Noteringsivern har minskat rejält under 2026 i Sverige

IPO-marknaden var stark

IPO-marknaden i Sverige stärktes ordentligt under 2025, där det fanns 21 bolag som svenska investerare kunde teckna aktier i, varav 18 i Sverige, enligt en analys av Affärsvärlden.

Det är ett rekord sedan 2022 och median-börsvärdet låg på 872 Mkr.

Full gas på börsen

Under fjolåret var det full gas på börsen som gällde – där den första handelsdagen visade upp en medianavkastning på plus 9,4 procent. Läget på OMXS30 var dock inte lika hett ett halvår senare – då avkastningen hade rasat ordentligt – till minus 4 procent.

Det är de största noteringarna som backar mest under 2026, där siffran hos de 10 miljardbolagen ligger på minus 8 procent i snittavkastning, ett halvår efter noteringarna.

Det har varit skakigt på Stockholmsbörsen på sistone. (Foto: TT)

Småbolagen går bättre

Det går betydligt bättre för mindre bolag hittills i år, de snittar noll procent, där vissa som Dellia Group och Zenith Energy har ökat med runt 160 procent vardera.

Affärsvärldens analys pekar också på att marknaden blivit mer selektiv. Tidigare år har ibland präglats av bred optimism, där många noteringar fått en skjuts oavsett kvalitet. Under 2025 verkar investerare i högre grad skilja mellan bolag – och straffa de som inte lever upp till förväntningarna.

Värderingen i fokus

Sammanfattningsvis visar IPO-året 2025 att värdering spelar en avgörande roll för långsiktig avkastning. En stark börsdebut räcker inte om priset redan från början är för högt satt. För investerare innebär det en tydlig lärdom: att inte enbart lockas av hajpen och första dagens uppgång, utan att noggrant analysera bolagens värderingar.

I takt med att IPO-marknaden fortsätter att utvecklas kan detta bli en viktig trend framöver. Bolag som vill lyckas på börsen behöver inte bara visa tillväxtpotential – utan också presentera en värdering som håller i längden.

Ny vapenvila: Trump backar – Hormuzsundet öppnar igen. Dagens PS

Stora uppgångar i Asien efter ny vapenvila. Dagens PS