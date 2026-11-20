Sju grundare har på mindre än sex år byggt ett bolag som i går tog in 107,3 miljarder dollar i historiens största börsnotering. Anthropics första dag på Nasdaq gav tre lärdomar som svenska sparare har nytta av.
Tre lärdomar från Anthropics rekordnotering
Syskonen Dario och Daniela Amodei, två av de sju, stod på Nasdaqs scen i New York när aktien i AI-bolaget bakom Claude började handlas.
Anthropic sålde aktier för 81,3 miljarder dollar och tog in ytterligare omkring 26 miljarder i en riktad emission och slog därmed Spacex rekord från juni efter bara fem månader. Efter första handelsdagen var bolaget värt omkring 1 750 miljarder dollar, runt 17 700 miljarder kronor, vilket är nästan tre gånger Sveriges BNP.
Svenska småsparare ville vara med, och hos Nordnet blev trycket större än vid någon tidigare notering. ”Med just Anthropic känns det som att vi har flyttat fram gränserna ytterligare för hur stort intresse en enskild börsnotering kan generera”, sa kommunikationschefen Johan Tidestad på torsdagsmorgonen.
Tilldelningen fick skäras ned rejält, men alla som tecknat sig fick minst fem aktier.
Rekordet blev ingen börsfest
Den första lärdomen från gårdagen är att ett AI-rekord inte automatiskt blir någon börsfest, varken för marknaden eller för spararna som köpte i öppningen. Anthropic lyckades inte dra med sig börsen, och de tre stora indexen i New York stängde alla mer än två procent lägre. Enligt NBC News vägde oron för att Nvidias exportproblem i Kina skulle sprida sig till hela AI-sektorn tyngre än jublet kring Anthropic.
Aktien själv öppnade på 111,50 dollar, 34 procent över teckningskursen på 83 dollar, men gav tillbaka en stor del av uppgången under dagen och stängde på 97,17 dollar. För en svensk sparare blev timingen avgörande. Minsta tilldelningen hos Nordnet, fem aktier, kostade omkring 4 200 kronor och var värd 4 900 kronor vid stängning, medan fem aktier köpta i öppningen kostade 5 640 kronor och var värda drygt 700 kronor mindre när börsen stängde.
Att en stor notering rusar första dagen och sedan faller tillbaka har vi sett hela året. Spacex gick samma väg och har den senaste månaden mest handlats kring teckningskursen, och enligt Financial Times ligger de tio största amerikanska noteringarna i år i snitt 20,5 procent under teckningskursen. John Ettinger, förvaltare på Federated Hermes, sa till tidningen att han aldrig under sin karriär sett så många stora affärer ligga så långt på minus.
Köparna betalar för 2030
Fallet efter öppningen hänger ihop med den andra lärdomen, att köparna betalar för intäkter som ligger flera år fram i tiden. Anthropic hade intäkter på omkring 4,6 miljarder dollar förra året, och börsvärdet motsvarar alltså 380 gånger det beloppet. Goldman Sachs, en av bankerna som ledde noteringen och därmed sålde aktien, räknar i en prognos till investerare med att intäkterna når 685 miljarder dollar 2030, nästan 150 gånger så mycket, rapporterar Bloomberg. Det fria kassaflödet blir enligt samma prognos positivt först samma år.
Vägen dit kostar enorma summor, och Anthropic har åtagit sig att köpa datorkapacitet för omkring 900 miljarder dollar de kommande åren. Bara en fjärdedel av den ska användas för att betjäna betalande kunder, medan resten går till att träna nya modeller.
Dario Amodei har själv kallat datorkapaciteten bolagets största affärsmässiga dilemma, och i ett samtal med JPMorgans vd Jamie Dimon sa han att ”det här området utvecklas så snabbt tekniskt att vi inte vet hur det kommer att omsättas i ekonomiskt värde”.
Kalkylen bygger därför på att Anthropic hittar fler sätt att tjäna pengar än att sälja abonnemang på Claude. Först ut är kontoret, där Claude sedan i maj är inbyggt i Excel, Word och PowerPoint och konkurrerar om företagens pengar med Microsofts egen AI-assistent Copilot. Om det räcker får aktieägarna veta först om några år, men Harrison Rolfes, analytiker på Pitchbook, ser redan det första året som avgörande. ”Det första året kommer att pröva värderingen”, sa han till The National.
Nästa våg går genom fabrikerna
Den tredje lärdomen är lättast att missa. Gårdagens rekord gäller den första AI-vågen, alltså programvaran och chattrobotarna, medan nästa våg handlar om robotar och maskiner som styrs av AI i fabriker och lager. Där har länder med stor tillverkningsindustri ett försprång.
En studie från Handelsblatt Research Institute som presenterades i veckan beräknar att det som kallas fysisk AI kan ge Tyskland, Europas största industriland, 75 miljarder euro i årligt förädlingsvärde och 500 000 nya jobb fram till 2040.
För svenska sparare är det den intressantaste delen av AI-berättelsen. Vi har inget eget Anthropic, men vi har en industri som redan hör till de mest automatiserade i världen. Enligt årsrapporten från International Federation of Robotics den 12 november hör Sverige till de tio länder i världen som har flest industrirobotar per anställd, som ett av fem EU-länder på listan.