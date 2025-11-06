Efter rapportraset: Banken ser 47 procents uppsida i aktien

Men Handelsbankens börsanalytiker Daniel Djupberg tycker börsen reagerade fel. “Marknaden tvivlar på bolagets tillväxtpotential – vi håller inte med”, skriver han i en ny analys.

Tusentals aktieägare

Molntjänstbolaget Sinch (börskurs Sinch) var en av det tidiga 20-talets riktiga börsraketer.

Aktien lockade också många småsparare och hade som drygt 82 000 aktieägare på Sveriges största sparplattform Avanza.

De senaste åren har dock kursgrafen pekat brant nedåt och sedan toppen hösten 2021 är aktien back över 80 procent. Det har också fått ägarna att delvis överge bolaget även om den fortfarande är populär att ha i portföljen.

I år är dock aktien upp 38 procent.

Något som kanske kunde anas redan i maj 2024 när vd Laurinda Pang i en intervju med Dagens PS som Veckans Börsprofil sa att hon “räknade med att se resultat i slutet av året”.