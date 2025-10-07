Det lyfter Tokyobörsen till ännu ett rekord

Gårdagens lyft på Tokyobörsen var kopplat till att landets regerande Liberaldemokratiska parti valt den konservativa Sanae Takaichi till sin nya ledare, och hon tar nu plats som Japans första kvinnliga premiärminister.

OpenAI-AMD-affären ger Japanbörsen bränsle

När Nikkei 225 på nytt når rekordnivåer i dag på morgonen, svensk tid, är det relaterat till teknikrallyt på Wall Street i USA i går efter megaaffären mellan OpenAI och AMD, berättar CNBC och uppger att det hela ”ses som en av de mest direkta utmaningarna hittills för chiptillverkaren jätten Nvidia”.

I Asien är börsutvecklingen just nu, strax efter klockan 06.30 svensk tid, följande:

Nikkei 225 avancerar 0,74 procent. Det japanska Topixindexet är också upp.

Shanghaibörsen i Fastlandskina står på plus med 0,52 procent och i Australien är S&P/ASX 200 ned med 0,23 procent.

Hongkongbörsen och Sydkoreas marknader är stängda för helgfirande.