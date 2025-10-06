Dagens PS
Japansk ledarstrid skakar valutan

Japans nye premiärminister skakar marknaderna
Sanae Takaichi kommer att bli Japans första kvinnliga premiärminister. Valet av henne har delvis skakat om finansmarknaderna. (Foto: Yuichi Yamazaki/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

En oväntad vändning i striden om vem som ska bli ny premiärminister i Japan, skakar om finansmarknaderna något och dollarn stiger.

Under helgen tog frågan om vem som ska bli Japans nye premiärminister en för ånga oväntad vändning. Det gjorde att finansmarknaderna reagerade och att dollarn nu stiger mot yenen.

Det som hände, och som marknaden ansåg sig ha anledning att reagera på, var att det regerande liberaldemokratiska partiet under lördagen utsåg Sanae Takaichi till sin kandidat som premiärminister.

Det banar vägen för Takichi att bli Japans första kvinnliga premiärminister.

Japan räknade med annat val

De församlade räkneverken hade väntat sig att den mer finanspolitiskt försiktige Shinjiro Koizumi skulle bli partiets kandidat, skriver Fortune.

Nu blir det i stället Takaichi, som förespråkar en mer liberal finans- och penningpolitik.

Det ökar förväntningarna på att Japan kan emittera mer skuld och att centralbanken omprövar eventuella räntehöjningar.

Japan har redan i dag en statsskuld över 200 procent av BNP och utsikterna till mer skulddrivna stimulansutgifter kan få investerare att kräva högre räntor på långfristiga obligationer.

Det kan i sin öka trycket uppåt på obligationsräntor i exempelvis USA, som är starkt beroende av japanska investerare som köpare till sina statsobligationer.

Valet av ny premiärminister kan skapa en kursändring i Japans politik, där man bland annat har en stor statsskuld att hantera. (Foto: Christine Olsson/TT)
Väljs under oktober

Sanae Takaichi väntas bli formellt utsedd av parlamentet senare i oktober. Då kommer hennes attityd mot USA särskilt att granskas av marknaden.

Tidigare har hon föreslagit att Japan ska omförhandla det färska handelsavtalet med USA. Efter att ha blivit kandidat till premiärministerposten har hon dock tonat ner retoriken och sagt att det inte är aktuellt nu.

Under tiden fortsätter marknaderna att i stället brottas med den pågående nedstängningen i USA, som inte visar några tecken på att ta slut inom en snar framtid.

Det gör att onsdagens publicering från Federal Reserves senaste möte blir den viktigaste ekonomiska rapporten i närtid, eftersom nedstängningen gör att andra data inte uppdateras offentligt.

”I princip ingen tillväxt”

Under helgen varnade Moody’s Analytics chefsekonom Mark Zandi för att det i princip inte fanns någon jobbtillväxt i september, med hänvisning till data från Revelio Labs och ADP.

”Slutsatsen är att det är ett allvarligt problem att inte ha BLS-jobbdata för att bedöma ekonomins hälsa och fatta bra politiska beslut”, skrev han på X.

 ”Men de privata källorna till jobbdata fyller på ett beundransvärt sätt informationsgapet, åtminstone för tillfället. Och deras data visar att arbetsmarknaden är svag och blir allt svagare.”

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

