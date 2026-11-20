Köparna betalar för 2030

Fallet efter öppningen hänger ihop med den andra lärdomen, att köparna betalar för intäkter som ligger flera år fram i tiden. Anthropic hade intäkter på omkring 4,6 miljarder dollar förra året, och börsvärdet motsvarar alltså 380 gånger det beloppet. Goldman Sachs, en av bankerna som ledde noteringen och därmed sålde aktien, räknar i en prognos till investerare med att intäkterna når 685 miljarder dollar 2030, nästan 150 gånger så mycket, rapporterar Bloomberg. Det fria kassaflödet blir enligt samma prognos positivt först samma år.

Vägen dit kostar enorma summor, och Anthropic har åtagit sig att köpa datorkapacitet för omkring 900 miljarder dollar de kommande åren. Bara en fjärdedel av den ska användas för att betjäna betalande kunder, medan resten går till att träna nya modeller.

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Dario Amodei har själv kallat datorkapaciteten bolagets största affärsmässiga dilemma, och i ett samtal med JPMorgans vd Jamie Dimon sa han att ”det här området utvecklas så snabbt tekniskt att vi inte vet hur det kommer att omsättas i ekonomiskt värde”.

Kalkylen bygger därför på att Anthropic hittar fler sätt att tjäna pengar än att sälja abonnemang på Claude. Först ut är kontoret, där Claude sedan i maj är inbyggt i Excel, Word och PowerPoint och konkurrerar om företagens pengar med Microsofts egen AI-assistent Copilot. Om det räcker får aktieägarna veta först om några år, men Harrison Rolfes, analytiker på Pitchbook, ser redan det första året som avgörande. ”Det första året kommer att pröva värderingen”, sa han till The National.

Nästa våg går genom fabrikerna

Den tredje lärdomen är lättast att missa. Gårdagens rekord gäller den första AI-vågen, alltså programvaran och chattrobotarna, medan nästa våg handlar om robotar och maskiner som styrs av AI i fabriker och lager. Där har länder med stor tillverkningsindustri ett försprång.

En studie från Handelsblatt Research Institute som presenterades i veckan beräknar att det som kallas fysisk AI kan ge Tyskland, Europas största industriland, 75 miljarder euro i årligt förädlingsvärde och 500 000 nya jobb fram till 2040.

För svenska sparare är det den intressantaste delen av AI-berättelsen. Vi har inget eget Anthropic, men vi har en industri som redan hör till de mest automatiserade i världen. Enligt årsrapporten från International Federation of Robotics den 12 november hör Sverige till de tio länder i världen som har flest industrirobotar per anställd, som ett av fem EU-länder på listan.