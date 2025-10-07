Dagens PS
Det lyfter Tokyobörsen till ännu ett rekord

Japan
Japans Nikkei 225-index når nya rekordnivåer för andra handelsdagen i rad. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle. (Foto: Hiro Komae/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

På måndagen nådde Japans Nikkei 225 ännu en rekordnivå och i dag, tisdag, noterar Tokyoindexet rekord för andra dagen i rad.

Gårdagens lyft på Tokyobörsen var kopplat till att landets regerande Liberaldemokratiska parti valt den konservativa Sanae Takaichi till sin nya ledare, och hon tar nu plats som Japans första kvinnliga premiärminister.

Läs mer: Japansk ledarstrid skakar valutan DagensPS

OpenAI-AMD-affären ger Japanbörsen bränsle

När Nikkei 225 på nytt når rekordnivåer i dag på morgonen, svensk tid, är det relaterat till teknikrallyt på Wall Street i USA i går efter megaaffären mellan OpenAI och AMD, berättar CNBC och uppger att det hela ”ses som en av de mest direkta utmaningarna hittills för chiptillverkaren jätten Nvidia”.

I Asien är börsutvecklingen just nu, strax efter klockan 06.30 svensk tid, följande:

Nikkei 225 avancerar 0,74 procent. Det japanska Topixindexet är också upp.

Shanghaibörsen i Fastlandskina står på plus med 0,52 procent och i Australien är S&P/ASX 200 ned med 0,23 procent.

Hongkongbörsen och Sydkoreas marknader är stängda för helgfirande.

På Wall Street nådde två index nya rekordnivåer

På USA:s ledande börser steg det breda S&P 500 med 0,36 procent under tisdagen och stängde på nytt rekord för 32:a gången i år, konstaterar CNBC.

Tekniktunga Nasdaq Composite nådde sin 31:a rekordnivå undr gårdagens handel och steg med 0,71 procent.

Industritäta Dow Jones föll med 0,14 procent.

På Wall Street utmärkte sig AMD-aktierna med en uppgång på nästan 24 procent på nyheten om en affärsöverenskommelse med OpenAI, som nu kan ta en 10-procentig andel i chiptillverkaren, framgår det.

Under de tidigare timmarna i Asien stod de amerikanska aktieterminerna något lägre inför kvällens börsöppning i New York, rapporterar CNBC vidare.

Läs mer: OpenAI köper in sig i AMD – kursen exploderar DagensPS

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

