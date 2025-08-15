Kinas ekonomiska motor hackar. Färska siffror visar att både industriproduktionen och detaljhandeln växte i juli i den svagaste takten på månader, långt under förväntningarna.
Tillväxtchock: Kinas maskineri tappar kraft
Bakom siffrorna döljer sig en rad problem. Svag inhemsk efterfrågan, fallande bostadspriser och extremväder tynger utvecklingen. Samtidigt driver Peking en offensiv mot överkapacitet och hård priskonkurrens, vilket får återverkningar på produktionen, rapporterar Reuters.
Frågan nu är om regeringen kan och vill svara med mer stimulans eller om nedväxlingen är här för att stanna.
Kinas växer för långsamt
Industriproduktionen ökade med 5,7 procent i juli jämfört med samma månad i fjol, enligt Kinas statistikbyrå. Det är den lägsta nivån sedan november 2024 och lägre än prognosen på 5,9 procent. Detaljhandeln steg med 3,7 procent, jämfört med väntade 4,6 procent, och var därmed den svagaste sedan december i fjol.
Investeringar i fasta tillgångar ökade 1,6 procent under årets sju första månader, ned från 2,8 procent i första halvåret. Inom fastighetssektorn, en av landets viktigaste tillgångar för hushållen, föll investeringarna med hela 12 procent under perioden.
En tillfällig vapenvila i handelskonflikten med USA har förlängt pausen för nya tullar, men enligt Jing Qian, chef för Center for China Analysis vid Asia Society Policy Institute, återstår ”de stora politiska kompromisserna” till ett möte mellan presidenterna Donald Trump och Xi Jinping senare i år, rapporterar CNBC.
Bekymrar ekonomer
Xu Tianchen, chefsekonom på Economist Intelligence Unit, konstaterar att årets stödåtgärder redan har tappat kraft: ”Ekonomin är ganska beroende av statligt stöd, och problemet är att dessa åtgärder frontlastades till årets första månader.”
Lynn Song, chefsekonom för Greater China på ING, varnar för att hushållen inte lär öppna plånboken så länge bostadspriserna fortsätter falla: ”Det är svårt att förvänta sig att konsumenterna ska spendera mer om deras största tillgång minskar i värde varje månad.”
Missar målet
Kinas BNP väntas växa 4,6 procent i år, under målet på cirka 5 procent, och bromsa till 4,2 procent nästa år. Enligt Zichun Huang, ekonom på Capital Economics, finns ”ingen större anledning att räkna med en återhämtning under resten av året” utan nya finanspolitiska insatser.
Med fallande bostadspriser, sval detaljhandel och en industri som tappar fart kan Pekings nästa drag bli avgörande för att undvika att nedgången cementeras.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
