Musks nya chipfabrik drivs med gas – dissar Teslas solpaneler

100 procent skattelättnader

Bolaget har fått 100 procent skattelättnader i utbyte mot att spendera minst 5 miljarder dollar senast 2030 och skapa minst 1 800 heltidsjobb senast 2035. I avtalet ingår också att SpaceX får bygga sin egen energiproduktion till fabriken.

De kan således välja vilket energislag de vill.

Men trots att elbils-pionjären Tesla satsar stort på både solenergi och batterilagring kommer den nya fabriken drivas av gas.

Köpt naturgasbolag

Både Elektrek och Techcrunch påpekar hyckleriet i det hela.

”Trots sina investeringar i solenergi har SpaceX- och Tesla-vd:n Elon Musk på senare tid satsat stort på naturgas. xAI:s datacenter i Memphis drivs nästan uteslutande med detta fossila bränsle. Musk har även nyligen köpt ett företag som specialiserar sig på naturgaskraftverk, och SpaceX har meddelat planer på att köpa gasturbiner för 2,8 miljarder dollar under de kommande tre åren”, skriver Techcrunch.

”Visionen är solenergi. Utbyggnaden sker med gas”, kommenterar Elektrek.

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