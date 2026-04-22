Affären är ännu inte slutligt genomförd. Men avtalet mellan SpaceX och Cursor är ändå ett av årets tydligaste tecken på hur snabbt AI kapprustningen nu flyttar från chattbotar till kod, infrastruktur och ren beräkningskraft.
SpaceX köper AI-bolag för 60 miljarder dollar
SpaceX har säkrat rätten att senare i år köpa AI bolaget Cursor för 60 miljarder dollar, motsvarande omkring 650 miljarder kronor.
Om affären inte fullföljs ska SpaceX i stället betala 10 miljarder dollar för bolagens samarbete.
Det gör uppgörelsen ovanlig, men också talande för den fas tekniksektorn nu gått in i. Det är en strategisk markering från Elon Musks växande teknikimperium.
AI skiftet flyttar in i verktygen
Cursor har på kort tid blivit ett av de snabbast växande AI bolagen, drivet av en assistent som hjälper programmerare att skriva och felsöka kod.
Bolaget har blivit en central aktör i det som i branschen beskrivs som en ny era för AI-stödd programmering, där efterfrågan växer snabbt bland utvecklare.
För SpaceX handlar det därför om mer än ett förvärv.
Det handlar om att komma ikapp i AI verktyg för kod och kunskapsarbete, ett område där Elon Musk nyligen själv konstaterat att xAI ligger efter konkurrenterna.
SpaceX och Cursor uppger nu att de arbetar tillsammans för att skapa “världens bästa AI för kod och kunskapsarbete”.
Datorhallar väger tyngre än powerpoint
Den kanske viktigaste delen i affären syns inte i rubriken. Kod AI kräver enorm datorkraft, och där sitter SpaceX på ett övertag.
Bloomberg uppger att bolaget har stora datacenter i Tennessee och Mississippi, samtidigt som Cursor nu avbryter en planerad kapitalrunda eftersom bolagets beräkningsbehov i stället ska hanteras av xAI.
Det betyder i praktiken att kapitalmarknaden ersätts av industriell kapacitet.
I dagens AI-ekonomi är det inte längre bara modellen som räknas. Det är tillgången till chip, el och datacenter.
Att affären inte genomförs direkt hänger enligt Bloomberg ihop med SpaceX förestående börsnotering.
