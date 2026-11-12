Den norske redarmiljardären John Fredriksen har fått se hundratals miljoner kronor gå upp i rök i Volvo Cars. Nu har han storköpt aktier i krispressade Norwegian för nästan 190 miljoner norska kronor.
Efter kursraset i Volvo – nu laddar miljardären upp i nytt krisbolag
John Fredriksen är en av världens rikaste redare. Men hans senaste investeringar i nordiska börsbolag har bjudit på en betydligt tuffare resa.
Som Dagens PS nyligen kunnat rapportera finns truster bildade av Fredriksen bakom det tidigare anonyma ägarbolaget Ithaki Limited som byggt upp ett stort innehav i Volvo Cars.
Ithaki köpte omkring 21,5 miljoner B-aktier i biltillverkaren under november och december 2025. Inköpsvärdet låg på mellan 640 och 770 miljoner kronor.
I dag är innehavet värt omkring 254 miljoner kronor. Minst 380 miljoner kronor har därmed gått förlorade i värde. Det motsvarar en nedgång på omkring 60–67 procent.
Förlusten är ännu orealiserad eftersom aktierna finns kvar i portföljen.
Köpte Norwegian för 188 miljoner
Nu har Fredriksen riktat blicken mot ett annat pressat börsbolag.
Enligt norska affärstidningen Dagens Næringsliv började hans investeringsbolag Geveran Trading köpa aktier i Norwegian den 6 oktober. Det skedde efter att kursen fallit under 12 norska kronor.
Från den 6 till 30 oktober köpte Geveran i genomsnitt omkring en miljon aktier om dagen. Totalt blev det 16,8 miljoner aktier till ett genomsnittspris på 11,18 norska kronor. Investeringen uppgår till cirka 188 miljoner norska kronor.
Det var första gången på två år som Fredriksen ökade sitt innehav i flygbolaget. Sedan köpen inleddes har aktien stigit med drygt 20 procent.
Norwegian har haft ett besvärligt börsår. Aktien hade tappat omkring 18 procent sedan årsskiftet. Höga flygbränslepriser till följd av kriget i Mellanöstern har pressat flygbolagets kostnader.
Men verksamheten visar också styrka. I tredje kvartalet redovisade Norwegian ett rörelseresultat på 2,7 miljarder norska kronor och en rörelsemarginal på 21,4 procent.
Bränslepriserna avgör
Det är framför allt utvecklingen för flygbränslet som avgör Norwegians kortsiktiga utsikter. Pareto Securities analytiker Marcus Gavelli varnar för att det är för tidigt att slå fast att aktien har bottnat.
”Att definitivt säga att aktien har bottnat vore att överdriva”, säger han till DN.
Det finns dock ljuspunkter. Norwegian har lyckats hålla uppe marginalerna trots höga bränslekostnader. Barclays har nyligen höjt sin rekommendation till övervikt och satt en riktkurs på 16 norska kronor, något den norska affärstidningen Finansavisen har rapporterat om.
För Volvo Cars är läget betydligt mörkare. I tredje kvartalet redovisade biltillverkaren ett justerat rörelseresultat på minus 3,7 miljarder kronor. Det fria kassaflödet var negativt med 8,9 miljarder kronor.
Aktien rasade 24 procent efter rapporten. Bolaget har dessutom aviserat ytterligare besparingar på 5 miljarder kronor och omkring 2 500 färre tjänster, rapporterade Reuters.
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