Därför räknar Kina kallt med att Trump viker sig

Kina satsar hårt och stort på att vinna handelskriget. Det är tron på att man har möjlighet att göra det som gör att man agerar så hårt mot USA.

Den kinesiske diktatorn Xi Jinping tror att hans motståndare i USA, Donald Trump, kommer att ge efter innan han lanserar nya tullar som skakar marknaderna, skriver Wall Street Journal i en analys.

Kina tror sig ha hittat USA:s och Trumps akilleshäl. Det är Trumps fixering vid aktiemarknaden man menar är USA:s svaga punkt.

Aktiemarknaden har varit en av få kontrollstationer som fungerat mot en amerikansk president som utövat sin makt aggressivt.

Chefsekonom: USA går stadigt mot konkurs. Dagens PS

Börsen en barometer

Trump använder ofta marknaden som realtidsbarometer för sin ekonomiska politiker. På sociala medier har han basunerat ut rekordhöga marknadsnivåer och gett sin administration äran för avregleringar och skattesänkningar.

När marknaden i stället vacklat, särskilt som svar på hans aggressiva handelspolitik, har Trump i stället dragit tillbaka förslag, mildrat eller övervägt nya avtal.

Trump hyllar den amerikanska ekonomins styrka men kinesiska företrädare ser i stället svagheter som skulle förvärras under ett handelskrig, refererar WSJ.

ANNONS

Minskande anställningar, krympande tillverkningsindustri och stigande priser gör att USA inte är i position att hantera ännu en stor handelskonflikt med Kina, är tesen.