Utpressningspresidenten. Det kallas USA:s president Donald Trump i amerikanska medier som har analyserat hans strategi.
Utpressning som metod – så använder Trump sin ställning
Mest läst i kategorin
Antibiotikakris: Sju miljoner döda men ingen plan för framtiden
En ny studie från Göteborgs universitet visar att svenska konsumenter är beredda att betala avsevärt mer för antibiotika som produceras med tydliga miljökrav. Samtidigt ser vi en snabbt växande antibiotikakris som kräver politiskt ledarskap i EU. Kombinationen av stark betalningsvilja, svag lagstiftning och ett tilltagande globalt hot sätter press på både marknad och beslutsfattare. ”Sju …
Vapenvilan mellan Hamas och Israel – här är vad vi vet nu
Efter två år av krig har Hamas och Israel enats om vapenvila i ett USA-lett avtal. Men flera centrala frågor återstår. USA:s president Donald Trump har meddelat att Israel och Hamas enats om ett första steg i en fredsplan för att avsluta det tvååriga kriget. De sista gisslan har släppts, tusentals palestinska fångar frigivits och …
"Mörkar elavbrott av propagandaskäl"
Tio strömavbrott vid kärnkraftverket i Zaporizjzja får analytiker att nu fundera på om Ryssland avsiktligt stänger för att driva propaganda. I en debattartikel i Moscow Times uttrycker Alexander Nikitin sina åsikter om den situation där Ryssland enligt honom ”förvandlar ett kapat kärnkraftverk till propagandamaterial”. Det handlar om kärnkraftverket i Zaporizjzja och det tionde rapporterade strömavbrottet …
Antarktisdrömmen som gick i kras – lyxkryssaren gick i konkurs
Det började som ett äventyr till världens ände. Det slutade med frusna konton, strandade turister och ett “litet likviditetsproblem”. Det vill säga konkurs. En iskall säsong för lyxkryssaren Det är inte bara lågprisflygbolag som Spirit och Play som gått i konkurs i år. Även researrangörer och kryssningsbolag har haft ett tufft 2025. Först försvann brittiska …
Tjuvar avslöjade efter 675 år
675 år gamla byten från stölder. Snacket om att ”ärlighet varar längst” kan ha fått sin definitiva dödsstöt, efter nya fynd. När fåglar bygger bon kan de ibland plocka upp skräp som vi människor slängt. Ibland handlar det om annat än skräp och definitivt om sådant vi inte slängt. Och skulle du någon gång ha …
Donald Trump återvände till Vita huset för en andra mandatperiod i januari.
Sedan dess har han, enligt flera bedömare, gjort presidentskapet till ett verktyg för ekonomisk och politisk påverkan.
Kritiker beskriver hans styre som en form av systematisk utpressning, där företag, universitet, medier och till och med allierade stater tvingas betala för att undvika repressalier, skriver Politico.
Fortsatt på samma spår
Redan under valrörelsen inför återkomsten till makten 2024 framkom uppgifter om hur näringslivet pressades på stora kampanjbidrag mot löften om skattesänkningar och lättnader i regelverk.
Efter att Trump installerades i Vita huset har mönstret fortsatt och breddats.
Stora advokatbyråer i New York ska ha gått med på att lägga betydande resurser på projekt som presidenten själv prioriterar.
Det sker efter att Vita huset dragit tillbaka beslut som tidigare utestängt dem från statliga kontrakt.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Trump har stämt mediebolag
Andra byråer har följt efter, i vad som beskrivs som en kapplöpning om att undvika att hamna i onåd, skriver Reuters.
Medieföretag har också hamnat i skottgluggen. Trump har drivit rättsprocesser mot nyhetsbolag som publicerat kritiska intervjuer eller granskningar.
Flera av dessa tvister har slutat i ekonomiska uppgörelser, vilket i sin tur lett till ökad försiktighet i rapporteringen om presidenten och hans administration.
Även näringslivet har drabbats
Även landets universitet har drabbats. Vita huset har hållit inne federala forskningsanslag för att tvinga fram förändringar i policyer som anses stå i strid med regeringens linje.
Flera välkända lärosäten har betalat stora summor för att få tillbaka tillgången till finansiering, medan andra har sett viktiga forskningsprojekt gå om intet.
Näringslivet har inte gått opåverkat. I flera affärer har regeringen krävt särskilda aktieposter eller inflytande över strategiska beslut som villkor för att godkänna investeringar och uppköp.
Vill ha investeringar i landet
I samband med att japanska Nippon Steel fick klartecken att ta över U.S. Steel säkrade administrationen en så kallad ”gyllene aktie”, vilket ger vetorätt i bolagets beslut.
Liknande arrangemang har förekommit inom tekniksektorn, där statliga stöd har omvandlats till ägarandelar.
Samma metod har använts i utrikespolitiken. Flera av USA:s närmaste allierade har pressats att investera hundratals miljarder dollar i den amerikanska ekonomin i utbyte mot att slippa strafftullar.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Utpressning som metod – så använder Trump sin ställning
Utpressningspresidenten. Det kallas USA:s president Donald Trump i amerikanska medier som har analyserat hans strategi. Donald Trump återvände till Vita huset för en andra mandatperiod i januari. Sedan dess har han, enligt flera bedömare, gjort presidentskapet till ett verktyg för ekonomisk och politisk påverkan. Kritiker beskriver hans styre som en form av systematisk utpressning, där …
Hur mycket pengar bör du ha sparat vid 30? Experten reder ut
Internet kryllar av åldersrelaterad sparstatistik. Men hur mycket ska man egentligen ha sparat när man är 30? Enligt sparekonomen Frida Bratt finns det inget magiskt belopp – bara ett gäng sunda riktlinjer. Att svara på hur mycket andra i din ålder sparar är enkelt. Man kan exempelvis kika på statistik från Avanza. Enligt den ligger …
Svenska bilmärket lämnar Kina efter fiasko
Bara 59 elbilar såldes av Polestar på den enorma kinesiska marknaden förra året. Därför väljer nu bolaget att stänga sin sista fysiska butik i Kina och gå över till digital försäljning. Elbilstillverkaren Polestar meddelade nyligen varslar 100 ingenjörer vid utvecklingsavdelningen i Göteborg. Nu kommer ett nytt besked: bolagen stänger sin sista fysiska butik i Kina …
Storbankerna tillbaka – miljardvinster när marknaden vaknar till liv
JPMorgan Chase och Goldman Sachs redovisade starkt ökade vinster för tredje kvartalet när en våg av företagsfusioner och börsnoteringar gav Wall Streets storbanker rejält med medvind. JPMorgan rapporterade en nettovinst på 14,4 miljarder dollar, en ökning med 12 procent jämfört med samma kvartal förra året. Detta var cirka en miljard dollar mer än vad analytiker …
Här bor du gratis ett helt år
Funderat på ett nytt boende? Tänkt att det inte får vara för dyrt? Då är det här något för dig. Här bor du gratis ett helt år. Det är Kokelv by i norska Hammerfest kommun som erbjuder gratis provboende. Utvalda familjer kan provbo gratis medan de bestämmer sig för om de ska bosätta sig där …