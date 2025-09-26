Högsta domstolen i USA avgör Feds öde

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Det här rapporterar The Wall Street Journal och det handlar alltså om USA:s president kan sparka Lisa Cook från Federal Reserves styrelse.

Ekonomer och tidigare Fed-tjänstemän menar att det skulle slå mot centralbankens oberoende allvarligt.

Trump har rasat mot USA:s centralbank och kallat ordförande Jerome Powell för dumskalle för att Fed inte sänker räntan i den utsträckning som Vita huset kräver.

Experter: Hotar andra Fed-ledamöter

När det gäller Cook har en lägre domstol slagit fast att hon kan stanna kvar på sitt jobb i Fed, men nu ska ärendet avgöras i Högsta domstolen.

Om beslutet blir att Trump kan avsätta Fed-toppen riskerar även andra Fed-ledamöter att få gå, enligt bedömare, skriver WSJ.

”Det är ett slags mardrömsscenario om man tror på Fed-oberoende”, säger Kenneth Rogoff, ekonom på Harvard.

Rogoff är känd i många läger och 1985 skrev han en artikel om just vikten av centralbankers oberoende från politiska påtryckningar.

Flera ex-Fed-toppar står bakom Cook

”Om Trump lyckas med Lisa Cook, vad hindrar honom då från att rikta in sig på andra chefer och fälla dem en efter en?” varnar han nu.

”Rogoff var en av 18 undertecknare av ett yttrande från domstolen som lämnades in på torsdagen, där man uppmanade Högsta domstolen att låta Cook stanna kvar på posten för tillfället. Ämbetet undertecknades av alla levande före detta Fed-ordföranden – Alan Greenspan , Ben Bernanke och Janet Yellen – samt av seniora ekonomiska rådgivare till republikanska och demokratiska presidenter”, berättar WSJ.

