Efter kursraset i Volvo – nu laddar miljardären upp i nytt krisbolag

Ithaki köpte omkring 21,5 miljoner B-aktier i biltillverkaren under november och december 2025. Inköpsvärdet låg på mellan 640 och 770 miljoner kronor.

I dag är innehavet värt omkring 254 miljoner kronor. Minst 380 miljoner kronor har därmed gått förlorade i värde. Det motsvarar en nedgång på omkring 60–67 procent.

Förlusten är ännu orealiserad eftersom aktierna finns kvar i portföljen.

Köpte Norwegian för 188 miljoner

Nu har Fredriksen riktat blicken mot ett annat pressat börsbolag.

Enligt norska affärstidningen Dagens Næringsliv började hans investeringsbolag Geveran Trading köpa aktier i Norwegian den 6 oktober. Det skedde efter att kursen fallit under 12 norska kronor.

Från den 6 till 30 oktober köpte Geveran i genomsnitt omkring en miljon aktier om dagen. Totalt blev det 16,8 miljoner aktier till ett genomsnittspris på 11,18 norska kronor. Investeringen uppgår till cirka 188 miljoner norska kronor.

Det var första gången på två år som Fredriksen ökade sitt innehav i flygbolaget. Sedan köpen inleddes har aktien stigit med drygt 20 procent.

Norwegian har haft ett besvärligt börsår. Aktien hade tappat omkring 18 procent sedan årsskiftet. Höga flygbränslepriser till följd av kriget i Mellanöstern har pressat flygbolagets kostnader.

ANNONS

Men verksamheten visar också styrka. I tredje kvartalet redovisade Norwegian ett rörelseresultat på 2,7 miljarder norska kronor och en rörelsemarginal på 21,4 procent.