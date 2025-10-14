Utpressning som metod – så använder Trump sin ställning

Donald Trump återvände till Vita huset för en andra mandatperiod i januari.

Sedan dess har han, enligt flera bedömare, gjort presidentskapet till ett verktyg för ekonomisk och politisk påverkan.

Kritiker beskriver hans styre som en form av systematisk utpressning, där företag, universitet, medier och till och med allierade stater tvingas betala för att undvika repressalier, skriver Politico.

Fortsatt på samma spår

Redan under valrörelsen inför återkomsten till makten 2024 framkom uppgifter om hur näringslivet pressades på stora kampanjbidrag mot löften om skattesänkningar och lättnader i regelverk.

Efter att Trump installerades i Vita huset har mönstret fortsatt och breddats.

Stora advokatbyråer i New York ska ha gått med på att lägga betydande resurser på projekt som presidenten själv prioriterar.

Det sker efter att Vita huset dragit tillbaka beslut som tidigare utestängt dem från statliga kontrakt.