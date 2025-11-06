Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Efter rapportraset: Banken ser 47 procents uppsida i aktien

Aktien rasade på rapporten men Handelsbankens börsexpert ser stor uppsida.
Aktien rasade på rapporten men Handelsbankens börsexpert ser stor uppsida. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Den tidigare populära aktien bland småsparare har haft flera tuffa börsår men gjort något av en comeback i kursgrafen i år. Vid gårdagens rapport tog trenden dock tvärt slut.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Tesla kan vara helt borta från marknaden om 10 år varnar erfarna branschtoppen.
Spela klippet

Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år

04 nov. 2025
ANNONS

Men Handelsbankens börsanalytiker Daniel Djupberg tycker börsen reagerade fel. “Marknaden tvivlar på bolagets tillväxtpotential – vi håller inte med”, skriver han i en ny analys.

Läs även: Swedbank imponeras av Nordea: Höjer aktien till köp – Dagens PS

Tusentals aktieägare

Molntjänstbolaget Sinch (börskurs Sinch) var en av det tidiga 20-talets riktiga börsraketer.

Aktien lockade också många småsparare och hade som drygt 82 000 aktieägare på Sveriges största sparplattform Avanza.

De senaste åren har dock kursgrafen pekat brant nedåt och sedan toppen hösten 2021 är aktien back över 80 procent. Det har också fått ägarna att delvis överge bolaget även om den fortfarande är populär att ha i portföljen.

I år är dock aktien upp 38 procent.

Något som kanske kunde anas redan i maj 2024 när vd Laurinda Pang i en intervju med Dagens PS som Veckans Börsprofil sa att hon “räknade med att se resultat i slutet av året”.

ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

01 nov. 2025

Aktien rasade 19 procent

ANNONS

Årets uppgång fock dock en tvär vändning förra veckan när Sinch släppte rapport igår. Aktien rasade 19 procent.

Sinch hade ett resultat över förväntan under det tredje kvartalet samtidigt som omsättningen kom in lägre än förväntat.

”Vi har en prispress inom traditionell messaging i termer av vissa större kunder såväl som i den indiska marknaden specifikt”, sade vd Laurinda Pang under rapportpresentationen enligt Placera.

Men nu tycker alltså Handelsbankens analytiker att börsen reagerade helt fel.

Ser potential i AI

“Enligt vår mening levererade molnkommunikationsbolaget Sinch ännu en stabil kvartalsrapport med 5 procent organisk tillväxt för bruttovinsten och en justerad EBITDA-marginal på rekordhöga 14 procent”, skriver han i analysen.

Djupberg ser särskilt stor potential inom AI för Sinch aktie.

“Sinch ser generativ AI och konversationsmeddelanden som ömsesidigt förstärkande tillväxtdrivare som kommer att mångdubbla kommunikationsvolymerna”.

Riktkursen höjs till 42 kronor från tidigare 39 kronor. Det ger en potentiell uppsida på 47 procent mot den aktuella kursen av 28,5 kronor.

ANNONS

Läs även: Köpråd från Aktiespararna: “Vi ser kurspotential” – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktietipsKöprådsinchStockholmsbörsenSverige
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS