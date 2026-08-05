Rekordstark Stockholmsbörs fortsätter uppåt

Även på storbolagslistan OMXS30 är det klang och jubel. Gruvkoncernen Boliden och riskkapitalbolaget EQT lyfter 3 procent vardera. Verkstadsbolagen SKF, Sandvik och Atlas Copco stiger 1–2 procent.

Den rekordstarka Stockholmsbörsen fortsätter veckan med gröna siffror. Några minuter efter öppning är börsens breda OMXS-index upp 0,5 procent.

Börsen stängde på en ny högstanivå i går kväll.