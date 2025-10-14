Dagens PS
Dagensps.se
Makro

Chefsekonom: USA går stadigt mot konkurs

usa
Just nu är en stor del av statsförvaltningen i USA nedstängd, men statsskulden tickar på ändå. (Foto: J. David Ake/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Skuldproblemen i USA riskerar att få allvarliga konsekvenser – men marknaden har inte märkt det än. Det är slutsatsen från JP Morgans chefsekonom David Kelly.

USA:s statsskuld fortsätter att växa i snabb takt och uppgår nu till närmare 38 000 miljarder dollar.

Trots detta har marknaderna hittills reagerat lugnt.

Nu varnar JP Morgans chefsekonom David Kelly för att landets ekonomi riskerar att ”gå i konkurs långsamt” – och att en förändring snabbt kan förvandla det hela till en akut kris.

Skuldkvoten stiger stadigt

Enligt analysen har de federala ränteutgifterna passerat 1 200 miljarder dollar, samtidigt som skuldkvoten närmar sig 100 procent av BNP, skriver Fortune.

JP Morgan är en av världens stora banker och utlåtanden från dess företrädare brukar väga tungt. (Foto: Peter Morgan/AP/TT).

Om den ekonomiska tillväxten fortsätter i måttlig takt, med omkring två procents real tillväxt och lika hög inflation, räcker det inte för att stabilisera skuldsättningen.

JP Morgan bedömer att skuldkvoten kan överstiga 102 procent redan nästa år.

USA räknar med tullintäkter

Regeringen i Washington hoppas att tullintäkter och skatteförändringar ska bidra till att minska budgetunderskottet.

Vita huset räknar med att det nya tullsystemet kan ge upp till 4 000 miljarder dollar i minskade underskott fram till 2035.

Enligt budgetkontoret CBO väntas årets underskott motsvara sex procent av BNP, något lägre än i fjol.

Analytiker varnar dock för att dessa beräkningar bygger på optimistiska antaganden.

Chefsekonom: “Sakta men säkert”

Om Högsta domstolen skulle underkänna delar av president Donald Trumps tullpolitik kan det leda till krav på återbetalning av redan inbetalda avgifter, vilket skulle försvaga de offentliga finanserna ytterligare.

Dessutom finns en risk för att ekonomin redan befinner sig i en teknisk recession i vissa delstater, vilket skulle minska skatteintäkterna.

“Den fråga jag oftast får av investerare och finansiella rådgivare är: ”När kommer den federala skulden att explodera rakt i ansiktet på oss alla?” Mitt vanliga svar är att även om vi går i konkurs , så går vi långsamt i konkurs”, skrev David Kelly i ett meddelande till investerare.

Bäst att sprida riskerna

Donald Trumps försök att minska statens utgifter har hittills haft begränsad effekt.

DOGE-initativet under ledning av Elon Musk, som syftade till att spara 2 000 miljarder dollar, havererade efter oenigheter och det är fortfarande oklart vad effekten av programmet blev, skriver New York Times.

JP Morgan rekommenderar investerare att sprida sina tillgångar internationellt, som skydd mot en framtida snabb försämring av den amerikanska statsfinansiella situationen.

JPMorganStatsskuldUSA
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

