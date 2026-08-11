Elon Musk satsar miljarder på en ny chipfabrik i Texas. När den ska få sin el blir det dock gas som gäller – inte solkraft från Tesla.
Musks nya chipfabrik drivs med gas – dissar Teslas solpaneler
Tesla och SpaceX bekräftade förra veckan projektet Terafab – en halvledarfabrik i Grimes County, Texas, ungefär en timme nordväst om Houston.
Företagen beskriver som världens största anläggning för chiptillverkning, rapporterar Elektrek. Den första fasen beräknas kosta 16,8 miljarder dollar. Anläggningen är tänkt att producera över en terawatt beräkningskapacitet per år för SpaceX:s och xAI:s datacenter, samt framtida chip till Teslas Optimus och Cybercab.
100 procent skattelättnader
Bolaget har fått 100 procent skattelättnader i utbyte mot att spendera minst 5 miljarder dollar senast 2030 och skapa minst 1 800 heltidsjobb senast 2035. I avtalet ingår också att SpaceX får bygga sin egen energiproduktion till fabriken.
De kan således välja vilket energislag de vill.
Men trots att elbils-pionjären Tesla satsar stort på både solenergi och batterilagring kommer den nya fabriken drivas av gas.
Köpt naturgasbolag
Både Elektrek och Techcrunch påpekar hyckleriet i det hela.
”Trots sina investeringar i solenergi har SpaceX- och Tesla-vd:n Elon Musk på senare tid satsat stort på naturgas. xAI:s datacenter i Memphis drivs nästan uteslutande med detta fossila bränsle. Musk har även nyligen köpt ett företag som specialiserar sig på naturgaskraftverk, och SpaceX har meddelat planer på att köpa gasturbiner för 2,8 miljarder dollar under de kommande tre åren”, skriver Techcrunch.
”Visionen är solenergi. Utbyggnaden sker med gas”, kommenterar Elektrek.
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