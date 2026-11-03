Apple överträffade förväntningarna

Intäkterna landade på 114,48 miljarder dollar, jämfört med väntade 113,39 miljarder dollar. Räknat på ett år ökade intäkterna med 12 procent.

Iphoneförsäljningen för kvartalet hamnade på 57,58 miljarder dollar. Analytikernas prognos låg på 56,59 miljarder dollar.

Försäljningen av Iphone under kvartalet inkluderar bara åtta dagars av den nya modellen Iphone 18 Pro. Den nya vikbara modellen började inte säljas under perioden.

Däremot blev intäkterna från Kina något av en besvikelse. De landade på 17,54 miljarder dollar. Analytikernas prognos var 18,75 miljarder dollar, rapporterar Bloomberg.

De senaste dagarna har Apple och halvledarjätten Nvidia turats om på förstaplatsen på listan över världens högst värderade börsbolag.

Rapporten är den första sedan John Ternus den 1 september tog över som ny vd för Apple efter 15 år med Tim Cook vid rodret.

Aktien rör sig kring nollan i efterhandeln på New York-börsen.