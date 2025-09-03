Stjärnförvaltaren ser flera köplägen på börsen: "Otroligt billiga"

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Det säger Simon Blecher, investersingschef på Carnegie fonder med runt 180 miljarder i förvaltat kapital, när värderingarna på Stockholmsbörsen kommer på tal.

“Tufft på sina håll”

Det är en optimistisk stjärnförvaltare som uttalar sig till Di om det aktuella och framtida läget på börsen.

Lägre räntor, finanspolitisk stimulans, enorma försvarsinvesteringar, en lättad skuldbroms i Tyskland och en eventuell fred i Ukraina är alla faktorer som Simon Blecher ser gynna marknadsklimatet.

”Visst är det tufft på sina håll, men bolagen hanterar det här. De är fantastiska. Det är roligt för oss som jobbar med aktier att se att aktiemarknaden blickar framåt, det är inte så många andra som gör det”, konstaterar han.

Och även 2026 kan bli ett starkt börsår spår han så länge bolagens vinster stiger med runt 10 procent som prognoserna visar nu.