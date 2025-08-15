Tillväxtchock: Kinas maskineri tappar kraft

Bakom siffrorna döljer sig en rad problem. Svag inhemsk efterfrågan, fallande bostadspriser och extremväder tynger utvecklingen. Samtidigt driver Peking en offensiv mot överkapacitet och hård priskonkurrens, vilket får återverkningar på produktionen, rapporterar Reuters.

Frågan nu är om regeringen kan och vill svara med mer stimulans eller om nedväxlingen är här för att stanna.

Läs mer:

Möter Putin och fiskar efter Nobels fredspris. Dagens PS

Kinas växer för långsamt

Industriproduktionen ökade med 5,7 procent i juli jämfört med samma månad i fjol, enligt Kinas statistikbyrå. Det är den lägsta nivån sedan november 2024 och lägre än prognosen på 5,9 procent. Detaljhandeln steg med 3,7 procent, jämfört med väntade 4,6 procent, och var därmed den svagaste sedan december i fjol.

Investeringar i fasta tillgångar ökade 1,6 procent under årets sju första månader, ned från 2,8 procent i första halvåret. Inom fastighetssektorn, en av landets viktigaste tillgångar för hushållen, föll investeringarna med hela 12 procent under perioden.

En tillfällig vapenvila i handelskonflikten med USA har förlängt pausen för nya tullar, men enligt Jing Qian, chef för Center for China Analysis vid Asia Society Policy Institute, återstår ”de stora politiska kompromisserna” till ett möte mellan presidenterna Donald Trump och Xi Jinping senare i år, rapporterar CNBC.

Bekymrar ekonomer

Xu Tianchen, chefsekonom på Economist Intelligence Unit, konstaterar att årets stödåtgärder redan har tappat kraft: ”Ekonomin är ganska beroende av statligt stöd, och problemet är att dessa åtgärder frontlastades till årets första månader.”

ANNONS

Lynn Song, chefsekonom för Greater China på ING, varnar för att hushållen inte lär öppna plånboken så länge bostadspriserna fortsätter falla: ”Det är svårt att förvänta sig att konsumenterna ska spendera mer om deras största tillgång minskar i värde varje månad.”

Missar målet

Kinas BNP väntas växa 4,6 procent i år, under målet på cirka 5 procent, och bromsa till 4,2 procent nästa år. Enligt Zichun Huang, ekonom på Capital Economics, finns ”ingen större anledning att räkna med en återhämtning under resten av året” utan nya finanspolitiska insatser.

Med fallande bostadspriser, sval detaljhandel och en industri som tappar fart kan Pekings nästa drag bli avgörande för att undvika att nedgången cementeras.

Läs även:

Svenskar arbetar tio år längre än italienare. Realtid