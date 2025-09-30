Daniel Ek slutar som vd på Spotify

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Spotify meddelade på tisdagen att grundaren och vd:n Daniel Ek kommer att övergå till rollen som arbetande styrelseordförande från och med den 1 januari, medan Gustav Söderström och Alex Norström blir delade vd:ar.

Företagets aktier föll med cirka 4 procent i förhandeln efter nyheten.

Spotify formaliserar en struktur som funnits sedan 2023, där de båda ordförandena leder strategi och verksamhet, meddelar företaget.

Ek kommer nu att fokusera på kapitalallokering och långsiktig strategi i en ordföranderoll. Förändringarna kommer att börja gälla från den 1 januari 2026.

Rykten bekräftade om Spotify-exit

Redan för några veckor sedan ryktades det om att Daniel Ek förberedde sig på en exit då han sålt aktier värda 4,4 miljarder kronor det senaste året.

Spotify föll i förhandeln efter nyheten. (Foto: TT)

Efter sina stora försäljningar har Ek investerat mycket i hälsovårdssatningar och en börsnoterad serieförvärvare.

