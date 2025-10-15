Dagens PS
Nu avskaffas pensionsåldern - så påverkas din pension

Därför räknar Kina kallt med att Trump viker sig

Kina tror Trump viker ner sig
Xi Jinping och Islands president Halla Tomasdottir i Peking måndag. Källor nära Xi talar om att Kina räknar med att Trump ska vika ner sig i handelskriget. (Foto: Ken Ishii/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Kina satsar på att vinna handelskriget och spelar hårt mot Trump. En orsak är att kineserna räknar med att USA kommer att ge efter.

Kina satsar hårt och stort på att vinna handelskriget. Det är tron på att man har möjlighet att göra det som gör att man agerar så hårt mot USA.

Den kinesiske diktatorn Xi Jinping tror att hans motståndare i USA, Donald Trump, kommer att ge efter innan han lanserar nya tullar som skakar marknaderna, skriver Wall Street Journal i en analys.

Kina tror sig ha hittat USA:s och Trumps akilleshäl. Det är Trumps fixering vid aktiemarknaden man menar är USA:s svaga punkt.

Aktiemarknaden har varit en av få kontrollstationer som fungerat mot en amerikansk president som utövat sin makt aggressivt.

Börsen en barometer

Trump använder ofta marknaden som realtidsbarometer för sin ekonomiska politiker. På sociala medier har han basunerat ut rekordhöga marknadsnivåer och gett sin administration äran för avregleringar och skattesänkningar.

När marknaden i stället vacklat, särskilt som svar på hans aggressiva handelspolitik, har Trump i stället dragit tillbaka förslag, mildrat eller övervägt nya avtal.

Trump hyllar den amerikanska ekonomins styrka men kinesiska företrädare ser i stället svagheter som skulle förvärras under ett handelskrig, refererar WSJ.

Minskande anställningar, krympande tillverkningsindustri och stigande priser gör att USA inte är i position att hantera ännu en stor handelskonflikt med Kina, är tesen.

Siktar uppåt men viker ner sig? Det är i alla fall den tro om Donald Trump som Kina sägs bygga sin strategi på i handelskriget Kina-USA. (Foto: Alex Brandon/AP-TT)
Visar att man har rätt?

Där ser man marknadens skarpt negativa reaktion fredag på Kinas nya restriktioner för sällsynta jordartsmetaller och den potentiella amerikanska vedergällningen som ett tecken på att man har rätt.

Under tisdagen talade Donald Trump med reportrar i Vita huset och gav en blandning av sin personliga tillgivenhet för Xi och öppen konfrontation.

”Jag har en fantastisk relation med Xi”, sade Trump,”men ibland är han irriterande”.

”Mest framgångsrik någonsin”

Trump erkände allvaret i de senaste kinesiska åtgärderna och konstaterade att ”vi får ta emot många slag”.

Sedan ändrade han sig snabbt och sade att USA är ”okänsligt” för påtryckningar.

”Vi är inne i den mest framgångsrika fasen vi någonsin varit som land”, förklarade Trump.

Enligt personer nära beslutsprocesserna i Peking tror Xi att Trump i slutändan kommer att erbjuda eftergifter snarare än nya påtryckningar.

”Det är just Kinas övertygelse om att Trump kommer att ge vika, som han verkade göra med magneter tidigare i år, som lett till att de har eskalerat kraftigt”, säger Rush Doshi, forskare i Georgetown och tidigare i Joe Bidens administration.

Vill ordna nya samtal

USA:s handelsrepresentant Jamieson Greer berättade för CNBC tisdag att högt uppsatta tjänstemän i Washington och Peking förde diskussioner om de senaste handelsspänningarna på måndagen och sade att båda sidor ”kommer att kunna bearbeta det”.

USA:s ambassadör i Kina, David Perdue, ska dessutom ha försökt ordna ett samtal mellan USA:s finansminister Scott Bessent, som leder förhandlingarna för USA, och hans kinesiska motsvarighet, vice premiärminister He Lifeng.

I övrigt riktas all uppmärksamhet mot det väntade mötet mellan Trump och XI i Sydkorea senare under oktober.

