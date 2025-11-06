Den tidigare populära aktien bland småsparare har haft flera tuffa börsår men gjort något av en comeback i kursgrafen i år. Vid gårdagens rapport tog trenden dock tvärt slut.
Efter rapportraset: Banken ser 47 procents uppsida i aktien
Men Handelsbankens börsanalytiker Daniel Djupberg tycker börsen reagerade fel. “Marknaden tvivlar på bolagets tillväxtpotential – vi håller inte med”, skriver han i en ny analys.
Läs även: Swedbank imponeras av Nordea: Höjer aktien till köp – Dagens PS
Tusentals aktieägare
Molntjänstbolaget Sinch (börskurs Sinch) var en av det tidiga 20-talets riktiga börsraketer.
Aktien lockade också många småsparare och hade som drygt 82 000 aktieägare på Sveriges största sparplattform Avanza.
De senaste åren har dock kursgrafen pekat brant nedåt och sedan toppen hösten 2021 är aktien back över 80 procent. Det har också fått ägarna att delvis överge bolaget även om den fortfarande är populär att ha i portföljen.
I år är dock aktien upp 38 procent.
Något som kanske kunde anas redan i maj 2024 när vd Laurinda Pang i en intervju med Dagens PS som Veckans Börsprofil sa att hon “räknade med att se resultat i slutet av året”.
Aktien rasade 19 procent
Årets uppgång fock dock en tvär vändning förra veckan när Sinch släppte rapport igår. Aktien rasade 19 procent.
Sinch hade ett resultat över förväntan under det tredje kvartalet samtidigt som omsättningen kom in lägre än förväntat.
”Vi har en prispress inom traditionell messaging i termer av vissa större kunder såväl som i den indiska marknaden specifikt”, sade vd Laurinda Pang under rapportpresentationen enligt Placera.
Men nu tycker alltså Handelsbankens analytiker att börsen reagerade helt fel.
Ser potential i AI
“Enligt vår mening levererade molnkommunikationsbolaget Sinch ännu en stabil kvartalsrapport med 5 procent organisk tillväxt för bruttovinsten och en justerad EBITDA-marginal på rekordhöga 14 procent”, skriver han i analysen.
Djupberg ser särskilt stor potential inom AI för Sinch aktie.
“Sinch ser generativ AI och konversationsmeddelanden som ömsesidigt förstärkande tillväxtdrivare som kommer att mångdubbla kommunikationsvolymerna”.
Riktkursen höjs till 42 kronor från tidigare 39 kronor. Det ger en potentiell uppsida på 47 procent mot den aktuella kursen av 28,5 kronor.
Läs även: Köpråd från Aktiespararna: “Vi ser kurspotential” – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
