort alla utom sig själv från sammanträdesbordet.
Rama får medhåll, åtminstone principiellt, från Ben Blushi, en tidigare politiker och författare med stort intresse för AI.
”Varför måste vi välja mellan två eller flera mänskliga alternativ om den tjänst vi får från staten skulle kunna utföras av AI” frågar Blushi.
”Samhällen kommer att styras bättre av AI än av oss eftersom det inte kommer att göra misstag, inte behöver en lön, inte kan korrumperas och inte slutar fungera.”
Korruption i alla delar
Albanien har länge brottats med korruption i alla delar av samhället, inte minst i politiken.
Oppositionsledaren Sali Berisha står just nu inför åtal för korruption och tidigare presidenten, Ilir Meta, är redan inlåst av samma skäl.
Albanien övervakas redan av drönare och satelliter, som med AI kontrollerar olagligheter på byggen, övervakar offentliga stränder, letar cannabisplantager med mera.
Dessutom planerar landet att använda AI och ansiktsigenkänning på albanska vägar, för att komma till bukt med fortkörning och antalet dödliga trafikolyckor, som är högst i Europa.
Ska bereda vägen mot EU
I det större perspektivet vill man även använda AI som ett medel på vägen mot medlemskap i EU, något man inledde förhandlingar om 2022.
Några invändningar mot möjligheterna i den albanska AI-explosionen?
Jodå. Gerond Taci, albansk expert på AI, konstaterar att Albanien saknar några väsentliga delar i form av expertis, personal, kunskap, datacenter och pengar.
Samtidigt ser han satsningen som nödvändig.
”Det finns ingen annan väg. Vi måste gå framåt längs den här vägen och det albanska folket måste bli medvetet om detta”, är hans inspel.
