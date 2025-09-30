Spotifys vd och grundare Daniel Ek har beslutat att lämna posten som vd men kvarstår inom bolaget.
Daniel Ek slutar som vd på Spotify
Mest läst i kategorin
Konkursen som får Wall Street att hålla andan
First Brands kollaps skickar chockvågor genom USA:s finansvärld. Nu spekuleras det i hur långt problemen kan sprida sig. Den amerikanska bildelstillverkaren First Brands har ansökt om konkursskydd. Bolaget i Ohio sitter på skulder på över tio miljarder dollar. Nu växer oron på Wall Street för spridningseffekter med miljardförluster. Missa inte: Nya ESG trenden: försvar och …
Snart stannar USA – "Flyger i blindo"
Snart kan USA stå stilla. En statlig nedstängning hotar och centralbanken riskerar att tvingas fatta beslut utan avgörande ekonomiska data. Nedräkningen har börjat i Washington. Om kongressen misslyckas med att enas om en budget snart stannar delar av statsapparaten, och den här gången kan följderna slå hårdare än tidigare, varnar bedömare. Missa inte: Svensk bilhandlare …
Efter Svantessons attack: Bankerna slår tillbaka
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har höjt rösten mot de svenska storbankerna efter att de inte följt Riksbankens senaste räntesänkning i exakt samma takt. Men bankerna anser att kritiken är orättvis. Svantesson uppmanar nu bolånekunder att bli “tuffare” mot sina banker och, om inget annat hjälper, överväga att byta bank. På tisdagen sänkte Riksbanken styrräntan med …
Läge att köpa populära aktien? Experterna oense
Aktien har över 400 000 aktieägare och är därmed en av Sveriges populäraste att ha i sin portfölj. Inför rapporten om knappt tre veckor är dock börsexperterna oense kring om det är köpläge eller inte. Tre stora analyshus har presenterat sin syn och råden spretar. Läs även: Nästa års högutdelare – flera aktier att hålla …
Analys: Investor på väg mot nya höjder
Trots en ovanligt svag kursutveckling i år ser det mesta ut att tala för att Investor snart återtar sin plats som ett av Stockholmsbörsens mest stabila tillväxtcase. Den breda portföljen, starka balansräkningen och höga kvaliteten i innehaven gör att Swedbank i en ny analys nu räknar med ”en återgång till överavkastning”. Läs även: Läge att …
Spotify meddelade på tisdagen att grundaren och vd:n Daniel Ek kommer att övergå till rollen som arbetande styrelseordförande från och med den 1 januari, medan Gustav Söderström och Alex Norström blir delade vd:ar.
Företagets aktier föll med cirka 4 procent i förhandeln efter nyheten.
Spotify formaliserar en struktur som funnits sedan 2023, där de båda ordförandena leder strategi och verksamhet, meddelar företaget.
Ek kommer nu att fokusera på kapitalallokering och långsiktig strategi i en ordföranderoll. Förändringarna kommer att börja gälla från den 1 januari 2026.
Artister lämnar Spotify i protest mot Eks vapenaffär
Säg upp era Spotify-prenumerationer. Det uppmanar flera artister sina fans efter Daniel Eks drönarinvestering.
Rykten bekräftade om Spotify-exit
Redan för några veckor sedan ryktades det om att Daniel Ek förberedde sig på en exit då han sålt aktier värda 4,4 miljarder kronor det senaste året.
Efter sina stora försäljningar har Ek investerat mycket i hälsovårdssatningar och en börsnoterad serieförvärvare.
Läs även:
Är dina Spotify-pengar en del av ett hemligt “spökartist”-bedrägeri? Dagens PS
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Kritiserats för försvarsinvesteringar
Kanske mest uppmärksammat är hans investeringar i det tyska försvarsblaget Helsing som gjort det möjligt för bolaget att nu nå en värdering på runt 120 miljarder kronor.
Efter det har Ek även investerat i en brittisk försvarsfond.
De stora investeringarna i försvarsaktier har dock inte gått obemärkt förbi då flera artister gått ut i bojkott mot Spotify för att protestera.
Läs även:
70 ingripanden senare – Spotify missar fortfarande terrorinnehåll. Realtid
Spotify har också utsatts för kritik den senaste tiden för att ha genomfört en rad nedskärningar på sin personalavdelning efter att en ny HR-chef tagit över efter att den förra slutat efter 12 års tjänst.
I den senaste kvartalsrapporten såg Spotify ökade intäkterna med 10 procent på årsbasis till 4,19 miljarder euro. Användarantalet har också fortsatt att växa till 11 procent på årsbasis, och antalet betalande användare steg med 12 procent.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm
Senaste nytt
Soppatorsk: Rysslands oljeproduktion sjunker sakta men säkert
Rysslands oljeproduktion, som finansierat kriget i Ukraina, börjar avta. Experter varnar för att landets lättillgängliga oljereserver snart är förbrukade. Ryssland har lyckats att finansiera sitt krig i Ukraina i tre och ett halvt år, framför allt genom att oljan fortsatt att flöda. Men flödet börjar sakta avta, rapporterar Wall Street Journal. Sedan kriget inleddes har …
Daniel Ek slutar som vd på Spotify
Spotifys vd och grundare Daniel Ek har beslutat att lämna posten som vd men kvarstår inom bolaget. Spotify meddelade på tisdagen att grundaren och vd:n Daniel Ek kommer att övergå till rollen som arbetande styrelseordförande från och med den 1 januari, medan Gustav Söderström och Alex Norström blir delade vd:ar. Företagets aktier föll med cirka …
Hemligheten bakom Martha Stewarts superhjärna
Martha Stewart är 84 år men tänker snabbare än många trettioåringar. Hemligheten bakom hennes superhjärna stavas korsord, tidiga morgnar och en grön juice direkt från den egna trädgården. Och ja, vi pratar om samma Martha Stewart som byggde ett miljardimperium på mat, design och lifestyle. Fyra på morgonen är det nya åtta Anledningen till det …
Trumps nya tullar slår mot Sverige
Måndag kväll tillkännagav Donald Trump tullar på 10 procent på barrträ och virke. Så här slår de nya tullarna mot Sverige. Handelskriget mot världen går vidare och USA:s Donald Trump fortsätter belägga världen med tullar som försvårar för utländska företag men framför allt drabbar amerikanska konsumenter, åtminstone på kort sikt. Den här gången handlar det …
Så ska Mexiko ta över sjöfarten
Donald Trump säger att han vill ta över Panamakanalen. Mexiko nöjer sig med att ta över kanalens trafik. Problemet? Det kan vara så, som vissa mediaprofiler spekulerar, att Donald Trump helt enkelt glömt bort att han hotat ta över Panamakanalen, Grönland och Kanada, och att ingen vill påminna honom. I Mexiko har man i vilket …