Ericsson uppges vara nära historiskt beslut

Det är alltså första gången Ericsson återköper aktier och en källa säger till Handelsbankens finansnyhetskanal att det är högst troligt att styrelsen fattar beslut om återköp av aktier.

På stämman i våras uppgav styrelseordförande Jan Carlson att en översyn av kapitalstrukturen inletts.

Bakgrunden till det hela är att marknaden anser att telekomföretaget är överkapitaliserad och enligt EFN hade Ericssons nettokassa vid halvårsskiftet svällt till 36 miljarder kronor.

Lovat pytsa ut överskjutande kapital

Carlson har deklarerat för aktieägarna, enligt Dagens Industri, att styrelsens avsikt är att ”återföra överskjutande kapital till er aktieägare”.

Detta uttalande gjorde han enligt tidningen på vårens stämma.

EFN skriver nu, med hänvisning till insynspersoner, att det mesta talar för att styrelsen beslutar om ett återköpsprogram, vilket i så fall är historiskt.

För att det ska gå igenom krävs det att aktieägarna godkänner det antingen vid en ordinarie bolagsstämma eller vid en extrastämma.

Locket på från Ericsson

”Ericsson kommenterar inte rykten/spekulationer. Som tidigare meddelat kommer styrelsen att presentera sin översyn av kapitalstrukturen under året. Styrelsen återkommer så snart det finns mer att berätta”, säger Ericssons presschef Ralf Bagner till EFN.

Familjen Wallenbergs Investor och Fredrik Lundbergs Industrivärden har mest att säga till om, det är röstmässigt starkaste ägarna, men det finns enligt nyhetskanalen ett stort stöd bland andra storägare för att sjösätta ett återköpsprogram av aktier i bolaget.

Alternativet till det är att det blir ”en stor extrautdelning”, säger en källa till EFN, som konstaterar att telekomföretagets kapitalmässigt tredje största ägare, aktivistfonden Cevian, som Christer Gardell står bakom, alldeles säkert välkomnar ett återköp av aktier i Ericsson.

