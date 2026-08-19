Spår stark börshöst – ”alla bitarna på plats”

Fler positiva signaler som kan lyfta börsen

Därtill konstaterar Mattias Isaksson att förväntan på vinsterna har skruvats upp rejält.

Han får medhåll av Fredrik Warg, rådgivnings- och förvaltningschef SEB, som också uttalar sig i Handelsbankens ekonomikanal.

Warg pekar på den senaste rapportperioden där bland annat industrin stärkes kraftigt, och han menar att tillväxten finns för att ge börsen bränsle.

”Investerarna har, rätt eller fel, slitit sig loss från värderingar. Det handlar bara om försäljning, orderingång och marginal”, säger experten.

Under tisdagen föll Stockholmsbörsens för tionde handelsdagen i rad.

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