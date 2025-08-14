Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Planen: "AI kan ersätta regeringen"

AI kan ta över regerandet, tror Albanien
Albaniens premiärminister Edi Rama, entusiast inför AI och övertygad om att AI kan ersätta hela regeringen utom honom själv, förstås. (Foto: Vlasov Sulaj/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

AI ska bekämpa korruption, öka transparens och effektivisera det offentliga. Framför allt ska den bereda vägen till EU, enligt plan.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det är Albanien som riktar sig mot AI för att bekämpa korruptionen i landet och få en godkänt-stämpel av EU.

Premiärminister Edi Rama nämnde nyligen AI som ett verktyg för att utrota korruptionen och tillade att AI-tekniken snart kan bli den ”mest effektiva medlemmen” av den albanska regeringen.

”En dag kanske vi till och med har ett ministerium som styrs helt av AI”, sade Rama vid en presskonferens kring digitalisering, citerad av Politico.

“På så sätt skulle det inte finnas någon nepotism eller intressekonflikter.”

Ön i Medelhavet ska bli Trumps lyxresort. Dagens PS

Kan ersätta alla utom honom

Rama fick minst sagt feeling och landade i ett resonemang om att landet skulle kunna bli ”det första att ha en hel regering med AI-ministrar och en premiärminister”, spekulerade han, uppenbarligen villig att rationalisera bort alla utom sig själv från sammanträdesbordet.

Rama får medhåll, åtminstone principiellt, från Ben Blushi, en tidigare politiker och författare med stort intresse för AI.

”Varför måste vi välja mellan två eller flera mänskliga alternativ om den tjänst vi får från staten skulle kunna utföras av AI” frågar Blushi.

ANNONS

”Samhällen kommer att styras bättre av AI än av oss eftersom det inte kommer att göra misstag, inte behöver en lön, inte kan korrumperas och inte slutar fungera.”

Macron: Sätt EU-kandidater i tufft sjustegsprogram. Dagens PS

Det är hit Edi Rama, till vänster och här i sällskap med Storbritanniens Keir Starmer och EU:s Ursula von der Leyen, vill. EU är målet för Albanien. (Foto: Leon Neal/AP-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Korruption i alla delar

Albanien har länge brottats med korruption i alla delar av samhället, inte minst i politiken.

Oppositionsledaren Sali Berisha står just nu inför åtal för korruption och tidigare presidenten, Ilir Meta, är redan inlåst av samma skäl.

Albanien övervakas redan av drönare och satelliter, som med AI kontrollerar olagligheter på byggen, övervakar offentliga stränder, letar cannabisplantager med mera.

Dessutom planerar landet att använda AI och ansiktsigenkänning på albanska vägar, för att komma till bukt med fortkörning och antalet dödliga trafikolyckor, som är högst i Europa.

Ska bereda vägen mot EU

ANNONS

I det större perspektivet vill man även använda AI som ett medel på vägen mot medlemskap i EU, något man inledde förhandlingar om 2022.

Några invändningar mot möjligheterna i den albanska AI-explosionen?

Jodå. Gerond Taci, albansk expert på AI, konstaterar att Albanien saknar några väsentliga delar i form av expertis, personal, kunskap, datacenter och pengar.

Samtidigt ser han satsningen som nödvändig.

”Det finns ingen annan väg. Vi måste gå framåt längs den här vägen och det albanska folket måste bli medvetet om detta”, är hans inspel.

Framtidens AI: Risk för Black Mirror-effekt. Dagens PS

Finansinspektionen slår larm: Unga måste sluta ta tips från AI. E55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIAlbanienEUkorruptionregeringen
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS