Dagens PS
NYTT:

Trumps nya tullar slår mot Sverige

Dagensps.se
Börs & Finans

Daniel Ek slutar som vd på Spotify

Daniel Ek avgår som vd på Spotify. (Foto: Joakim Ståhl / SVD / TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Spotifys vd och grundare Daniel Ek har beslutat att lämna posten som vd men kvarstår inom bolaget.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Spotify meddelade på tisdagen att grundaren och vd:n Daniel Ek kommer att övergå till rollen som arbetande styrelseordförande från och med den 1 januari, medan Gustav Söderström och Alex Norström blir delade vd:ar.

Företagets aktier föll med cirka 4 procent i förhandeln efter nyheten.

ANNONS

Spotify formaliserar en struktur som funnits sedan 2023, där de båda ordförandena leder strategi och verksamhet, meddelar företaget.

Ek kommer nu att fokusera på kapitalallokering och långsiktig strategi i en ordföranderoll. Förändringarna kommer att börja gälla från den 1 januari 2026.

Artister lämnar Spotify i protest mot Eks vapenaffär

Säg upp era Spotify-prenumerationer. Det uppmanar flera artister sina fans efter Daniel Eks drönarinvestering.

Rykten bekräftade om Spotify-exit

Redan för några veckor sedan ryktades det om att Daniel Ek förberedde sig på en exit då han sålt aktier värda 4,4 miljarder kronor det senaste året.

Spotify föll i förhandeln efter nyheten. (Foto: TT)

Efter sina stora försäljningar har Ek investerat mycket i hälsovårdssatningar och en börsnoterad serieförvärvare.

ANNONS

Läs även:
Är dina Spotify-pengar en del av ett hemligt “spökartist”-bedrägeri? Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Kritiserats för försvarsinvesteringar

Kanske mest uppmärksammat är hans investeringar i det tyska försvarsblaget Helsing som gjort det möjligt för bolaget att nu nå en värdering på runt 120 miljarder kronor.

Efter det har Ek även investerat i en brittisk försvarsfond.

De stora investeringarna i försvarsaktier har dock inte gått obemärkt förbi då flera artister gått ut i bojkott mot Spotify för att protestera.

Läs även:
70 ingripanden senare – Spotify missar fortfarande terrorinnehåll. Realtid

Spotify har också utsatts för kritik den senaste tiden för att ha genomfört en rad nedskärningar på sin personalavdelning efter att en ny HR-chef tagit över efter att den förra slutat efter 12 års tjänst.

I den senaste kvartalsrapporten såg Spotify ökade intäkterna med 10 procent på årsbasis till 4,19 miljarder euro. Användarantalet har också fortsatt att växa till 11 procent på årsbasis, och antalet betalande användare steg med 12 procent.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Daniel EkSpotify
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS