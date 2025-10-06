Japansk ledarstrid skakar valutan

Under helgen tog frågan om vem som ska bli Japans nye premiärminister en för ånga oväntad vändning. Det gjorde att finansmarknaderna reagerade och att dollarn nu stiger mot yenen.

Det som hände, och som marknaden ansåg sig ha anledning att reagera på, var att det regerande liberaldemokratiska partiet under lördagen utsåg Sanae Takaichi till sin kandidat som premiärminister.

Det banar vägen för Takichi att bli Japans första kvinnliga premiärminister.

Ny ledare får marknaden att rusa till Japan. Dagens PS

Japan räknade med annat val

De församlade räkneverken hade väntat sig att den mer finanspolitiskt försiktige Shinjiro Koizumi skulle bli partiets kandidat, skriver Fortune.

Nu blir det i stället Takaichi, som förespråkar en mer liberal finans- och penningpolitik.

Det ökar förväntningarna på att Japan kan emittera mer skuld och att centralbanken omprövar eventuella räntehöjningar.

Japan har redan i dag en statsskuld över 200 procent av BNP och utsikterna till mer skulddrivna stimulansutgifter kan få investerare att kräva högre räntor på långfristiga obligationer.

ANNONS

Det kan i sin öka trycket uppåt på obligationsräntor i exempelvis USA, som är starkt beroende av japanska investerare som köpare till sina statsobligationer.