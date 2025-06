AI-jätte etablerar sig i Strängnäs – tusentals nya jobb

Ett tungt AI-projekt rullar in i Strängnäs. Kommunen avser att skriva under ett markanvisningsavtal som öppnar för en av de största tekniketableringarna i Sverige just nu.

Om allt går enligt plan kan flera tusen nya jobb skapas.

AI-jätten bakom satsningen

Bakom etableringen står kanadensiska Brookfield Asset Management, som siktar på att bygga ett avancerat AI-center på Gorsingeberget i utkanten av Strängnäs.

Projektet sträcker sig över 10–15 år och väntas skapa totalt 3 000 arbetstillfällen – varav 1 000 är permanenta, enligt uppgifter från SVT.

Kommunen vill sälja 350 000 kvadratmeter mark för 525 miljoner kronor. Genom ett markanvisningsavtal får Brookfield ensamrätt att planera bygget under en tvåårsperiod.

“Det känns väldigt spännande om vi som kommun får vara med och bidra till något så viktigt som att både Sverige och norra Europa kan bli självförsörjande när det gäller AI-infrastruktur”, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

