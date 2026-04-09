Emission med 460 procents premie – därför kan börskursen lura investerare

Tillväxtbolag inom AI

I fallet med OODA AI handlar det om ett tillväxtbolag inom AI-sektorn. Det innebär att värderingen i en emission kan baseras på förväntningar om snabb expansion, teknologiskt försprång eller framtida lönsamhet, snarare än dagens intäkter.

Premien på 460 procent hos OODA AI betyder att investerare betalar mycket mer än marknadspriset för nya aktier, för att de tror starkt på bolagets framtid.

Riktad emission

Enligt Affärsvärlden har techbolaget genomfört en riktad emission på runt 10 Mkr till kursen 219 kronor per aktie.

Aktien har dalat

Nu handlas aktien för runt 40 kronor, en nedgång med cirka 10 kronor från årsskiftet – då företaget värderades till 200 Mkr.

Styrelseordförande Björn Nilsson förklarar sin bild av den enorma premien.

”I en aktie med begränsad likviditet är börskursen inte alltid ett relevant mått för en investerare som vill ta en större position”, säger han och tillägger att tillväxten går i rätt riktning.

”Bolaget har under de senaste 12 månaderna gått från en mycket låg omsättning till cirka 40,8 MSEK i intäkter under 2025 och redovisat positiv EBITDA under andra halvåret.”

Den nya emissionen gör samtidigt att utspädningen blir liten, endast drygt en procent, där en högre teckningskurs ”kan ta in samma kapital med färre nya aktier, vilket begränsar utspädningen”.

