Chefsekonom: USA går stadigt mot konkurs

USA räknar med tullintäkter

Regeringen i Washington hoppas att tullintäkter och skatteförändringar ska bidra till att minska budgetunderskottet.

Vita huset räknar med att det nya tullsystemet kan ge upp till 4 000 miljarder dollar i minskade underskott fram till 2035.

Enligt budgetkontoret CBO väntas årets underskott motsvara sex procent av BNP, något lägre än i fjol.

Analytiker varnar dock för att dessa beräkningar bygger på optimistiska antaganden.

Chefsekonom: “Sakta men säkert”

Om Högsta domstolen skulle underkänna delar av president Donald Trumps tullpolitik kan det leda till krav på återbetalning av redan inbetalda avgifter, vilket skulle försvaga de offentliga finanserna ytterligare.

Dessutom finns en risk för att ekonomin redan befinner sig i en teknisk recession i vissa delstater, vilket skulle minska skatteintäkterna.

“Den fråga jag oftast får av investerare och finansiella rådgivare är: ”När kommer den federala skulden att explodera rakt i ansiktet på oss alla?” Mitt vanliga svar är att även om vi går i konkurs , så går vi långsamt i konkurs”, skrev David Kelly i ett meddelande till investerare.

Bäst att sprida riskerna

Donald Trumps försök att minska statens utgifter har hittills haft begränsad effekt.

DOGE-initativet under ledning av Elon Musk, som syftade till att spara 2 000 miljarder dollar, havererade efter oenigheter och det är fortfarande oklart vad effekten av programmet blev, skriver New York Times.

JP Morgan rekommenderar investerare att sprida sina tillgångar internationellt, som skydd mot en framtida snabb försämring av den amerikanska statsfinansiella situationen.