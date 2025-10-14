Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Utpressning som metod – så använder Trump sin ställning

trump
Donald Trump, här med Indonesiens president Prabowo Subianto, har gjort sig känd för att vilja ha något tillbaka av sina motparter. (Foto: Suzanne Plunkett/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Utpressningspresidenten. Det kallas USA:s president Donald Trump i amerikanska medier som har analyserat hans strategi.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Donald Trump återvände till Vita huset för en andra mandatperiod i januari.

Sedan dess har han, enligt flera bedömare, gjort presidentskapet till ett verktyg för ekonomisk och politisk påverkan.

Kritiker beskriver hans styre som en form av systematisk utpressning, där företag, universitet, medier och till och med allierade stater tvingas betala för att undvika repressalier, skriver Politico.

Fortsatt på samma spår

Redan under valrörelsen inför återkomsten till makten 2024 framkom uppgifter om hur näringslivet pressades på stora kampanjbidrag mot löften om skattesänkningar och lättnader i regelverk.

Efter att Trump installerades i Vita huset har mönstret fortsatt och breddats.

Stora advokatbyråer i New York ska ha gått med på att lägga betydande resurser på projekt som presidenten själv prioriterar.

Det sker efter att Vita huset dragit tillbaka beslut som tidigare utestängt dem från statliga kontrakt.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Trump har stämt mediebolag

ANNONS

Andra byråer har följt efter, i vad som beskrivs som en kapplöpning om att undvika att hamna i onåd, skriver Reuters.

Medieföretag har också hamnat i skottgluggen. Trump har drivit rättsprocesser mot nyhetsbolag som publicerat kritiska intervjuer eller granskningar.

Flera av dessa tvister har slutat i ekonomiska uppgörelser, vilket i sin tur lett till ökad försiktighet i rapporteringen om presidenten och hans administration.

Även näringslivet har drabbats

Även landets universitet har drabbats. Vita huset har hållit inne federala forskningsanslag för att tvinga fram förändringar i policyer som anses stå i strid med regeringens linje.

Flera välkända lärosäten har betalat stora summor för att få tillbaka tillgången till finansiering, medan andra har sett viktiga forskningsprojekt gå om intet.

Näringslivet har inte gått opåverkat. I flera affärer har regeringen krävt särskilda aktieposter eller inflytande över strategiska beslut som villkor för att godkänna investeringar och uppköp.

Vill ha investeringar i landet

I samband med att japanska Nippon Steel fick klartecken att ta över U.S. Steel säkrade administrationen en så kallad ”gyllene aktie”, vilket ger vetorätt i bolagets beslut.

ANNONS

Liknande arrangemang har förekommit inom tekniksektorn, där statliga stöd har omvandlats till ägarandelar.

Samma metod har använts i utrikespolitiken. Flera av USA:s närmaste allierade har pressats att investera hundratals miljarder dollar i den amerikanska ekonomin i utbyte mot att slippa strafftullar.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpUSAVita huset
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS