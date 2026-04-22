SpaceX köper AI-bolag för 60 miljarder dollar

Det gör uppgörelsen ovanlig, men också talande för den fas tekniksektorn nu gått in i. Det är en strategisk markering från Elon Musks växande teknikimperium.

AI skiftet flyttar in i verktygen

Cursor har på kort tid blivit ett av de snabbast växande AI bolagen, drivet av en assistent som hjälper programmerare att skriva och felsöka kod.

Bolaget har blivit en central aktör i det som i branschen beskrivs som en ny era för AI-stödd programmering, där efterfrågan växer snabbt bland utvecklare.

För SpaceX handlar det därför om mer än ett förvärv.

Det handlar om att komma ikapp i AI verktyg för kod och kunskapsarbete, ett område där Elon Musk nyligen själv konstaterat att xAI ligger efter konkurrenterna.

SpaceX och Cursor uppger nu att de arbetar tillsammans för att skapa “världens bästa AI för kod och kunskapsarbete”.