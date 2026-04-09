En uppmärksammad nyemission i teknikbolaget OODA AI har väckt frågor på den svenska aktiemarknaden. Bolaget tog nyligen in kapital till en värdering som motsvarar en premie på omkring 460 procent jämfört med den aktuella börskursen.
Emission med 460 procents premie – därför kan börskursen lura investerare
Verkligheten hinner ikapp
Efter tre år av rusande kurser börjar nu verkligheten hinna ikapp de finansiella marknaderna. Den breda optimismen kring artificiell intelligens, AI, har ersatts av en skarp uppdelning mellan de som gynnas direkt av teknikens framfart och de vars affärsmodeller hotas av den.
En central förklaring ligger i skillnaden mellan kortsiktig handel och långsiktiga investeringar. Börskursen sätts dagligen av utbud och efterfrågan, ofta påverkad av sentiment, nyhetsflöde och likviditet.
I mindre bolag kan handeln vara begränsad, vilket gör att priset inte alltid speglar hela bolagets potential. När professionella investerare går in i en emission gör de istället en mer grundlig analys av bolagets framtidsutsikter.
Tillväxtbolag inom AI
I fallet med OODA AI handlar det om ett tillväxtbolag inom AI-sektorn. Det innebär att värderingen i en emission kan baseras på förväntningar om snabb expansion, teknologiskt försprång eller framtida lönsamhet, snarare än dagens intäkter.
Premien på 460 procent hos OODA AI betyder att investerare betalar mycket mer än marknadspriset för nya aktier, för att de tror starkt på bolagets framtid.
Riktad emission
Enligt Affärsvärlden har techbolaget genomfört en riktad emission på runt 10 Mkr till kursen 219 kronor per aktie.
Aktien har dalat
Nu handlas aktien för runt 40 kronor, en nedgång med cirka 10 kronor från årsskiftet – då företaget värderades till 200 Mkr.
Styrelseordförande Björn Nilsson förklarar sin bild av den enorma premien.
”I en aktie med begränsad likviditet är börskursen inte alltid ett relevant mått för en investerare som vill ta en större position”, säger han och tillägger att tillväxten går i rätt riktning.
”Bolaget har under de senaste 12 månaderna gått från en mycket låg omsättning till cirka 40,8 MSEK i intäkter under 2025 och redovisat positiv EBITDA under andra halvåret.”
Den nya emissionen gör samtidigt att utspädningen blir liten, endast drygt en procent, där en högre teckningskurs ”kan ta in samma kapital med färre nya aktier, vilket begränsar utspädningen”.
