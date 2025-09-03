”En stor del av börsen är fortfarande lågt värderad. Många bolag är otroligt billiga”.
Stjärnförvaltaren ser flera köplägen på börsen: "Otroligt billiga"
Det säger Simon Blecher, investersingschef på Carnegie fonder med runt 180 miljarder i förvaltat kapital, när värderingarna på Stockholmsbörsen kommer på tal.
“Tufft på sina håll”
Det är en optimistisk stjärnförvaltare som uttalar sig till Di om det aktuella och framtida läget på börsen.
Lägre räntor, finanspolitisk stimulans, enorma försvarsinvesteringar, en lättad skuldbroms i Tyskland och en eventuell fred i Ukraina är alla faktorer som Simon Blecher ser gynna marknadsklimatet.
”Visst är det tufft på sina håll, men bolagen hanterar det här. De är fantastiska. Det är roligt för oss som jobbar med aktier att se att aktiemarknaden blickar framåt, det är inte så många andra som gör det”, konstaterar han.
Och även 2026 kan bli ett starkt börsår spår han så länge bolagens vinster stiger med runt 10 procent som prognoserna visar nu.
“Då skulle aktien explodera”
Två av de aktier han särskilt lägger i kategorin “otroligt billiga” är Essity (börskurs Essity) och Ericsson (börskurs Ericsson).
17 procents potential: Verkstadsaktien ny favorit hos Swedbank
Även börsens banker tycker han just nu har en attraktiv värdering.
“Bankerna har gått fantastiskt, det kan jag personligen tycka är lite konstigt, men de är ändå fortfarande billiga.”
Det här borde fler bolag på börsen göra
Ericsson är inte det enda bolag där Simon Blecher vill se återköp.
Det är ett budskap han vill skicka till flera av börsens företagsledningar, inte minst i fastighetssektorn som han överlag anser borde kunna stå inför ett par goda år.
”Det är obegripligt. Hyresrätter på Lidingö är ju som Fort Knox, det finns inget säkrare”, säger han exempelvis om egna innehavet John Mattsons (börskurs John Mattson) och konstaterar att “familjen Skarne, som äger 40 procent, verkar tänka mer på nästa generation än på dagens 3.000 aktieägare”.
Samtidigt passar stjärnförvaltaren på att hylla Fredrik Lundberg, storägare i Hufvudstaden (börskurs Hufvudstaden), för att ha påbörjat just återköp av sina egna fastighetsaktier.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
