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Börs & Finans

Rekordstark Stockholmsbörs fortsätter uppåt

Stockholmsbörsen har öppnat och rör sig mot nya rekord. Arkivbild.
Stockholmsbörsen har öppnat och rör sig mot nya rekord. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Även på storbolagslistan OMXS30 är det klang och jubel. Gruvkoncernen Boliden och riskkapitalbolaget EQT lyfter 3 procent vardera. Verkstadsbolagen SKF, Sandvik och Atlas Copco stiger 1–2 procent.

Den rekordstarka Stockholmsbörsen fortsätter veckan med gröna siffror. Några minuter efter öppning är börsens breda OMXS-index upp 0,5 procent.

Börsen stängde på en ny högstanivå i går kväll.

Även på storbolagslistan OMXS30 är det klang och jubel. Gruvkoncernen Boliden och riskkapitalbolaget EQT lyfter 3 procent vardera. Verkstadsbolagen SKF, Sandvik och Atlas Copco stiger 1–2 procent.

Samtidigt som börsen stiger fortsätter oljepriset att falla på råvarumarknaden. Ett fat Nordsjöolja kostar knappt 79 dollar.

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